Un hombre de Nueva York descontento con la cantidad de relleno que recibió en su pedido de Taco Bell demandó a la cadena de comida rápida por publicidad engañosa.

Frank Siragusa afirma que la pizza mexicana que compró en septiembre pasado tenía aproximadamente la mitad del relleno de carne y frijoles que se muestra en los anuncios.



Si hubiera sabido esto, el demandante "no habría pagado el precio de 5,49 dólares", según la demanda colectiva presentada el lunes en el Distrito Este de Nueva York. Siragusa reclama a la cadena más de 5 millones de dólares por "prácticas comerciales desleales y engañosas".

La pizza mexicana trae carne vacuna sazonada y frijoles refritos entre dos porciones de pizza con salsa, queso y tomates encima, con complementos que incluyen guacamole y pollo.



(Puede leer: ¿Se acaba el idilio de Estados Unidos con la cerveza?)



Siragusa presentó la demanda en su nombre y en el de otros clientes que quedaron igualmente decepcionados con los productos, incluidos los populares Crunchwraps de Taco Bell.



La demanda yuxtapone fotos de comida tomadas del sitio web de la cadena con fotos del producto "real" que los clientes dicen haber recibido. Las imágenes del restaurante muestran carne, queso y ensalada de colores brillantes que salen de los tacos. Las fotos de los clientes muestran alimentos con un aspecto más bien triste y mustio.

La demanda afirma que los anuncios son "injustos y económicamente perjudiciales para los consumidores, ya que reciben un producto que tiene un valor materialmente inferior al prometido".



"Las acciones de Taco Bell son especialmente preocupantes ahora que la inflación, los precios de los alimentos y la carne son muy altos y muchos consumidores, especialmente los de menores ingresos, tienen dificultades económicas", agrega.



(Además: Llegan los premios BogotaEats a refrescar la escena gastronómica. Vea a los nominados en mejor apertura, la revelación y la burger del año):



La demanda incluye enlaces a artículos de medios de comunicación que hacen afirmaciones similares sobre las porciones de Taco Bell. En uno de ellos, publicado en la edición estadounidense de The Sun en septiembre pasado, un periodista escribió que la pizza mexicana "no era tan carnosa como parecía en las fotos publicitarias". Un portavoz de Taco Bell no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

AFP

NUEVA YORK