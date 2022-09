Desde este lunes, y hasta el 11 de septiembre, vuelve el Sushi Master, concurso que busca premiar al mejor sushi en 20 diferentes ciudades del país. El ganador será escogido por los comensales que votarán a través de redes sociales.



“La meta será superar las cifras del año 2019, en el que se sirvieron 798.838 rollos de sushi que dejaron ingresos por cerca de 13 mil millones de pesos”, dijo Tulio Zuluaga, creador de Tulio Recomienda y líder de estos concursos.



Cada restaurante ofrece su mejor receta de sushi que venderá, en este año, a 18.000 pesos. Los rollos tendrán entre 8 a 10 bocados dependiendo de la decisión del establecimiento.

Este 2022 las ciudades participantes son: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Montería, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Pasto, Popayán, Tunja, Yopal, Valledupar y Neiva.



A continuación puede ver los restaurantes de sushi participantes en cada ciudad.

Bogotá

Fukushi Fusión (Suba): calle 169B # 67- 61, Local 2



Hanashi Sushi (Salitre): calle24 #69-43, Salitre



Akasaki: calle 93b # 13-65, Local 3



Pop House Sushi: calle 29a # 34a – 17



El Sushiman (Engativá): carrera 73a # 51a-91, Engativá



Nagura Sushi: calle 147 #9-09, Piso 2



Quinto Cocina: calle 85A # 22A 10



Juca Sushi (Chía): avenida Pradilla #3-40, CC Los Aleros, Local 105



Musa Bistro Bar: calle 45 #19/19



Sudoku Sushi Gourmet (Cedritos): carrera 19 #138-44, Plazoleta el Patio, LC 4



Masu: calle 45 #6-58, Local 12



Bridados: carrera 6 #119b-38



Boru Sushi (Alhambra): carrera 45 bis #114a -09, LC 27, Alhambra



Kashaki: calle 8sur # 69C-45



Sushi Kau Express (Javeriana): calle 41 #8-65, Javeriana



Boulevard 24: carrera 24 # 41-20



Sushi Truck: calle 144 #9-75, Parque Social San Roque, Cedritos



¡Oye Pez!: carrera 8 #65 -32



Ichiraku Ramen (Centro): calle 12C #3-07



Saiko Sushi and Wok: Calle 69b #70c-84



Jaime Gourmet: calle 127#60-85, Niza



Shoyu (Sauzalito): carrera 68a #24B-10, CC Plaza Claro, Piso 2



La Central Bogotá: calle 170a #54c 28, Piso 1 y 2



Sushi Green: carrera 12a #83-37, Zona T



Takumi Sushi + Bar: calle 127 #15-03, Local 113



Akami Cocina Nikkei: carrera 7 #120-20, Usaquen, Piso 4



Kazoku Sushi: Av Pradilla 2e-71, CC Sabana Norte, Jumbo de Chía



Waby Sushi y Teppanyaki: Cra 10 #1A-50, Chía, CC Asturias de Oviedo, LC 3



Hanashi Sushi (Cedritos): Cll 142 # 15-55 Cedritos



Tigre Sushi Bar: Calle 151 #18A-31, Local 2



Kiu-Bo Asian Food: Cra 11 #82-71, CC Andino Plaza Principal, LC K5



Pesko: Cra 53 #104B -75, PasadenaOrumo Sushi by La Central

Karma Asian Lounge

Medellín

Essotico Rooftop Bar: carrera 40 # 10-44, El poblado, Segundo piso



Wokhouse: carrera 33 #7-127, El Poblado



Sushi Dushi: calle 44 #89-56, Mall la 90, LC 106



Sushi Light (Laureles): Circular 75 Transversal 39-28, Hotel INNTU



Roll Up (Laureles): Avenida 74b #39b-140



Kazumi Sushi Bar: Calle 4G # 81a-45, Plaza Living, LC 123



Ichiraku Ramen: Carrera 37 #8A-11



Tibetano (El Poblado): Carrera 25 # 3-45, Local 118, Mall Del Este



Zélebre Azotea: Cra 45 #69 – 41, Manrique Central, Piso 5



Wasabi Sushi & Bar (Cabañas): Calle 27B #58BB-35, Cabañas



Perritos Gourmet: Carrera 29A # 3B sur 40, Uva poblado



Ikigai Fusion Food: Transversal 31 Sur # 32 D 70, Envigado



Sagrial Culto Al Sushi: Circular 3 # 70 – 76



Merlion Gastrobar: Carrera 35 #7-75



Sushi Amsu Nikkei: Carrera 38#18-101, Local 162



Tokio de Lima: KM 16 Vía Las Palmas, Mall Lemont, LC 116



Koto Sushi and Wok: Calle 11A #43D -04, Manila, LC 101, Esquina



Sushi Service: Calle 40 DD sur #41 a 19



Takamar Sushi: Carrera 27 #35 Sur-162, Local 438



Mundo Sushi: Carrera 49B # 93-77, Barrio Aranjuez



Sushi Fun And Wok: Calle 30 Sur #45-07, Envigado



Daisuki Sushi Wok: Calle 72sur #43b 29, Sabaneta



Sakae Sushi: Av 74B #39B – 29



Hikani Sushi: Calle 62 sur #44-59, Local 1, Sabaneta



Le’Mian HandRoll’s: Calle 39b #68-15, Rionegro, Barrio el Porvenir ET6



Sushi Seven: Kilómetro 8,5 Vía Llanogrande Mall Complex LC 128



Geisha Canalla: Carrera 37 #8 a 29

Kazumi Sushi Bar

Cali

Sushi & Poke: Calle 48 # 86-125



ICHIRAKU RAMEN CO: Avenida novena #13n-21



Sushi Green: Calle 38 norte #60-45 Local 825



Shin Ihara: Av 9A norte#14-34



Sushigood



Urban Wok - Asian food: Av 9AN # 15A-70



SANSAI: Calle 13 # 101-85



9 musas: Calle 18 #122 - 214



La Pescaderia Gourmet: Calle 8 #22-02



Nikkei 232: Carrera 85A # 16 - 04



Baoshi: Calle 16a #121a-463



El Cafe del Sol: Calle 1 oeste # 1 - 32

Barranquilla

Deliasia (Parque Alegra): Cl 30 #4b-50, CC Parque Alegra, LC 2-45Y, Piso 2



Lobo Cocktail Bar: Calle 99 Cra 53 40, CC Plaza del Parque, Piso 2



Orientaru Fusion Gastronómica: Calle 6 Kra 2a, Esquina



Kobe Sushi & Burger: Calle 96 #46-34, Local 6



Watami Sushi & Wok: Calle 84 # 46 – 20, Frente al hotel Windsor



Jade Cocina Asiática Mestiza: Carrera 56 #74-160



Deliasia (Barrio Paraiso): Cra 66 #80-60, Barrio Paraiso



Ganbei: Cra 59c #81-157, CC Le Meridiem Golf, Piso 3



Hikani Sushi (Norte): Calle 84 #54-59, Local 3



Restaurante Hamachi: Cra 51B # 79-324, Local 7



Hikani Sushi (Sur): Cra 4 #30-59, CC Parque Alegra, Piso 2



Senso: Izakaya & Ramen Bar: Carrera 48 #76-114



Nuju Sushi: Calle 133 #53-115



Bokkai House: Calle 133 #51C-413, Local 19, Las Dunas Open



Killa Sushi Wok: Cra 72 #79 -157, Local 3, Esquina Barrio Paraiso



Natsushi & Wok: Cra 41 # 65-92, Barrio Recreo

Pereira y Cartago

Manizales y Armenia

En Manizales participarán:



Sakuma



Komo



Nippon



Sushi Time



Doyo



En Armenia estarán:Senshi



Kanpai



Sanimaki



Fish Point

Otras ciudadades

Puede consultar los restaurantes participantes en Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Montería, Cúcuta, Ibagué, Pasto, Popayán, Tunja, Yopal, Valledupar y Neiva en la página web:

https://tuliorecomienda.com/participantes-sushi-master-2022/

