Sur Vermutería: una esquina porteña en Bogotá

El sur, más que un punto cardinal, es un concepto con el que se ha asociado a Argentina. Muchas de las letras de la música tradicional o del rock nacional del país austral tienen esa invitación de ir al sur, de la gente del sur, de vivir en el sur.



Tenía lógica que Sur Vermutería tomara ese nombre por asociación, por sentido de pertenencia, por evocación a su país natal, como dijo Matías Bürgin, chef y dueño de este espacio que le hace honor al vermut, a los bodegones argentinos y a la cocina porteña.



(Lea también: Vecchia: un lugar de barrio dedicado a las pastas artesanales)

Tanto él como su esposa Juliana Terán, encargada de las comunicaciones y el marketing, lo definen como un restaurante y bar de barrio que transporta a Buenos Aires. Para ellos, es esencial reiterar que su propuesta es lejana a la idea generalizada de lo que es un sitio argentino de comida. “A nivel mundial, la gente solo piensa en carne y asado. Sur no es eso. Tampoco quisimos poner una foto de Messi, Maradona o el papa para que se referenciara con Argentina”, puntualizó Bürgin.

A nivel mundial, la gente solo piensa en carne y asado. Sur no es eso. Tampoco quisimos poner una foto de Messi, Maradona o el papa para que se referenciara con Argentina FACEBOOK

TWITTER

El sitio es fresco, vanguardista e industrial, convirtiéndose en una interpretación más moderna de los bodegones tradicionales de Buenos Aires donde se va a tomar vermut y a comer rico y típico porteño. Por eso escogieron el garaje de un antiguo edificio en Chapinero Alto, porque les ofrecía ese ambiente distendido que buscaban transmitir.



“Desde que vimos el garaje sabíamos que era una buena idea montar aquí Sur, pues en Buenos Aires está la tendencia de reciclar sitios, tipo un taller de mecánica, con el fin de convertirlos en lugares modernos”, complementa Terán.



(Lea más: ¿Quiénes fueron los chefs más famosos desde el medio evo hasta el siglo XX?)



Con un local atractivo y una oferta novedosa, el 15 de julio de 2022, Juliana y Matías abrieron Sur con la expectativa de cómo los bogotanos acogerían su propuesta. “La idea llamó en seguida la atención y la gente venía y nos preguntaba qué era el vermut. Ahora saben distinguir entre uno rosso, bianco y rosado”, dice Juliana.

Matías agrega que quien venía en principio por el vermut, se enamoraba de la comida, y quien los visitaba por una milanesa, volvía por un vermut.

Facebook Twitter Linkedin

Matías Bürgin y Juliana Terán, dueños de Sur. Foto: DIEGO CAUCAYO

El vermut

Este trago a base de vino, aromatizado con hierbas, azúcar, ajenjo y alcohol (absenta, vodka, aguardiente), tomó fuerza en Buenos Aires hace más de 10 años. Antes de entrar en tendencia en la población joven, el vermut se consideraba una bebida que solo tomaban los abuelos. Desde entonces, en la ciudad se multiplicaron los sitios especializados en el vermut, como los que hay en España o Italia, donde también es muy común.



Tomar vermut en Sur es una experiencia de la que participa activamente el cliente. “En Argentina, se distribuyen botellas de vino de 5 y 6 litros. Entonces para no poner ese botellón en la mesa, los bodegones servían el vino en una jarra que llamamos pingüinos. El vermut lo traemos en este mismo envase, acompañado por un sifón de soda y hielo para que las personas armen su trago en la mesa y sea un momento para compartir”, explica Matías. El sifón de soda es importante, porque además de ser el logo de Sur, es un elemento esencial en las vermuterías tradicionales, incluso en los hogares porteños.



(También: ‘El sabor no sucede en la boca ni en el plato ni en la olla, sino en la mente’)



Si es la primera vez probando el vermut, Matías y Juliana recomiendan empezar con el Cinzano Rosso para abrir el paladar, que tiene notas de chocolate, caramelo, clavos y canela. Cinzano es una marca argentina, pero también en su bar tienen Yzaguirre y Amarello (a base de jerez con un sabor a torta negra), que son españoles, y Martini y Hotel Starlino, de origen italiano.



Sur, al igual que en las vermuterías tradicionales, cuenta con la hora del vermut, que es de 4:00 a 6:00 p.m. todos los días. Y como todo bar argentino tiene en su carta el famoso fernet con Coca Cola y cocteles tradicionales como el Ferroviario, que se prepara con fernet, Cinzano Rosso y soda. Otro diferenciador en la carta de licores es la variedad de Negronis. En la pasada Negroni Week, que se celebró en septiembre, Sur se posicionó como el tercer sitio a nivel país. Son siete opciones de este coctel, que también se toma y disfruta en Buenos Aires.

Facebook Twitter Linkedin

Preparación del vermut en la mesa: en el fondo, de blanco, está el pinguino donde está el vermut. Y de primer plano está el sifón de soda. Foto: DIEGO CAUCAYO

Carta porteña

Facebook Twitter Linkedin

Milanesa Foto: DIEGO CAUCAYO

Juliana describe la cocina de Sur como de comfort. En otras palabras, comida de hogar. Para crear la carta, Matías se inspiró en las recetas de casa, en los buñuelos de acelga de su mamá, en las milanesas que le hacen añorar Buenos Aires.

​

“La gastronomía porteña es de origen inmigrante. Tenemos influencias italiana, española, árabe, judía, incluso sudamericana. Nuestra carta es comida que hacen nuestras mamás y abuelas en las casas. Empezando por la milanesa, que es originaria de Milán, pero se come mucho en los hogares argentinos”, dice Matías.



(Siga leyendo: Arte-Sano: la versión más saludable de Crepes y Waffles)



La apropiación de estas gastronomías se evidencia en la abundancia y generosidad de los platos. Además del queso mozzarella y la cebolla, que son dos ingredientes importantes en las cocinas porteñas y que coinciden y son protagonistas en la fugazzetta, una pizza creada en Buenos Aires.



En la carta también se encuentra la fainá, que es una torta a base de harina de garbanzo de origen genovés que se adaptó muy bien en la cultura porteña y en Sur la sirven con queso paipa, mermelada de cebolla, rúgula y aceitunas negras; el pastel de papa, traído por los ingleses; los buñuelos de acelga, que son receta de la mamá de Matías; las papas provenzales, hechas con ajo y perejil; y las empanadas de carne, caprese, y de cebolla y queso.



Hay platos que adhieren el vermut en su preparación, como las albóndigas vermuteras de res con reducción de vermut; y el sándwich Sudestada, de bife chorizo marinado en vermut y hierbas, tomates confitados, rúgula y mayonesa de chimichurri.



Y, como en toda cocina porteña, no puede faltar el infaltable flan con dulce de leche y el alfajor.

Los ñoquis

En capítulo aparte se debe de hablar de los ñoquis, un plato italiano hecho con papa y harina, económico y delicioso, que su consumo se extendió también en las mesas porteñas, especialmente los 29 de cada mes.



Desde Italia, se popularizó una leyenda que los hogares argentinos siguen celebrando. La historia cuenta que un 29 de diciembre, San Pantaleón (mártir de los enfermos) tocó a la puerta de unos campesinos pidiendo pan y, en cambio, ellos le ofrecieron el poco ñoqui que les quedaba. Este a cambio dejó unas monedas de oro bajo el plato augurándoles prosperidad.

​

De ahí, en Italia y luego en Argentina, surgió la costumbre de comer ñoquis los 29 de cada mes y poner dinero debajo de los platos para llamar la abundancia. “También se hace los 29 porque es el fin de mes, cuando la gente no tiene donde rascar y ya solo queda harina y papa para cocinar”, comenta Matías.



(Más: ‘Lo que hay en La Sala de Laura no está en ninguna otra parte’)



Siguiendo esa tradición de los hogares y los restaurantes, Sur prepara ñoquis exclusivamente los 29 de cada mes, sin importar si cae domingo (día que cierran). Si en febrero no hay 29, ese mes no hacen ñoquis. “Algo muy argentino es ser fieles a las costumbres. Por eso tiene que ser un 29, ningún otro día”, agrega Juliana.



Cada mes, hace una preparación diferente, una opción vegetariana y otra con proteína, que solo se vende ese día. “Los 29s es el día más exitoso, a la gente le gusta mucho participar de esta tradición porteña”, concluye Matías.

Facebook Twitter Linkedin

Los famosos ñoquis, que solo se hacen los 29 de cada mes. Foto: DIEGO CAUCAYO

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

X: @nataliatg13