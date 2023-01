Desenterrada de una tumba romana ubicada cerca de Speyer, Alemania, la botella contendría el vino más antiguo del mundo. Su contenido de producción ha sido fechado entre los años 325 y 350 D.C.

Facebook Twitter Linkedin

La botella Römische Wein von Speyer (vino romano de Speyer), la más antigua del mundo Foto: Wikipedia- Creative Commons

Investigaciones señalan que la botella Römische Wein von Speyer (vino romano de Speyer) perdió su contenido de etanol, el análisis es coherente con el hecho de que al menos una parte del líquido era vino.



Recientes debates entre expertos, señalan que la botella (ánfora) del siglo IV, "que permanece desde hace unos 100 años en el Museo Histórico del Palatinado, en Speyer (Alemania), y que se ha mantenido sellada gracias a una mancha solidificada de aceite de oliva y cera –y no con un corcho– en la parte superior, aún puede beberse", expuso Deutsche Welle en su sitio en internet.





Y agregó en su nota: "No estamos seguros de si soportaría o no el choque con el aire. Todavía está líquido y hay quien cree que debería someterse a nuevos análisis científicos, pero no estamos seguros", declaró hace unos años, según Futurism, el conservador del departamento de vinos del museo, Ludger Tekampe.



¿Sería uno de los voluntarios para probarlo?

Otras noticias