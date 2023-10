Selma, de inspiración mediterránea / 'El caldero de Sancho'

¿Qué es Selma? Es la oveja de un clásico cuento infantil, inspiradora, tierna, llamativa. Es un restaurante con acento mediterráneo y una parrilla de hierro colado a la vista de los comensales, de donde salen gambas, pescados y carnes maravillosas. Es una casa vieja de Chapinero alto, convertida en un espacio inspirador, con espectaculares vigas de madera en el techo, cocina abierta, abundante luz y, en definitiva, un escenario propicio para el gozo.

¿Qué es Selma? Es la nueva aventura culinaria del cocinero Álvaro Clavijo, que ha pasado por exigentes cocinas de Dinamarca, Barcelona, Nueva York y París, y es el creador de El Chato, en Bogotá, calificado como uno de los 50 mejores restaurantes del mundo.



No se trata de una pregunta de escogencia múltiple, tipo examen del Icfes, pero lo cierto es que Selma es todas las anteriores. Y es también una suerte de teatro de cocina, si se le puede llamar así a un lugar en el que los visitantes pueden presenciar la preparación de los alimentos que llegarán a su mesa como si se tratara de un rompecabezas de escenas.



Selma abrió sus puertas hace apenas un par de semanas y no me cabe duda de que se convertirá muy pronto no solo en un referente del buen comer en Bogotá, sino también en un lugar que muchas familias elegirán para sus celebraciones y muchos amigos convertirán en sede de largos y bien adobados encuentros.



Selma recoge fascinantes tradiciones milenarias del Mediterráneo, con especial énfasis en la cocina griega, y, sin desvirtuarlas, les da toques de autor como aquellos con los que Clavijo ha dado muestras de maestría en El Chato.

En lo culinario, tres puntos llamaron especialmente mi atención en la reciente visita a Selma: el punto increíble de un lomo con salsa de pimienta, que se deshacía en la boca; la afortunada suma de sabores y de texturas de una tarta de queso con picadillo de uvas y semillas encurtidas, y la temperatura inédita de un tartare de res coronado con un helado de mostaza Dijon.



En la carta de Selma están presentes ingredientes y sabores como los de la berenjena, los garbanzos, el cordero, el pepino, el pescado, los chipirones… Y les dejo un dato menor, pero significativo: las papas fritas son una locura.

Restaurante Selma, Bogotá: Dirección

Selma. Calle 65 n.º 4 - 50, Tel: 311-317961

