Estos seis lugares tienen ofertas muy diversas. Ninguno ofrece una experiencia igual a otra: hay uno que se especializa en maridaje con vinos, un par que tienen el té como centro (pero lo ofrecen con visiones opuestas), otro le da a la tarde un ambiente de clandestinidad interesante, otro nació para hacer brillar un café de origen, y otro más funciona todo el día pero tiene atractivas comidas y ambiente para las tardes. Conózcalos.

1. Ferona

Facebook Twitter Linkedin

Ferona tiene platos para compartir al centro de mesa y vinos. Foto: Cortesía Ferona

Con la bella vista de Bogotá desde la altura de una terraza, Ferona parece diseñada para ver el atardecer en completa tranquilidad. El lugar, ubicado en la zona G, abre a las 3 p.m.. Tiene un espacio interior, en el que sobresale la cava de vinos especiales -pues busca posicionarse como un lugar para maridar vinos seleccionados con sus ágil carta de comidas-. En la parte exterior, una terraza, hay mesas (como para atardeceres románticos) y un espacio de sofás, para reuniones tranquilas con amigos. La atención también es muy buena: si hay frío, le pueden prestar hasta una cobija, para que nada, ni el frío, arruine la belleza el atardecer y la noche.



El sitio es pet friendly, así que se puede llegar con mascotas. Y se pone interesante del atardecer en adelante. Sobresalen en su menú la bocatta Ferona (con pan de masa madre, straciatella, peras caramelizadas, prosciutto y aceite de trufa), su tabla de quesos y embutidos (la tabla Ferona, de 40.000 pesos) y sus deliciosas pizzas.



Ferona. Dirección. Calle 70 # 4-83. Piso 4. Abierto de martes a sábado de 3.30 p.m. a 12 a.m. Reservas: 3112719542.

2. The Rose

Facebook Twitter Linkedin

En el centro, el postre insignia de The Rose, también se consigue solo en el primer piso. Foto: Gustavo Pérez

The Rose es un lugar de ensueño tanto por su decoración, la calidad de su pastelería, la selección de sus tés y los detalles. En el primer piso es un lugar más casual, donde brillan pasteles y postres, además de una carta para tardar. Pero tiene un tea room (salón de té), que transporta al público a un escenario primaveral, ideal para vivir un afternoon tea, con todo el ritual de bocados pequeños como el sándwich de pepino o los famosos scons con sus cremas y mermeladas.



(Lea, además: The Rose, un rincón dedicado al té inglés en Bogotá).



@Therosetearooms

The Rose. Dirección: Calle 0 # 70A-11

3. La Clandestina Social Food

Aunque tiene un menú que abarca desayunos y almuerzos. La Clandestina Social Food, que ha crecido gracias al voz a voz, se ha empezado a posicionar como ideal para tardear, por su terraza (descubierta, para apreciar mejor el paisaje) y su vista de la ciudad, ya que está en la parte alta de La Macarena, en una dirección que a la manera de los sitios de cenas clandestinas- solo se les entrega a los comensales cuando completan una reserva.



Allí, Ivo Becarasa y Lorena Arboleda, cocineros empíricos, mantienen una carta que funciona solo con reserva -de al menos un día de antelación-. Es en la reserva cuando se escoge qué se va a comer y se garantiza con parte del pago. Acto seguido, la idea es ir y pasar un gran momento en un lugar que Becarasa define como un “loft abierto”. Es como ir a la casa de los amigos, en donde un puede moverse por donde quiera, no hay mesas como en un restaurante convencional. La cocina y el espacio para comer no tienen separación y en algún momento hasta invitan a la gente a ir a la cocina por algún bocado. Atiende solo a un máximo de 30 personas por servicio.



“Tenemos varios platos para compartir, aunque también hay entradas y platos fuertes -dice Becarasa- . Entre los platos que llaman la atención hay un cayeye (puré de guineo verde con queso costeño y guisos criollos) y un antipasto vegetariano que reúne seis o siete cosas deliciosas”, además de algunos platillos con casabe y patacones con salsa de la casa, hogao y suero costeño”.



Aunque hay muchos platos de sabor local, tienen una carta internacional, que va desde lasagnas hasta tacos. “Nuestra cocina nace de los viajes y el conocimiento adquirido en ellos y les damos un giro criollo. Así, nuestro ceviche es de estilo peruano, pero le ponemos guatila y mango verde y en muchas preparaciones usamos limón mandarino desde antes de que se pusiera de moda”, dice Becarasa. Y agrega que su intención es mantener ese nivel de cercanía que se crea con la gente que llega.



La Clandestina Social Food. Atención bajo reserva anticipada. Teléfonos: 3153678591- 3133845790 - 3015559673

4. Jardín del Té

Este lugar de Usaquén se especializa en bebidas como infusiones, tés -de varios tipos, desde el matcha frío o caliente hasta el rooibos- lattes, sodas. De paso tienen tostadas, pitas, waffles y postres para acompañar bebidas, e incluso como brunch.



Tiene un ambiente que transmite buena onda y es, a la vez, un espacio para desarrollar el arte, porque propone jornadas como talleres de pintura (el próximo será el 29 de abril), para quienes lo reserven.



El Jardín del Té. Dirección: Calle 119 B # 5-16.

5. Canasto Pícnic Bistró

Facebook Twitter Linkedin

Bocaditos de rabo de otro, una de las entradas de Canasto. Foto: Alejandro Castañeda Rozo

Canasto tiene experiencias para cada momento del día, no solo almuerzos. Está pensado para atender desayunos o cualquier otro momento del día en sus sedes de Quinta Camacho y Usaquén. Esta última tiene cada vez más visitantes durante la tarde y la noche-. El lugar es espacioso, luminoso y muy agradable para quedarse.



Canasto tiene una oferta para tardear: de lunes a jueves de 3 a 7 p.m., por la compra de dos Aperol Spritz se ofrece una entrada de cortesía. Y los viernes y sábados, desde las 4 p.m., por la compra de una jarra de sangría o tres cocteles, también hay entrada de cortesía.



Los jueves, en la sede Usaquén hay música en vivo desde las 7 p.m. y los sábados DJ de salsa.



(Lea más sobre este restaurante: El sabor y el legado de Canasto Pícnic Bistró).

6. Bruma y Taza

Facebook Twitter Linkedin

Bruma & Taza, un agradable comedor en la zona del parque de la 93, en Bogotá. Foto: Mateo Soto

@BrumayTaza

Ubicado en la zona de la 93, Bruma & Taza se define como “restaurante, café, bar” de “desayunos todo el día”. Así que todo el día hay bocados de panadería y pastelería, hay infusiones, gran número de bebidas de café pues el lugar nació de la inquietud de una familia de cultivadores de café por tener un lugar agradable donde ofrecer una gran experiencia de preparación y disfrute del café, así que cuentan con baristas expertos. Pero la idea fue tomando forma de restaurante. Fuera de horas de almuerzo, es ideal para quedarse, les gusta que los clientes se queden, hay facilidad para conectarse y trabajar desde sus mesas y de paso tomar onces.



8Más sobre este sitio: Bruma & Taza, expertos en café que saben de cocina)



Bruma y Taza. Dirección: Cra. 12 # 93-57 Segundo piso

Más guías de restaurantes en Bogotá

- Top de restaurantes italianos imperdibles en Bogotá.



- Cinco restaurantes de fusión asiática con visos latinos.



- Cinco restaurantes para comer bien y seguir de fiesta en Bogotá.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

Lilang@eltiempo.com