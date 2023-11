Sapiens: conciencia y gastronomía en un menú

Sapiens es una puesta en escena en la que comer es parte de la interacción del comensal con una historia contada y actuada, en la que un maestro de ceremonias y una maitre se vuelven casi actores de una pieza teatral, en la que distintos escenarios se construyen con recursos audiovisuales.

En Bogotá, lo más parecido a esta experiencia gastronómica –un menú de alta cocina de tres horas– son las propuestas de Frenessi, del grupo Seratta (por el uso de la tecnología para crear mundos en torno al menú) y lo que hizo el hotel Click Clack con las cenas de Alimento Futuro (por la intención de crear conciencia).



Sapiens quiere ir más allá. Ubicado dentro de otro restaurante –que a su vez está en el piso de Atlantis Plaza en el que conviven numerosos conceptos de Seratta–, elabora un libreto en el que cada paso obedece a una preocupación de la humanidad.



“Sapiens está dentro de Cuerdo –dice Madelaine Bernal, maitre de ambas experiencias– y Cuerdo es un restaurante de comida liofílica, que ayuda a cuidar del medioambiente. Usamos “descartes” de otros platos para crear alimentos nuevos. Me refiero al uso de cáscaras o semillas. El primer coctel de Sapiens tiene un polvo de cáscara de naranja y esperamos conseguir el sello de cero desperdicios”.



A partir de eso, el guión de Sapiens es la historia de Adan, el hombre, y Eva, la inteligencia artificial que le obedece, pero quiere liberarse. Y sabe que hay una forma de escapar: necesita de los comensales.



En el transcurso puede llegar un coctel o un platillo, como un rollito de carbonara, por ejemplo. La mesa colectiva, para solo ocho comensales, es en forma de colmena (con compartimentos que refuerzan esta idea) y se convierte en contenedor de cubiertos y otras “herramientas”, que le permiten mayor interacción al público.



Puede haber desconcierto en algún momento, como ver en el “mundo amazónico” un plato de tartar, mientras que el guion habla del impacto de la ganadería extensiva, pero luego se descubre la naturaleza de esta “carne”.



Para no dar más spoilers, basta decir que hay momentos de tensión y hasta de impresión a partir de la forma que se les da a comidas y a bebidas, sin que estas dejen de ser agradables, como un scallop, mientras se habla del uso del plástico.



Carlos Carona, chef ultraexpeience de Seratta, enfatiza en que Sapiens busca crear consciencia. “No somos solo una retahíla en torno a problemáticas –expresa–, hay personas que a veces nos hacemos a un lado ante temas como la tala de bosques. Y aquí abordamos el tema acompañado de una comida elaborada de forma idónea”.

Hay, por supuesto, algún plato hecho con la ayuda de la IA, que el chef emplea como herramienta, no como única responsable de sabores y técnicas. Y de pronto al terminar esta experiencia (que tiene un valor de 396.000 pesos por persona), dice el chef, puede ser que alguien salga con el interés de reciclar más y mejor y comer menos carne.

¿Dónde?

Sapiens. Centro comercial Atlantis Plaza, cuarto piso, Bogotá. Dentro del restaurante Cuerdo. La duración de la experiencia varía, pero puede llegar a ser de 3 horas. Abierto de martes a domingos, a las 7 p. m. Valor por persona: $ 396.000.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO

@Lilangmartin

