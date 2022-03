Parece sencilla de preparar, pero dar con el punto perfecto de una tortilla española –la emblemática tortilla de patatas– es un verdadero arte.

Aunque quizás sea una necedad hablar del ‘punto perfecto’, porque a unos les gusta más jugosa, a otros más seca, a algunos con las papas casi deshechas y no faltan los que prefieren que la papa tenga más consistencia.

¿Quién tiene la razón? Querría decir que cada quien la come como le venga en gana, y por eso en España no han terminado la discusión, incluso, sobre qué tanto hay que batir los huevos que se le ponen, sobre si debe llevar algo más que cebolla o si la pimienta se debe moler tan fina como la sal. Y cada uno va a comerla al lugar en donde cree haber encontrado la mejor. Sobre lo que no hay discusión es que en España se come más jugosa que en América. Es un hecho.

Hay lugares en donde es tan famosa la tortilla que suceden cosas como esta: en una tasca del casco viejo de San Sebastián llamada Bar Néstor preparan tortilla tres veces al día. Si alguien quiere probarla, debe pasar con unas horas de antelación y reservar su pedazo. A la hora en punto llaman a lista y solo quienes aparecen en la libreta podrán comer uno de los dieciséis trozos.

Lo cierto es que hay una versión muy particular de la tortilla que no es tan fácil de encontrar en Colombia: la tortilla vaga. Se trata de una creación del cocinero vasco Alejandro Hormaechea, a petición del gran arquitecto Rafael Moneo, quien alguna vez le pidió que le preparara unos huevos como los que le hacía su abuela. El resultado fue esta variación en la cual la tortilla se cocina solo por un lado… es decir que no se le da vuelta.

Encontré recientemente una tortilla vaga de morcilla y piparras en el restaurante de inspiración española 5 & Quince, en el edificio Salvio, sobre el parque de la 93. ¡Me fascinó! Aparentemente sencilla de preparar –repito: como suele pensarse de las tortillas– llega a la mesa en un punto muy agradable, y es un placer compartirla mientras se repasa una carta en la que aparecen, entre otras tentaciones en las que me gusta caer, un arroz negro con alioli de limón, unas croquetas de hongos y trufa, una ensaladilla de cangrejo maravillosa y muy buenos tintos de la Rioja.

El restaurante: ¿dónde y cuándo?

5 & Quince. Calle 93A n.° 12-35. Edificio Salvio. Piso 2. Tel: 311-2020286

