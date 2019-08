Del fascinante mundo del patacón / El Caldero

Volví a ConoSur y, después de dar los primeros bocados de un cono de patacón con ceviche cartagenero, me pregunté por qué no había vuelto a este restaurante del que siempre salgo satisfecho.

Tal vez se deba a la incomodidad del lugar –al menos del que está cerca de mi casa–, aunque es cierto que he comido en restaurantes incómodos de muchas ciudades y, a la larga, eso no sea lo fundamental.



Tal vez se deba también a que no siempre disfrutaba de un servicio amable, o a que a veces debía esperar mucho tiempo para que me llegara el turno.



Dije que siempre salgo satisfecho de ConoSur, lo cual no significa que esté hablando de un restaurante de alta cocina con una propuesta gastronómica que me enloquezca.



Pero esa es parte de su gracia: se trata de un restaurante popular, de comida rápida, con una propuesta diferente que explota algunos de los sabores más queridos por los colombianos.

Como el patacón, por ejemplo, que es el ingrediente con que están hechos algunos de los conos, con infinidad de posibilidades para rellenarlos: desde camarones picanticos, salmón o atún –que se combinan muy bien con el sabor del plátano tostado– hasta carne desmechada con hogao (la maravillosa ‘ropa vieja’), chorizo y pollo.



Los otros conos son de algas –los temakis–, que pertenecen al amplio mundo del sushi, cada vez más buscado por los jóvenes. Aunque debo confesar que si el antojo es de sushi, definitivamente prefiero lugares especializados en la materia.



Son tantos los ingredientes y las propuestas para rellenar los conos de patacón, son tan amplias que algunas me parecen descabelladas: el calentado paisa, por ejemplo. O la lechona. Pero es cuestión de gustos. Al fin y al cabo, a los fríjoles les cae siempre bien un poco de plátano. ¿Quién dijo que no?



En mi regreso a ConoSur encontré una carta ampliada y un nuevo capítulo: el de los bowls, que parecen haberse convertido en capítulo obligatorio de la oferta de todo tipo de restaurantes.

Los de ConoSur están elaborados con los mismos ingredientes de sus conos, y también por eso algunos parecen un poco extraños: como el de pollo apanado. Tal vez por ser una forma en la que no se me antoja el pollo.



Sin embargo, otros son francamente tentadores como el costeño, de arroz con coco, pescado y ensalada de aguacate.

¿Dónde y cuándo?

ConoSur, calle 119 n.° 5-76, Usaquén, Bogotá.



Teléfono: (1) 5479909.

SANCHO

Crítico gastronómico

Correo: elcalderodesancho@yahoo.com.co