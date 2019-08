Salvaje, el lugar de moda en Bogotá / Buena Muela

¡Su decoración…! ¡Mmm…! No soy quién para hablar de eso ni tampoco de su música que, en las tres veces que he ido, siempre ha estado al borde de la fiesta; ni de sus jueves, viernes y sábados con un DJ tirando ‘punchis punchis’, ni de su violinista que interpreta reguetón ni de sus meseros que les cantan a los cumpleañeros golpeando un gong. No. Lo mío es decirle a la gente dónde comer rico, qué platos son imperdibles, si atienden bien y si el lugar es costoso o no. Así que, a por los bifes.

Lo primero: ¿se come bien en Salvaje? Sí y no. No todas sus elaboraciones son de gran nivel: hay unos platillos que no valen lo que cobran y otros que sí justifican el precio. Hay que decir que tienen un gran producto, unas veces bien aprovechado y otras, estropeado.



Su cocina, “japonesa fusión” –tal cual y cómo dicen sus meseros–, busca llegar al centro de la mesa, pero, a diferencia de lo mejor de la cocina nipona, sus platos no son exactamente sutiles, sino todo lo contrario, recargados. Pero eso no quiere decir que no estén buenos. Creo que intentan una fusión de lo japonés con lo mediterráneo, y eso es lo que confunde.



Vamos por partes. De sus entradas, recomiendo los ‘dumplings’ de hongos maitake con crema agria trufada que están muy ricos ($ 42.000), y el ‘sushi’ de cangrejo con mantequilla trufada, que es de lo más económico del lugar ($ 28.000).

En cambio, hay un tartar de atún bluefin que solo sorprende en la cuenta ($ 48.000). También hay unos camarones cuya tempura con wasabi –más un kale frito– esconde el producto ($ 39.000).



De sus fuertes, sugiero el branzino, que es un tipo de róbalo muy sabroso, perfectamente tratado: parrilla y limón, sin más, que deja disfrutar la exquisitez de su carne ($ 88.000). Por otro lado, en un claro ejemplo de cómo pueden estropear una pieza, está su mero a la ‘robata’ (parrilla) que atiborran con una salsa de ciruela japonesa. Lástima ($ 52.000).



El asado de tira –ahumado a lo largo de 12 horas– es espectacular pero caro ($ 110.000). Informo por aquí que tienen un corte de ojo de bife japonés, un ‘wagyu yomahawk’ ($ 210.000).



La guarnición viene aparte, como, por ejemplo, cuatro papas confitadas en aceite de trufa ($ 17.000). Por cierto, hay un abuso generalizado del aceite de trufas en este local que, se debe decirlo, se utiliza levemente gracias a la potencia de su aroma.



En cuanto a los postres, dejan qué desear.



Salvaje es caro, pero los ingredientes que utilizan son de primera calidad y eso tiene un valor: ‘king salmon’ de Alaska, pulpo del Cantábrico, atún japonés y ‘branzino’ del Atlántico norte, por decir.



Todos los muchachos y muchachas que hacen parte del servicio son queridísimos, pero ¡qué despelote en la atención!



Para los que les gusta ver y ser vistos –y para los que están a un trago de enfiestarse– Salvaje es su lugar. Para los que les interesa pagar bastante para comer muy bien, sí y no.



Salvaje. Calle 83 n.° 9-48, Bogotá Tel. 321 7556108



MAURICIO SILVA

Editor de Bocas