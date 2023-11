Salmón rosado y blanco: ¿por qué se llaman así y cuáles son sus diferencias?

El salmón es uno de los pescados más apatecidos, no solo por su textura y sabor, también por sus propiedades y ventajas nutricionales, ya que cuentan con un gran porcentaje de omega-3 que ayua a prevenir y disminuir el riesgo de padecimientos cardiovasculares.

No obstante, este ejemplar tiene un diversidad en su clase, ya que en la naturaleza se pueden encontrar varios tipos como el rosado o el blanco en el que se tienen caracteristicas un poco distintivas en cuanto su cantidad de nutrientes.



(Le puede interesar: Este fruto seco tiene más omega 3 que un salmón: vea los beneficios que tiene para la salud ).



Reconocer sus atributos permite sacarle el mayor provecho a cada uno, dependiendo el objetivo nutricional que se requiera , por ejemplo si de desea tener una carne un poco más magra y con un nivel mucho menor de grasa el blanco puede ser una buena opción para su consumo, según el portal especializado en estilo de vida 'Innatia'.

Salmón blanco

A pesar de su nombre, este pescado no pertenece a la familia del salmonidos propiamente, pero es un pez con pocas espinas que se encuentra en su mayoría en los ríos de Suramérica, ya que no es de vivir en aguas profundas, como el rosa.



En cuanto a sus propiedades este contiene una textura menos grasa, lo que la hace un poco más apta para dietas bajas en adiposidad y disminución de las mismas en el organismo.



(Siga leyendo: Pescados de mar: ¿cómo se llama la corvina en Colombia?).



Así mismo, cuenta con varios nutrientes esenciales como el omega-3, que como se dijo anteriormente, ayuda a disminuir el riesgo de cualquier afección al corazón por temas de colesterol o trigliceridos, así como presenta minerales como el potasio y el hierro y vitaminas B12, que pueden contribuir a equilibrar la dieta nutricional, de acuerdo con la 'Fundación Española de la Nutrición'.



No obstante, aunque el salmón blanco también posee las mismas propiedades nutricionales, su contenido, en proporción con el salmón rosado, es menor, así que este ejemplar se queda algo corto para conseguir mayores beneficios proteícos.

Salmón rosado

Este pescado tiene su color gracias a un pigmento llamado astaxantina. Dependiendo de la cantidad se determinará la tonalidad, así que se pueden encontrar salmones mucho más rojos o variantes con tonos más naranjas, por ello su nombre.



Este tiene un alto contenido de valor nutricional en sus ácidos grasos y minerales como el selenio y el potasio, así como en su fuente de omega y la vitamina B12. En ese sentido, esto lo hace un poco más graso, pese a que son uno de los pescados más saludables para su consumo.



(Lea también: Cuántos tipos de magnesio hay y para que sirve cada uno en nuestra salud).



De acuerdo con la 'BBC', 100 gramos de este ejemplar contienen: 231 calorías;

25 gramos de proteína; 3,2 gramos de grasa saturadas y 85 miligramos de colesterol. Mediciones que dependiendo del objetivo nutricional de cada persona pueden ser muy beneficiosos o un aporte mínimo.



Aunque las diferencias no son tan marcadas entre el salmón blanco y el rosa, lo ideal es mantenerlos en su dieta diaria, pues los pescados a nivel general aportan una buena cantidad de proteína, del 17 % o más, a su valor nutriciona, según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Receta tartar de salmón sobre gazpacho de aguacate



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE

EL TIEMPO

Más noticias