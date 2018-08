Sabor Barranquilla: cuando el tesoro culinario está la cocina de mamá

Al tomar la bandera de la cocina del Magdalena, su departamento, el chef Fabián Rodríguez le dio un vuelco a su restaurante. El lugar, ya célebre en Santa Marta, se llama Rocoto, y con ese nombre no podía más que servir comida peruana.

Pero, guiado por una nueva convicción, Rodríguez se pasó hace un año a los productos y recetas locales. Así lo contará este fin de semana en las tarimas de la feria Sabor Barranquilla, en donde es uno de los chefs invitados a representar al departamento invitado de honor: El Magdalena.



“Hay una historia muy bonita de mi mamá y mía –dice el cocinero nacido en Fundación–. Yo era el que desde los 7 años me levantaba a moler maíz para hacer bollos, a limpiar el mondongo y el cerdo, para hacer morcillas. Aprendí a hacer de todo: galletas, pasteles, dulces, gallina criolla, animales de caza. Pero me puse a estudiar cocina y encontré las influencias francesas, españolas, peruanas y dejé de lado toda esa riqueza”, dice.



Solo después de ocho años de cocinar platos peruanos, Rodríguez entendió que tuvo siempre su mayor tesoro culinario en casa. “Hace un año tomé la decisión de rescatar la gastronomía del Magdalena, basado en lo que viví de niño: crecí en el campo, tuve contacto con animales de caza al lado de una gran cocinera, Santos Reyes, mi mamá”.Madre e hijo cocinarán juntos ante el público de Sabor Barranquilla, como representantes de la cocina magdalenense, invitada de honor este año.

Santos Reyes Marriaga, cocinera tradicional, es la madre del chef Fabián Ramírez y su primera maestra de cocina.

“Ella hará algo tradicional: bollos cafongos, parecidos al bollo angelito, y bollos de plátano maduro –cuenta el chef–. Yo haré la parte actual, voy a usar esos cafongos para otro montaje. La idea es mostrar las dos partes de la historia: la tradición que tengo y me viene de mi mamá, y lo que hago después de aplicarles a esos platos mis conocimientos en estudios, investigación y viajes”, agrega.



Dice Rodríguez que parte del giro que le dio a su cocina se debió a esa tendencia mundial de rescatar el producto local en cada zona. “Si se trata de eso, tengo mucho de dónde agarrar. Tengo a mi mamá con todas sus tradiciones y todo lo que sabe”.

Rodríguez comenzó con el sabor de su natal Fundación, pero su trabajo se extendió a todo el Magdalena.



“No es fácil nombrar un plato que identifique al departamento –cuenta–. Podría mencionar el cayeye, pero se inventó hace 80 años. De Santa Marta podríamos rescatar el arroz de bonito y la sierra frita con leche de coco. Nuestra comida ha sido de animales de caza: conejo, ñeque, guartinaja, y los muchachitos hoy no saben qué es eso”.La presentación de Rodríguez y Santos Reyes será el sábado a las 4 p.m., en la tarima principal del evento.

En las tarimas de Sabor Barranquilla

Los shows de cocina son uno de los platos fuertes del evento, en Corferias de Barranquilla.



Chefs invitados se presentan en una tarima principal y dos salones, en una programación (ver www.saborbarranquilla.com), que va desde este viernes 24 de agosto hasta el domingo, de 11 a. m. a 7 p. m.



Chefs en la tarima principal:



Viernes 24 de agosto:

11 a.m. Vilma Colina (Ganadora del concurso Cocina Sabor Barranquilla 2017)

12:20. Milena Lora (Tradición Atlántico)

1:40 Chori Agamez (Tradición Atlántico) y Álex Quessep (Sucre)

5 p.m. Rafael y Carmen Padilla (Magdalena)

4:20 p.m. Carlos Gaviria (Bogotá)

5:40. Edgar Núñez (México)

7 p.m. Guillermo Vives (Santa Marta, Magdalena)

8:20 p.m. Show Musical: Danza del Casabe.



Sábado 25 de agosto:

11 a.m. Daniel Jiménez (Bogotá)

12:20 Álvaro Clavijo (Bogotá)

1:40 Álex Nessim (Cali)

3 p.m. Daniel Meroño (España)

4: 20 p.m. Fabián Rodríguez y Santos Reyes

5:40 P.M. Juan Manuel Barrientos (Medellín)

7 p.m. Pedro Lambertini (Argentina)

8:20 Entrega del premio Fogón de Oro (Gases del Caribe) y show musical.



Domingo 26 de agosto:

11 a.m. David Ruiz (Pasto)

12:20 Jesús Trujillo y Poncho Rocha (Tradición Magdalena)

1:40 Adolvo Cavalié (Perú)

3 p.m. Yulian Téllez (Meta)

4:20 Claudio Foschi (Colombia - Estados Unidos)

5:40 Ceremonia de entrega de reconocimientos.

6 p.m. Pedro Lambertini (Argentina)

7:20 Show musical. Danza de los Pájaros.



