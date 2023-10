Este año, luego de que revelaran los resultados para la temporada 2022 a 2023, se hizo evidente que Lima, Perú, sigue siendo el destino gastronómico más interesante de Latinoamérica y del mundo, obteniendo más menciones que cualquier otro de los lugares calificados (entre ellos está Central, considerado el mejor restaurante a nivel global). Del total de sitios incluidos en la lista, cuatro están en Lima, superando a Londres, París y Ciudad de México, que solo lograron figurar con tres.

Un fenómeno que no se puede dejar pasar por alto, sobre todo cuando está a tan solo tres horas de vuelo desde Bogotá. Para disfrutar de la escena gastronómica basta con tomarse un fin de semana de puente, elegir los restaurantes que se quiere visitar, hacer las reservas y escoger un hotel bien ubicado para facilitar los traslados. Si le suena la idea, pero no sabe por dónde empezar, a continuación encontrará algunas recomendaciones para disfrutar de tres días de deliciosa gastronomía en la capital del vecino país.



Viernes por la noche, cena en Kjolle

Puesto 28 en la lista de los “50 Best”.



Propiedad de Pía León, Kjolle es un impresionante restaurante donde reina el esplendor creativo de la energía femenina. La arquitectura, la música e incluso el tono de voz del personal de servicio emanan paz y tranquilidad. El entorno es muy refinado y cada detalle hace referencia a la enorme riqueza de la herencia de los Incas y los Andes.



En cuanto a la experiencia gastronómica, hay en Kjolle una integración absoluta. Cada plato se vincula con el que le precede, así como con las bebidas, cuidadosamente seleccionadas por su sommelier Diego Vasquez, quien tiene una evidente conexión con la chef, logrando elegir las bebidas perfectas para terminar de contar cada historia.



El menú de degustación consta de ocho momentos, una cifra que no agrede al estómago y que permite disfrutar de la experiencia desde el principio hasta el final. León fue galardonada como Mejor Chef Femenina Latinoamericana en 2021 y junto a su esposo Virgilio Martínez (chef del restaurante Central) son dueños de Mil, un centro de investigación y restaurante en Cuzco. Para más información y reservar una mesa visite: www.kjolle.com o @kjollerest en Instagram.

Theobromas en Kjolle. Foto: Kjolle

Sábado al mediodía, almuerzo en Maido

Puesto 6 en la lista de los “50 Best”.



Maido, que significa bienvenido, es el restaurante de Micha Tsumura, un personaje maravilloso que aparte de chef es una especie de “científico loco” que resuelve el reto creativo gracias a un profundo conocimiento de la técnica, tanto de la cocina moderna como de la ancestral.



Tsmura no conoce el miedo y su estado mental es el de la abundancia cósmica. Crea, disfruta, ríe y pone la atención en lo que es realmente relevante. El resultado: una cocina mega atrevida que se mueve entre el minimalismo de un atún fresco sellado a la piedra y un elaborado guiso de días enteros de manitas de cerdo y estómago de vaca.



Su menú de degustación consta de once pasos por los cuales se recorre un sinfín de veces la ruta entre la costa de Lima y el corazón de Japón y aunque que cada plato es bien diferente del otro, todos están unidos por un hilo invisible que es la cultura Nikkei.



Para acompañar, su sommelier, Florencia Rey, pone a disposición dos opciones de maridaje: una cuidada selección de excelentes vinos, casi todos del cono sur o un conjunto de inusuales bebidas sin alcohol, creadas todas por el equipo en el restaurante. Una experiencia maravillosa que amerita el viaje a Perú.



Para más información y reservar una mesa visite: www.maido.pe o @mitsuharu_maido en Instagram.



Tiradito Restaurante Maido. Foto: Maido

Sábado por la noche, cena en Cosme

Puesto 69 en la lista de los “50 Best Latinoamérica”.



Cosme Restaurante, bautizado en honor al cerro San Cosme, en Lima, es un destino obligado por dos detalles fundamentales. El primero, es un lugar frecuentado principalmente por clientela local y el segundo, en su mesa se disfruta de la nueva expresión de la cocina peruana de una manera más cercana y definitivamente menos intimidante que en la mayoría de los sitios que figuran en estas listas.



James Berckemeyer, chef y propietario de Cosme, explica que no le gustan los menús degustación y que para él la mejor manera de disfrutar su cocina es llevando diferentes platos, en porciones generosas, al centro de la mesa y hacer un festejo al estilo familiar.



La comida es sin duda estupenda; Berckemeyer es un chef estructurado, tremendamente técnico y sofisticado, algo que sin duda heredó de su experiencia en cocinas como las de El Celler de Can Roca (Girona, España), Arzak (San Sebastián, España) y Agli Amici (Údine, Italia), todos galardonados con Estrellas Michelin. Y si bien su talento con la comida de sal es excepcional, Berckemeyer es igualmente apreciado por su impecable trabajo con la pastelería, dos habilidades que no suelen tener en simultánea los grandes chefs del mundo.



Para más información y reservar una mesa visite: www.cosme.com.pe o @cosme.pe en Instagram.

Mollejas asadas. Foto: Cosme

Domingo al medio día, almuerzo en Mayta

Puesto 27, en la lista de los “50 Best”.



Mayta, que significa tierra noble en el idioma indígena aymara, es el restaurante del chef Jaime Pesaque, un lugar que sin entrar a hablar de su gastronomía, cautiva por su diseño interior y espectacular ambiente. Techos altos, luces tenues, un trabajo de madera en colores suaves y plantas en abundancia acogen con una gran sofisticación ligada al territorio.



En la mesa, la experiencia es brutal; la propuesta de Pesaque, formado profesionalmente en el Cordon Bleu de Lima y con amplia experiencia en cocinas europeas, tiene que ver todo con el color y la explosión de sabor. En Mayta es muy recomendable pedir el menú de degustación, aunque también se pueden pedir a la carta platos increíbles como sus ostras, que adorna y adereza de distinta forma en cada temporada, unos tiernísimos tentáculos de pulpo o un arroz con gambas que sirve envuelto en forma de tortilla y con una corteza crujiente que hace suspirar. Con mucha razón Mayta se ha convertido en un imprescindible en Lima.



Para más información y reservar una mesa visite: www.maytalima.com o @maytalima en Instagram.



Restaurante Mayta. Foto: Mayta

Lunes al medio día, almuerzo en La Mar

Puesto 13 en la lista de los “50 Best Latinoamérica”.



Imposible ir a Lima y no hacer una parada técnica en La Mar, la mítica cebichería de Gastón Acurio; un lugar maravilloso, ubicado en la calle menos glamurosa de Miraflores, que derrocha alegría y encanto.



El sitio es famoso por sus cebiches, por el Festival de La Mar, una fuente rebosante de mariscos y pescados y por unas crocantes empanadas que se llevan de maravilla con las múltiples versiones de Pisco Sour y Chilcano que preparan con gozosa generosidad. La Mar no maneja un sistema de reservas por lo que los comensales se van atendiendo por orden de llegada. Se recomienda estar temprano en la puerta.



Para más información, visite: www.lamarcebicheria.com.

¿Dónde quedarse?

Hay dos zonas clave para hospedarse durante un fin de semana de restaurantes en Lima. La primera es Barranco, bohemia y contemporánea en donde está ubicado el Hotel B, una mansión Belle Epoque construida en 1914, que además es el único miembro de Relais & Châteaux en Lima.



La segunda es San Isidro, más bien clásica y exclusiva en la que se encuentra el Hyatt Centric, una opción que ofrece todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas, así como una ubicación privilegiada a pocas cuadras del Bosque El Olivar y del icónico Country Club de Lima.

MICHELLE MORALES

Para EL TIEMPO