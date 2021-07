Cinco restaurantes para disfrutar de ‘bowls’ saludables

El bowl es una tendencia que llegó para quedarse. La idea nació en Hawái con su tradicional nombre Poke bowl, que es básicamente una mezcla de pescado crudo, arroz y verduras frescas.



Sin embargo, desde que se ha hecho tan popular, se han creado muchas adaptaciones en las que se agregan también toppings y salsas, y en algunos casos, sobre todo la proteína, se puede servir con algún nivel de cocción.

Además, se incorporan recetas inspiradas en otras cocinas, como la italiana, la mexicana o la colombiana, con otras proteínas como la carne y el pollo, pero siempre conservando sus características saludables.



Y es que los ingredientes frescos, naturales y sin procesar se prestan para resaltar la estética de este tipo de preparaciones, que es el otro punto importante, ya que un bowl se arma estratégicamente para que resalten sus colores y sea visualmente muy atractivo.



“Los alimentos siempre, con la comida saludable, son presentados de la manera más natural y honesta; y la estética del bowl ayuda para que se vea atractiva e impecable”, explica el chef Carlos Pájaro, la mente detrás de las recetas de Sanamente Gourmet Delivery.

De esta manera, se demuestra que comer sano no es aburrido ni feo –como se puede llegar a pensar–, sino, por el contrario, divertido y delicioso.



Dentro de este mundo saludable, también está el smoothie bowl, que es una batido de frutas muy espeso que lleva encima toppings como frutos secos, semillas, pedazos de fruta y cereales; todos estos ingredientes de la mayor frescura y calidad.



A continuación, le recomendamos estas cinco opciones de restaurantes con una gran variedad de bowls y smoothie bowls

Hau’Oli

Este restaurante, creado en medio de la pandemia, se especializa en poke bowls, en los que usan proteínas como salmón, chicharrón de salmón, atún, camarón, pollo, carne y tofu (en su opción vegetariana). Asimismo, sus bases son el arroz japonés o el zucchini.

En cualquiera de sus preparaciones se pueden personalizar los ingredientes o armarlo desde cero.



Su bowl más pedido, el pokelombia, está compuesto de una base de arroz japonés o zucchini, camarón encocado, aguacate, plátano maduro, cebolla morada, pico de gallo, ajonjolí negro, salsa teriyaki y mayo sriracha. “Queríamos hacer un poke que aludiera a los sabores de nuestra tierra”, cuenta Sebastián Trujillo, creador de Hau’Oli (‘sé feliz’ en hawaiano).



“Queremos que la gente sea feliz, que la gente entienda que comer saludable no es una tortura, no es nada malo y que está al alcance de todos”, asegura.



Tienen su local en el centro comercial Cafam Floresta, en Bogotá, y servicio de domicilio a través de apps y de su página web.



Honolulu Poke

Este restaurante se especializa en pokes muy tradicionales, por lo que brinda una gama de proteínas sobre todo de pescados y frutos del mar: salmón, atún, camarones, palmito y pollo. La base principal de sus bowls es el arroz, pero también hay algunas opciones con lechuga.



En sus cartas ponen la opción de salsas y toppings ilimitados, que “busca que cada quien pueda armar su poke bowl a su gusto sin temor a costos extras escondidos”, asegura Juan David Ochoa, creador de Honolulu, que es el nombre de una ciudad de Hawái.



También tienen una carta para armar un poke al gusto, lo cual brinda una alternativa para las personas vegetarianas que no quieren incluir proteína animal en su bowl. “Siempre hemos invitado a nuestros comensales a que dejen volar su imaginación y armen sus platos tal cual como lo sueñan y no como les toca”.



Se encuentran ubicados en dos puntos en Bogotá y uno en Barranquilla, y se puede ordenar por medio de apps de domicilios.

El Boleo Bowl

La variedad de sus bowls va desde preparaciones con muchos vegetales hasta algunas inspiradas en la cocina colombiana, como su famoso Paisa bowl, que no dejan de ser saludables.



“Los procesos utilizados durante la preparación de los alimentos no adicionan grasas saturadas ya que no tenemos alimentos fritos en aceite, sino que utilizamos freidoras de aire, y la cocción lenta de la carne de res que tarda 14 horas en cocinarse”, recalcan desde El Boleo.



El Paisa bowl está inspirado en la bandeja paisa. Tiene una base de arroz blanco y encima lleva carne desmechada en cocción lenta, fríjol negro, aguacate, cilantro, hogao y platanitos apanados en chicharrón hechos en air fryer.



Entre su carta también ofrecen los smoothie bowls de açai, frutos rojos y piña y mango, que van acompañados de granola y fruta picada.



El Boleo está ubicado en Bogotá y también se pueden pedir domicilios a través de las apps o directamente con su número de contacto.



Sanamente

Nació hace seis años y fue pionero en llevar este tipo de experiencias gourmet y saludables a domicilio. “Utilizamos ingredientes de alta calidad producidos por agricultores de nuestra región porque queremos dar honor a su labor mostrando estos productos de la manera más fresca”, afirman.



Las bases que emplean son muy variadas: pasta, lechuga, arroz de sushi, zucchini o quinua; y tienen una gama amplia de proteínas: salmón, atún, camarón, pescado blanco, jamones de pavo y serrano, y pollo. Adicionalmente, sus veggie y bowls árabe, que son opciones vegetarianas.



Su especialidad es el bowl italiano, con una base de pasta corta bañada en pesto, tomate cherry, aceitunas negras, tomates secos, bocconcini de búfala, champiñones salteados, queso mozzarella y queso parmesano y brotes de pak choi. También tienen bowls de fruta como el de avena y mantequilla de maní o el de açai, granola, almendras, mantequilla de maní y semillas de chía.



Se puede ordenar a través de apps de domicilios, por su página web y por WhatsApp en Bogotá.

Poke Colombia

Ya se ha posicionado como uno de los más conocidos, con una experiencia de cuatro años. Sus pokes son muy variados y se componen de proteínas como salmón, atún, pescado blanco, pollo, cerdo y camarones. Igualmente, tiene bases como el arroz de sushi, arroz con cilantro y arroz de coco; quinua y mezclas de verduras. También ofrece la posibilidad de armar el poke como cada persona desee y una opción vegetariana con falafel.



Entre su variedad tiene smoothie bowls y bowls de frutas con arándanos, kiwi, coco, açaí, semillas de chía, miel, granola, crema de maní y yogur griego.



“Todos estos ingredientes son ricos en vitaminas, muchos de estos son superalimentos… Las verduras frescas pasan a un plano divertido y provocativo, el concepto de saludable se amplía a diversión, nutrición. Siempre enmarcamos el tema de comida saludable en un concepto integral de mente y cuerpo”, afirman.



Están ubicados en Bogotá, Chía, Cajicá, Cali y Medellín, donde tienen varios locales, y también se puede pedir a domicilio a través de su página web.



