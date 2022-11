Dos rebanadas de pan y una tajada de carne. Así nació la idea original del sándwich que conocemos hoy en día. En 1762, John Montagu, IV conde de Sandwich, ordenó que le hicieran esa preparación para poder comer sin regarse mientras jugaba a las cartas. Lo que el noble inglés pedía por practicidad, se popularizó rápidamente en todo el continente europeo hasta llegar a todas las latitudes del mundo.

En Colombia, a diferencia de Chile y Perú, donde se apropiaron de esta comida con sabores e ingredientes locales, los sánduches -como comúnmente se les dice en el país- se caracterizan por ser una preparación en casa y rápida para consumir durante un viaje de carretera, o de media mañana en el colegio o de cena. Sin embargo, desde hace algunos años restaurantes en diferentes sectores de Bogotá le han apostado por elevar este plato para que sea algo más que dos pedazos de pan, mortadela o jamón, queso y mayonesa; y para que sea una verdadera opción de almuerzo completo.



Sándwich Taller

Porkbelly es uno de los clásicos de Sandwich Taller Foto: Sandwich Taller

Danilo Ciro hace más de ocho años quiso llevar su experiencia en la alta cocina a la comida entre panes. Así nació Sandwich Taller. Allí ofrece recetas de inspiración italianas, con salami, prosciutto y pesto, o árabes, como el Cordero Kebab, pero también ha buscado colombianizar una preparación extranjera con propuestas como el Sandwich de Posta Negra, para que cada bocado sepa al Caribe, o el de Trucha, para evocar los paseos a río. Son más de 14 propuestas de sándwiches, incluida la vegetariana.



Dirección: Cra 4a #27-57

Horarios: Desde el medio día hasta las 10:00 p.m.

Precios: Entre $18.000 y $30.000



Chantonner

Hace 10 años, la que era una charcutería conocida en el centro, frente al Museo del Oro, se convirtió en un templo del sandwich. Chantonner es un restaurante familiar con inspiración francesa y con sabor ahumado. Una opción de cocina elaborada para almorzar en un sector donde abundan los corrientazos y los menús ejecutivos. En el local, adecuaron las máquinas para hacer sus propias carnes, a temperaturas controladas y con paciencia, para que el sabor del brisket, la bondiola, el pulled pork, incluso la trucha, se condensara en cada bocado. La carta cuenta con 12 opciones de sándwiches para los carnívoros, pecetarianos y vegetarianos. Uno de los recomendados por los dueños es el de sobrebarriga.



Dirección: Cra 15 #16-01

Horarios: Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. viernes y sábados. No abren domingos.

Precio: Entre $23.900 y $30.800



Sánduche de Sobrebarriga de Chantonner. Foto: Chantonner

Merci

Sandwich Serrano de Merci. Foto: Merci

Merci, en palabras de su dueña Isabella Fernández, ofrece sándwiches de autor con preparaciones que no se pueden emular. Carnes curadas, quesos importados de todo tipo, panes de masa madre y salsas de la casa son el valor agregado de Merci. Aunque la carta asciende a once diferentes sándwiches, hay tres que son las estrellas: Crispy Chicken, con pollo apanado crujiente, cebolla morada, tomate, lechuga y el toque final con salsa de chipotle; Bacon, con tocineta ahumada, queso gouda, tomate, lechuga, aguacate y alioli al romero; y Serrano, con queso fontina, rúgula, tomate y mayonesa balsámica. En Rappi, Merci da la opción de “armar tu sandwich”.



Dirección: Calle 70a #9-04.

Horarios: De L a V abren de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábados y domingos haybrunch desde las 9:00 a.m.

Precios: Entre $22.000 y $30.000

Lina’s

Sándwich de Jamón Serrano en Pan Tumaca de Lina's. Foto: Lina's

Lina’s Sandwiches es una franquicia francesa que llegó a Bogotá hace 26 años. La comida fresca y gourmet son las razones por las que sigue vigente. Son más de 20 opciones de sándwiches para todos los gustos, sin mucha carga de ingredientes, pero, eso sí, con mucha potencia en el paladar. Los favoritos de la casa son el Pavo y Bacon, el de roastbeef, camarón con aguacate, carpaccio, salmón ahumado y Croque Monsieur. Hay opción vegetariana y una carta de pastas, sopas y ensaladas.



Dirección: Centro Andino

Horarios: Desde las 8:00 y 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



Precios: Entre $15.000 a $34.300



Cosette

Cosette Café Bistró abrió al público hace cinco años con la idea de ser una opción de restaurante casual en el que aseguran calidad. Aunque son solo seis opciones de sándwiches gourmet, la combinación de ingredientes y sabores es más que suficiente para todos los gustos. Para el vegetariano, está la opción del sandwich Falafel Crocante; para el que no come carne de res, el de pollo apanado o los dos de pavo, uno de ellos con un toque dulce con arándanos; para el carnívoro, el Roastbeef; y para el clásico de los sándwiches, el Club, con pollo, jamón York, huevo frito, queso mozzarella y tocineta.



Dirección: Andino y Calle 24a #60-49 (Ciudad Salitre)

Horarios: De 11:30 a.m. hasta 8:00 y 10:00 p.m.

Precios: Entre $26.900 y $34.900

Club Sándwich de Cosette. Foto: Cosette

La Lucha

Uno de los referentes más comerciales de sándwiches gourmet en Bogotá es La Lucha, que aterrizó en la ciudad desde Lima, Perú, en abril de 2018 y a hoy ya cuenta con seis restaurantes en total, más una cocina oculta. Once sabores de sándwiches, algunos insignia de Perú y otros adecuados a la disponibilidad de ingredientes en Colombia. No hay embutidos o carnes transformadas, garantía para que el sabor sea más original en la boca. El Lechón y Pavo a la Leña, con tártara y sarza criolla, al igual que el sánguche La Lucha (costilla de cerdo, camote y sarza criolla) son los que más se mueven entre los pedidos. Pero no deje de probar el de Lomo Fino y Pollo a la Brasa. Hay opción para vegetarianos.



Dirección: Calle 93 #12-14 / Calle 85 #12-95 / Plaza Claro / Unicentro / Parque Colina

Horarios: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 - 10:00 p.m. El punto de la 85 abre viernes y sábado hasta las 4:00 a.m.

Precios: Entre $13.900 hasta $25.500.



