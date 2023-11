Lo imperdible del menú del restaurante Oda en Bogotá, entre los mejores del mundo

En el corazón de Cedritos se encuentra Oda, uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica y el mundo según Latin America's 50 Best Restaurants, la organización dedicada a investigar cuáles son las mejores cocinas del planeta y de la región.



(Le puede interesar: Los tres colombianos entre los 100 mejores chefs del mundo)



Ubicado en el puesto 99 dentro del listado, el menú se inspira en los ciclos de la naturaleza colombiana, usando productos nacionales (muchos sacados de su huerta propia) y propiciando una cocina circular.



(Además: La paella a la colombiana que logró ser la tercera mejor del mundo)

"El menú de Oda se basa en la sostenibilidad, la investigación y el desarrollo colectivo de la industria. Detrás de sus platos hay una cadena formada por todos los individuos y comunidades que hacen parte de la producción de ingredientes que llegan a la mesa. El restaurante colabora estrechamente con proveedores nacionales que practican la pesca y producción responsable, utiliza la mayor cantidad posible de ingredientes locales y promueve prácticas que reducen al máximo la huella de carbono y los desperdicios", señaló el comunicado de los Latin America's 50 Best Restaurants sobre este espacio que abrió sus puertas desde julio de 2021.



En Oda, la mayoría de los vegetales provienen de la City Huerta, un proyecto de agricultura urbana que promueve el consumo de productos con historia y conciencia ambiental en la industria y apoya a campesinos desplazados por el conflicto armado.

Facebook Twitter Linkedin

Pesca del día. Foto: Oda

Si es de los que prevalece una vista sin igual y una atención personalizada, este espacio es para usted. Ubicado en el décimo piso del edificio Torre HHC, la vista hacia los cerros orientales y el norte de Bogotá le robará más que un tiempo de su atención.



Entrando en materia, sobre los platos, bien puede pedir al centro de la mesa y deleitar varios platos para aprovechar la experiencia. Sin embargo, si es de los que prefiere que cada quién pida lo suyo, las entradas son un buen aliado para que la experiencia en boca tenga decenas de sabores en juego.



El tartar de pesca servido con pan brioche de algarrobo, piña, rábano de la huerta y pera fresca es un buen aliado para mezclar con algún plato salado, dado que cuenta con notas dulces.



En ese caso, un buen balance son los chorizos, hechos de carne de cerdo y servidos con puré de arracacha, cebolla ocañera, acedera y crumble de pan de masa madre.



Las orellanas (hongos confitados en mantequilla marrón, helado de cebolla, puré de hongos, sacha inchi tostadas y caldo de cebolla), el pollo (puré de ahuyama, suprema

de naranja criolla, demi-glace de pollo y miel y cuajada de Sopó) y el calamar (yacón, espuma de miso, coco tostado, hojas de acedera y tamarindo) son otros buenos recomendados.

Facebook Twitter Linkedin

Equipo de cocina de Oda. Foto: Oda

Postres y coctelería

Hay un postre que no puede dejar pasar si visita Oda, se trata del cocomá compuesto por un crumble de sacha inchi, helado de yogurt de arazá, pepino- cidrón y, la estrella del plato, miel con panal. No tema que no le va a salir una abeja y sí podrá disfrutar de una sinfonía de texturas entre la mezcla del helado con el panal.



Los cocteles son variados y también se ofrece una propuesta diferencial sin licor a base de frutas exóticas y aromáticos. Se destacan el limítrofe (ron y panela) y el luna de siervo (viche infusionado con hoja de coca), recetas únicas del restaurante.

Facebook Twitter Linkedin

Luna ciervo, coctel del restaurante Oda. Foto: Cortesía Oda Lounge

La carta de coctelería de Oda incorpora técnicas innovadoras como clarificados, aires e infusiones, además de licores artesanales elaborados en la barra del restaurante.



La carta fue diseñada por la jefe de barra, Vanesa Ariza y su experimentado equipo de bar.



Tras más de una década viviendo en el Amazonas e incursionando en sus sabores, frutas, historias y tradiciones, Ariza ha logrado incorporar ese conocimiento en esta nueva carta de cocteles que ella misma describe como “una Oda al Amazonas y La Guajira a través de la coctelería”.



La nueva propuesta de la barra de Oda rinde homenaje a los recetarios antiguos utilizados por boticarios para curar afecciones humanas. Como aquellos recetarios de la antigüedad, los cocteles de esta nueva carta resaltan las propiedades curativas de la naturaleza colombiana, como lo es la hoja de coca, planta espiritual para las culturas amazónicas que conectaba a los chamanes con el mundo astral y conocimientos medicinales, o frutas como el copoazú que tienen propiedades antiinflamatorias que combaten enfermedades autoinmunes y lesiones.

Ejemplo de sostenibilidad

Otro punto que destaca en la propuesta de Oda es la baja producción de residuos, lo cual se debe en gran parte a la reutilización con sentido al interior de la cocina y del bar. En el tartar, por ejemplo, los pescados que llegan a la cocina se utilizan en tres platos diferentes.



La mayoría de la proteína se utiliza en la pesca del día, con los huesos se hace un caldo que sirve de fondo para el arroz caldoso y con la proteína restante que se ubica cerca a los huesos, se hace el tartar.



Su chef, Natalia Cocomá, con 25 años, es la mujer chef más joven entre los establecimientos que clasificaron a los mejores del mundo. 'Coco' acaba de tomar la batuta de Oda luego que el famoso chef Jeferson García estuviera los dos últimos años en la creación del concepto del restaurante.



La cocina de la chef 'Coco' busca rescatar toda esa influencia de las madres, comunidades, naturaleza, campo y apicultura incorporando todo el conocimiento y las técnicas del fine dining.



En Oda, los chefs recorren constantemente la región Andina, para conocer más sobre sus proveedores y los productos de los territorios de Boyacá y Cundinamarca, o pueblos como Ubaté y Saboyá, de este último traen exclusivamente las moras, debido a que cuentan con una acidez diferencial.





REDACCIÓN

EL TIEMPO