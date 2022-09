Entre los expertos, se habla más de cocinas colombianas que de una sola cocina colombiana, por la diversidad que ha puesto en las tradiciones culinarias del país rasgos de todas partes.



Mientras apenas estamos descubriendo nuestra cocina amazónica, aún nos queda mucho por descubrir sabores de regiones que son más visibles como las de las costas Caribe y del Pacífico. Ahora que el concepto de cocina colombiana abarca también las nuevas creaciones basadas en las tradiciones locales, el universo se ha vuelto más amplio y eso mismo se refleja en los restaurantes.



Sin embargo, dejando un poco de lado las nuevas tendencias y buscando sabores más tradicionales (no sin alguna innovación), presentamos aquí algunos restaurantes para disfrutar de nuestras propias cocinas y, ¿quién sabe? de pronto ilustrar a algún vistante que esté ávido de conocer nuestra cultura culinaria.



CasaQuira

Es viernes de cazuela de fríjol en CasaQuira, un restaurante que se define como "alta cocina colombiana". En él, el chef Carlos Gaviria recoge sabores que le apasionan de diferentes regiones del territorio nacional y les da un ligero twist. Pero el sabor y la esencia está en sus platos.



Dice el chef que sus comensales aman la sobrebarriga ($ 61.900) que prepara en cocción lenta, bañada en sus propios jugos y acompañada por una innovación de la papa chorriada: convertida en milhoja. Otro de sus hits es la entrada de chicharrón de cien patas ($39.900), una panceta de cerdo curada, acompañada de arepita dulce.

Además, tiene papitas de pipián aborrajadas, cuajada con berenjenas, pirarucú (en láminas, curado en guarapo de remolacha) y entre los fuertes: atollado caribeño, lechona trifásica, murillo en posta negra y pesca del Pacífico. También tiene "desayunos trancados".



Reservas: 57 3144340803 y casaquira.com/reservas.

Dirección: Cl. 79b n° 7-85, Bogotá

Origen Bistró

Origen Bistró, restaurante en La Candelaria (Bogotá) Foto: Cortesía Origen Bistró

"Una experiencia gastronómica que nace para hablar de Colombia", así se describe Origen BIstró, restaurante de "comida de autor colombiana", a cargo del chef Óscar Barrera, en el barrio La Candelaria. La propuesta ha tenido reconocimientos en los Premios La Barra y el Congreso Sabor Candelaria (a cocina colombiana envuelta en hojas y propuesta gastroturística).

Las delicias de plátano son parte de Origen Bistró. Foto: Cortesía Origen Bistró

Empanadas de maíz y papa, ceviche del Pacífico, enyucados (6 unidades de croquetas de yuca y leche de coco rellenas de queso costeño, que valen $ 16.000) y un 'tapacón", que consiste en un montadito de carne desmechada sobre una canasta de plátano verde, hacen parte de las entradas.



Entre los sugeridos del chef figuran unas costillas ahumadas en madera de guayabo ($47.000). Y entre los platos fuertes que nos hacen viajar por el país están: la posta negra, el arroz del Pacífico, la mojarra encocada y la trucha al ajillo en mantequilla de ajo. Los fuertes tienen precios que van desde $ 30.000, valor de la ensalada Origen (con lechuga, quinua, aguacate, tomates, lentejas crocantes, queso y pollo marinado), hasta los $38.000 de la posta cartagenera. No faltan la frijolada montañera y el ajiaco santafereño.



En materia de bebidas, es infaltable la limonada de coco y mezclas frutales como el de copoazú y café, o la limonada de mora y poleo. Entre las calientes, además de las de café, hay aguapanela y chocolate.



@OrigenBistro

Cra. 4 n°12 C 88, Bogotá

www.origenbistro

Reservas: 57 310 5548665

Rey Guerrero

Los arroces de Rey Guerrero conservan la esencia y tradición del Pacífico. Foto: Diego Santacruz. Archivo EL TIEMPO

Hay clásicos de la cocina del Pacífico en la capital, por ejemplo los restaurantes Fulanitos. Pero Rey Guerrero, del chef del mismo nombre, ya es un nuevo clásico de esta cocina.



Guerrero trabaja con "sabores ancestrales del Pacífico colombiano", que además llevan toda la mística y la sensualidad afro incluso en los nombres de los platos. Como ejemplo: el ceviche 7 pecados (camarón, pulpo, pescado, piangua, caracol, arrechón y tomaseca), los langostinos mojacalzón (apanados con salsa de borojó) o su famoso arroz tumbacatre.



En materia de bebidas hace gala del viche y preparaciones derivadas como el arrechón y la tomaseca.



Calle 77 n° 14-24 barrio El Lago.

(601) 257 87 94

reyguerrero.co

Mi Gran Parrilla Boyacense

Gallina campesina de Mi Gran Parrilla Boyacense. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

La gente acude masivamente a Mi Gran Parrilla Boyacense en todas sus sedes (incluso la de cuatro pisos de la carrera 30, que no da abasto en fines de semana). Unos aman sus generosas porciones de carnes a la parrilla o sus sopas típicas. Pero nadie puede ir allí e irse sin probar las arepas boyacenses que son emblemáticas y que son verdadera joya artesanal del lugar.



Es muy fuerte en típicos como el pescuezo de gallina ($ 26.900), típico boyacense que en fechas recientes, sirve cortado en rodajas adornado con pequeñas florecillas. Patacones, chicharrones, chorizos, longanizas, plátano asado y mazorca sudada hacen parte de sus entradas, que tienen precios desde 9.900 pesos.



Ajiacos, mazamorras y sopas de verduras acompañan una carta que tiene diversos cortes de carne (baby beef, chuletón, asado de vacío, punta de anca, etc).



Pero, para los que buscan algo bien típico y difícil de encontrar en restaurantes en la capital, está ese banquete de gallina campesina (también se hace con pollo campesino), en el que cuatro o más personas pueden compartir un piquete que llega en un gran canasto en el que, envuelto en hojas de plátano, en el que llegan las presas junto con papa, yuca, arrachacha y mazorca. Este se pone al centro de mesa y se comparte. Como antesala del mismo se sirve el caldo y se acompaña con arroz con menudencias para todos los que lo comparten. Su precio está a 169.900 si es gallina y a 171.900, si es con pollo.



El lugar también ofrece una de las insignias de Boyacá: el cocido boyacense, en "presentación vanguardista", con costilla de cerdo, costilla de res, chicharrón y longaniza, con cubios, chuguas, habas, guistanes y mazorca.



Mi Gran Parrilla Boyacense.

Sedes:

Villa del Río. Calle 57d No 78h – 14. Tels: Pbx 746 6785

Autopista Norte: Calle 162 n° 22-68. Tels: Pbx 746 6785

Av. Quito: Calle 71A n° 30-53. Tels: Pbx 746 6785

Gran Estación. Av el Dorado n° 62-49 locales 267 / 268. Tels: Pbx 746 6785

Nuestro Bogotá. Cra 86 No 55ª – 75

Restaurante Santafe

El ajiaco de este restaurante es campeón. Ha sido premiado cuatro veces con el galardón al mejor ajiaco de Bogotá, su presenación es casi mística: lo sirven en ollas de barro, lo adornan con velas.



Las cocinas de Santafé están a cargo del chef Antonio Deufreys, que alterna sus típicos con platos inspirados en diferentes paisajes del país. Por ejemplo, pensando en el parque de los nevados, diseñó un plato que describe como "tres volcanes de carne asada colombiana, relleno de pollo y champiñones y coronados con salsa de queso".



Y pensando en los sabores del Llano, el chef diseño una cachama hecha a la brasa com capón de ahuyama.

Restaurante Santafe

Calle 26B n° 4-30. Teléfonos: (+57) 601 5357840 - 318 370 53 38 restosantafe@gmail.com

Otros restaurantes

-Leo: orgullosamente la chef hace cocina colombiana, llevada a la esfera del lujo en la que aplica investigación y nuevos usos de ingredientes, así como exploración de especies promisorias y artesanía culinaria.



-Mini-Mal. La propuesta del chef Eduardo Martínez que busca en las raíces de diferentes regiones siempre se ha caracterizado por una investigación y un respeto por los ingredientes y las tradiciones culinarias regionales.



- Bijao y Malanga. El nuevo de la reconocida cocinera tradicional Luz Dary Cogollo 'Mamá Luz'.

REDACCIÓN DE CULTURA

