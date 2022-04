¿Sabía que en temporadas de mucho frío se suele comer más? Pues en estos días de interminables lluvias provoca comer hasta no aguantar más. Pero a veces usted no quiere estar todo el día cocinando o le gustaría probar algunos sabores nuevos.



Estos son algunos de los bufés y restaurantes con servicio de ‘all you can eat’ para que pueda comer hasta la saciedad, y con tradiciones culinarias de muchas partes del mundo.

Hay para todos los gustos posibles, desde pizzas y comida mexicana, pasando por diferentes tradiciones asiáticas, hasta sitios para hacer brunch con mimosas ilimitadas para darle color a las mañanas de sus domingos.

Mexicana

Si es amante del picante y los tacos, puede visitar uno de los dos puntos de atención de El Mexican. Uno está ubicado en la Calle 140 con carrera 13 y el otro en la Calle 80 con carrera 12.



De lunes a jueves atienden desde el mediodía hasta las 11 p. m. Viernes y sábados, de mediodía a medianoche, y los domingos abren a la hora usual y cierran a las 9 p. m.



Tiene un costo de $ 30.000 por persona e incluye opciones vegetarianas. Además, por $ 15.000 adicionales también puede disfrutar de dos margaritas.



Recuerde llegar con tiempo y prepararse para hacer fila porque muchos comensales quieren disfrutar de los sabores de este ‘all you can eat’.

En cualquiera de los puntos se puede pagar con tarjeta y, por lo pronto, parece que la opción de ‘all you can eat’ será permanente.

Pizzas

Casi todos los fines de semana, cuando un grupo de amigos se reúne, la opción de comida que pueda satisfacer a todos es la pizza.



Si se ha cansado de los lugares usuales para comer este característico plato italiano, ahora puede disfrutarlo, pero en formato todo lo que pueda comer.

El restaurante Trattoria Sole Rosso está ofreciendo todos los miércoles hasta el 25 de mayo comer pizzas ilimitadas por $ 35.000 por persona. Incluye opciones de pizzas vegetarianas, pero si quisiera probar otros platos, ya no contaría con la promoción.



Esta promoción estará disponible únicamente en el punto en Quinta Camacho del restaurante y desde el mediodía hasta las 9 de la noche, pero debe apresurarse porque solo podrá pedir la siguiente pizza cuando haya terminado la anterior. Y, recuerde, cada persona solo puede estar dos horas si participa del ‘all you can eat’.



Si quiere que lo acompañe su mascota, puede ir al restaurante Paramarte.co en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara. Allí, cada martes y jueves, desde la 1 p. m. hasta las 8 p. m. tienen pizzas ilimitadas por $ 23.000 por persona. También tienen cócteles y postres.

Cocina asiática

En el C.C. El Edén pueden encontrar Wok Garden, un restaurante con bufé libre permanente, donde pueden disfrutar de una variedad de platos asiáticos. Aunque no incluye bebidas, igual cuenta con cerca de 100 platos diferentes para que elija el que más le guste.

De lunes a viernes cuesta $29.900 y durante los festivos $ 36.500 por persona. Una vez más, es una carrera contra el tiempo, pues solo se puede estar en el restaurante durante dos horas. Además, el precio no incluye la bebida.



Sin embargo, puede ser muy interesante si desea ir con su familia, pues para niños que miden menos de un metro de altura, el servicio es gratuito. Si miden más de eso, tan solo pagan $ 15.000 por niño.

‘Brunch’ y bufés semi permanentes

Empezó la Feria Internacional del Libro en Corferias y en la entrada puede encontrar otro de los restaurantes recomendados: Oka Grill House. Este ofrece ‘brunch’ con servicio ilimitado todos los sábados desde las 11:30 a. m. hasta las 4 p. m.



Se recomienda hacer reservas a través del whatsapp del restaurante. Igualmente, tienen alimentos y bebidas ilimitadas para sus comensales.

En Patrón Bistro pueden encontrar un bufé con opciones ilimitadas cada domingo a partir de las 11 a. m. por $90.000 pesos por persona. Incluye mimosas para acompañar el sabroso brunch a su disposición.



Además, el hotel Marriot de Bogotá en la Av. El Dorado, cuenta con servicios de ‘all you can eat’ en dos de sus restaurantes: uno de pizza y otro de sushi. Por $ 85.000 cada uno puede disfrutar cada sábado de los servicios de cualquiera de los dos lugares, que también cuentan con música en vivo.



En Tanoshii, restaurante asiático, el ‘all you can eat’ empieza a partir de las 6 p. m. y hasta las 11 p. m. Mientras que el ‘Rock it All’, el bufé de pizza del restaurante Circo Terraza empieza al mediodía y dura hasta las 4 p. m.

