Más allá del pescado frito, aunque también vale, esta es una guía de restaurantes sugeridos para disfrutar de otras preparaciones de pescado, además deliciosas, en Bogotá.

Contracorriente

Lo que da el mar de las costas colombianas, y ríos como el Amazonas con su imponente pirarucú, sumado a la experiencia en técnicas de cocina del chef francés Victor Lanz (al frente también de Sauvage) da una magnífica carta cuya fortaleza es la comida de mar en Contracorriente.



Un ejemplo es el rillete, una técnica francesa, que encontró en el pirarucú como ingrediente principal un nuevo sabor. La delicadeza es una de las características principales de este platillo de panza de pirarucú confitada y desmechada en una combinación con melón y hierbas aromáticas. El chef trabaja técnicas de maduración de pescado y ofrece además, crudos y preparaciones a la brasa. Al llegar, el público puede ver la pesca del día en la vitrina y elegir qué pescado comer. Este se prepara en salsa con salsa de barbacoa criolla.



A partir de su cocina, el mensaje del chef también es el de respaldar la pesca responsable y las comunidades pesqueras del país.



Dirección: Calle 65 #4a-96

Rey Guerrero

El chef Rey Guerrero es un ícono del sabor del Pacífico colombiano en Bogotá. Su capítulo de pescados incluye recetas con pargo y róbalo que van desde el pescado sencillamente frito con ensalada y patacón hasta recetas como el endiablado (frito, crocante y gratinado al horno con camarones), la cocción en hoja con hierbas de azotea, el pescado en salsa criolla (sudado y bañado en salsa de la casa) y el encocado, entre otras recetas.



El chef también es famoso por sus arroces cargados de frutos de mar. La sazón marina y el ambiente de la cultura del Pacífico (a veces con noches muy musicales) son las fortalezas del lugar.



Dirección: Cl. 77 #14-24

Salón Tropical

La pesca entera suele sugerirse acompañada del sancocho en este restaurante. Foto: Cortesía Salón Tropical

El chef Andrius Didziulis (también de Café Bar Universal) sacó su faceta marina a este lugar ambientado como un chiringuito en la playa, pero en pleno Chapinero de Bogotá.



El chef lo define como un “bistró tropical”. La carta tiene ceviches, tiraditos, aguachiles y otras preparaciones que tienen en común el uso de pescado crudo, sin identificarse con las cevicherías peruanas o los restaurantes mexicanos. Hay mucho de Asia en las salsas que acompañan algunas de sus elaboraciones.



Tiene también pesca del día que lleva el filete entero a la mesa acompañado por salsas y que el comensal puede elegir. En sus mesas también prima el producto colombiano.



Dirección: Cra. 5 #65-20

Punto Baja

Tribilín de atún del restaurante Punto Baja, en Bogotá. Foto: Cortesía Punto Baja

Inspirado en los sabores de México (con todo y tortillas para armar tacos y los infaltables picantes), este restaurante se centra en una cocina de mar inspirada en los sabores de Baja California.



El parentesco de los aguachiles con los ceviches, más cercanos al público bogotano, ha sido punto de comparación y sorpresa en este restaurante.



Entre los recomendados crudos hay un tribilín de atún (el pescado está cortado en láminas) y entre los calientes, hay un filete de pescado a la talla que lleva una costra de dos colores lograda por los diferentes chiles que integran la receta. En punto baja hasta el taco de “birria” sabe a mar, pues lo hacen con jaiba. Advertencia: hay que estar dispuesto a disfrutar del picante, porque el sitio busca mantener sus recetas con el picor intacto.



Dirección: Cl. 90 #11-13

Sazerak

Este restaurante transporta al comensal de Bogotá a los sabores de la enigmática New Orleans, una ciudad costera y, por consiguiente, abundante en platos de tradición marina.



En los clásicos de New Órleans se inspiró el chef. Por ejemplo, tiene unos camarones al estilo BBQ de Louisiana (que no tiene que ver con el BBQ que muchos suelen tener en mente), que son para chuparse los dedos. Los camarones también aparecen en su versión del jambalaya y en varios de los fuertes. Pero hay que probar su pescado al curry (un curry también muy diferente, porque lleva el acento caribeño, con vegetales ahumados que combina maravillosamente con un arroz de coco y marañones.



Dirección: Cra. 10a #70-50

Central Cevichería

El comensal bogotano lleva años disfrutando de la gama de ceviches (de pescado, de camarones o mixto en diferentes tamaños), entre los cuales hay seis picantes y seis sin picante, de Central Cevichería. El lugar, uno de los primeros restaurantes del grupo Takami, tiene ya varias sedes en Bogotá y en Chía. La gama marina aquí abarca, además de los ceviches, sus versiones de paella, tiraditos y también filetes de pescado en preparaciones como el encocado, el salteado con maduritos, el pescado a la parrilla y el cartagenero, con mantequilla de limón y cilantro sobre arroz titoté, entre otros. Hay pescado entero, frito, hay mojarra en salsa tártara, milanesas y frutos de mar apanados.



Este restaurante tiene cuatro sedes:



- Central 85: Carrera 13 # 85 - 14

- Central Av. 19: Av Carrera 19 # 118 - 92

- Central Chía: CC. Bazaar Chía, KM 2 vía Cajicá - Chía, Chía, Costado Occidental, Cundinamarca.

- Central Plaza Central: Cra. 65 # 11 - 50 Piso 4.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmertin