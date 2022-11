Más allá de la comida, son varios los factores que configuran una buena experiencia en un restaurante, como una buena atención e incluso la decoración del lugar. Muchas veces esos factores que crean una maravillosa velada nos hacen sentir tan a gusto que al final, cuando llega la cuenta, no sabemos ni a qué hora gastamos tanto.



​Y todo está calculado. Estas son algunas de las estrategias empleadas por los restaurantes que hacen que usted se anime a gastar más dinero del que estaba en sus planes.

El vino primero

De acuerdo con El País de España, uno de los trucos empleados por los restaurantes para incentivar el gasto es traer el vino primero, no solo para hacer a las personas más fáciles de persuadir por la influencia del alcohol sino porque esta bebida puede disparar el deseo de comer. Así lo demostró un estudio del 2015 publicado en la revista Obesity que hallo que tras un solo trago el deseo de comer se dispara por la influencia del hipotálamo, que en ese momento responde más activamente al olor de los alimentos.

El vino dispara el deseo de comer. Foto: Stock Adobe

Algo para acompañar

El medio ibérico también referencia que ante la pregunta '¿quiere algo para acompañar?', que suele hacer referencia a los productos más baratos de la carta, los comensales no suelen pensarlo dos veces, sin tener en cuenta que cada peso suma en la cuenta final.



Otra estrategia puede ser ofrecer productos que saben que los clientes no pedirán, para que así se decanten por otras opciones. Como ofrecer una botella de vino para que los clientes pidan una sola copa u ofrecer un cóctel o un postre, esperando que elijan la primera opción, con menos calorías pero con mayor rentabilidad para el negocio.

Una gran atención

Las personas definitivamente están dispuestos a pagar más donde mejor se les trata. Los meseros tiene la función de adaptarse a las necesidades del cliente y al momento de ayudarlo a elegir también estará velando por los intereses del dueño del establecimiento.



Por otra parte, también hay lugares con menús cerrados que, de acuerdo con expertos consultados por El País, buscan dirigir la experiencia en torno a un concepto y reducir los riesgo. La palabra clave es experiencia, la que hace que los clientes de hoy paguen por comer en un restaurante exclusivo y tomarse fotos para subirlas a sus redes sociales.

Lenguaje sencillo

Contrario a lo que pasaba en otras épocas, ahora las descripciones de los platos abogan por lenguajes más sencillos y menos poéticos. Prima la transmisión de los conceptos de social, sostenible y saludable.



Además, los nobres raros también puede provocar que los clientes no se animen a preguntar qué es determinado plato y terminen por no pedirlo. La clave es no hacer sentir inferior al cliente.

El menú

El diseño y distribución del menú también juega un rol clave, es toda una ciencia en la que los expertos saben dónde los lectores ponen los ojos primero: la parte superior derecha, donde los restaurantes ponen los paltos más sabrosos y caros. Mientras que la parte inferior izquierda, la más ignorada, van los platos que menos beneficio representan.



Además, una investigación realizada por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, mostró que los platos bien descritos se venden un 27 % más que otros sin descripciones.

Sin simbolo y sin culpa

De acuerdo con el medio español, un estudio de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, evidenció que la ausencia del símbolo de una moneda aminora la sensación de culpabilidad que genera gastar. un efecto parecido provoca que el precio esté con letras (ocho euros).





