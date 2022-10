Cada vez que abre las puertas un nuevo restaurante italiano –nuevo y bueno– se alegra mi corazón. Tal vez porque casi todos tenemos maravillosos recuerdos de infancia en torno a un plato de pasta o a una milanesa. Al menos en un país como Colombia, en donde hemos adoptado varios platos de la tradición italiana como si fueran propios... A su vez, curiosamente, Italia hizo propios algunos platos que nacieron en las cocinas generosas de China. ¡La pasta, por ejemplo!

Lo cierto es que ampliar el repertorio gastronómico italiano significa multiplicar las posibilidades del gozo. ¡Otros dirán que es fomentar la gula!

Les cuento que tanta emoción se debe a que por fin logré conocer Veccina, un restaurante que abrió sus puertas hace algunos meses y del que me habían hablado con adjetivos generosos. Pues pude comprobar que no les falta la razón a quienes me lo recomendaron.



Para entrar en materia gastronómica debo decir que el primer plato que llegó a mi mesa, por sugerencia del chef –el talentoso Juan Pablo Parra– fue una ensalada con un equilibrio muy bien logrado que lleva, entre otros ingredientes, dátiles, carambolo, nueces y ese primo del parmesano que es el grana padano. ¡Sí, una ensalada maravillosa por la que volvería mil veces, incluso si me dijeran que ese día están agotadas en Veccina todas las formas de la pasta!

Las gambas a la leña me hicieron recordar platos fascinantes de la costa Amalfitana. Llevan nada más que aceite de guindilla, perejil y ajo, pero no necesitan nada más... siempre y cuando los ingredientes sean de primerísima calidad, y los tiempos de cocción, exactos.



Por supuesto que le llegó su hora a la pasta: unos cappelleti rellenos de crema de maíz y queso mascarpone que probablemente no están en las típicas cartas italianas, pero que constituyen una buena manera de fusionar dos tradiciones. En aquel capítulo esencial están también algunos de esos infaltables. O algunas propuestas de Veccina en torno a los clásicos. ¿Qué tal, por ejemplo, una salsa a base de tomate San Marzano y stracciatella? ¿O unos linguini con mejillones, almejas, calamares y chorizo picante hecho en casa? ¿Qué tal una pizza con cordero braseado? Celebro la propuesta de Veccina. Celebro la cocina italiana.



Veccina. Calle 85 n.º 12-61

Tel. 601 6447766

SANCHO

Crítico gastronómico

Elcalderodesancho@hotmail.com.co