Indignación por plato clasista para ‘porteros’ en restaurante bogotano

“Un plato para que tenga la oportunidad de compartirlo y agradecerle a las personas que, con su trabajo, cuidan y garantizan su seguridad y bienestar”.



Así describe el famoso restaurante bogotano Osaki al ‘Arroz gracias’, una opción de comida que fue creada para un público muy específico y que se comercializa desde finales del 2018.



“Porteros, personas del servicio, conductores, niñeras o cualquier otra persona a quien quiera agradecer”, explicó el propio restaurante, en sus redes sociales, sobre a quienes les apunta con el plato, que tiene un costo de $8.500 y que se puede pedir en la página web antes de finalizar el pedido.

La situación no pasó desapercibida y varios usuarios han mostrado su inconformismo con algo que califican como ‘clasista’ y de ‘mal gusto’.



“Calentao de sobras. Porque al personal del servicio no le gusta el sushi”, escribió la usuaria Tania Marín. “Es bien clasista esto ¿No? Por no decir más”, dijo Felipe Suárez. “Qué arribismo. ¿Se creen muy filántropos reafirmando las brechas de igualdad?”, aseguró Lina Rodríguez Enciso.

Otros usuarios hablaron de la mala estrategia que usó el restaurante para comunicar su intención con el plato.



“Me pregunto cuántos comentarios negativos hacen falta para que el CM o el área de comunicaciones se percate de esta crisis de reputación. Tal vez la idea no sea del todo mala, pero la comunicación y estrategia sí son nefastas”, señaló la usuaria Karen Rossell.

La respuesta

En un intento por justificar su propuesta, que está compuesta de “pollo molido, hierbas frescas, arroz crujiente, maduritos fritos y huevo pochado”, Osaki afirmó que el ‘Arroz gracias’ siempre ha sido “objeto de controversia”.



“Es posible que, a algunas personas, la manera en la que estamos comunicando el plato les parezca lo contrario a lo que imaginamos cuando lo creamos”.



Agregó que una buena forma de agradecer es con comida y que muchas veces se piden domicilios sin incluir algo para las personas del servicio por “el costo de nuestras preparaciones”.



“Nuestro plato lo vendemos a costo y está hecho con los mismos ingredientes de todas nuestras preparaciones”.

El restaurante finalizó dando gracias a los usuarios e invitándolos a dar las gracias, “desde sus posibilidades, por medio de la comida”.



EL TIEMPO