Una de las cosas más interesantes que tiene Expovinos –que este mes celebró su edición número 18– son los personajes internacionales que vienen a la feria. Y el más importante de este año fue sin duda José Alberto Zuccardi, más conocido como Pepe Zuccardi: un hombre capital en el desarrollo del vino argentino, un visionario.



La primera vez que lo entrevisté fue en el 2016. Su claridad sobre hacia dónde tenían que caminar los vinos argentinos era impresionante y se puede resumir en tres puntos claves.

Para empezar, la apuesta por la calidad: “Lo que determina la imagen de un país, o de una región, son los vinos de alta gama. Y no jugar ahí es algo que Argentina no puede permitirse”, sostenía.



Segundo, vinos con identidad de origen. “Los vinos deben expresar el lugar del que provienen, expresar al máximo las características de cada terroir”, porque de lo contrario son un genérico: un cabernet más, un chardonnay más... un malbec más. Y por eso Zuccardi se ha concentrado en conocer a fondo sus distintos terroirs –y explorar nuevos– con un nivel de detalle cada vez más sofisticado, para así poder explotar esas distintas personalidades que tanto suelos como altitudes diferentes pueden llegar a expresar en una botella.



Y tercero, su enorme fe en el malbec, entendido como un sello de identidad y un gran diferencial en el duro mercado internacional.



Por aquella época, la pregunta obligada era: ‘¿Qué viene después del malbec?’. Desde luego se la hice, y su respuesta era y sigue siendo la misma: “Más malbec, pero de lugares”. Porque, explica, “los mejores terroirs de una región muestran qué tan alto se puede llegar en términos de calidad, y esos son los vinos que traccionan al resto”.



Lo interesante de toda esta historia es que en su reciente paso por Bogotá toda esta teoría de Pepe Zuccardi quedó sólidamente ratificada con los extraordinarios vinos que está haciendo su hijo Sebastián, uno de los enólogos más brillantes de Argentina.



Para comenzar, su Zuccardi Concreto fue elegido por los sommeliers de la Cava Selección de Expovinos Bogotá como el mejor y más sorprendente vino de la feria: un 100 por ciento malbec, proveniente de suelos calcáreos de la IG Paraje Altamira, con fermentación y guarda en concreto. Un vino no solo distinto, sino, sobre todo, impactante.



Desde hace ya unos cuantos años, los Zuccardi Aluvional nos habían empezado a mostrar cuán en serio iba esta apuesta de la bodega por la expresión del terroir. Pero los vinos de la serie Fincas llevan esta mirada a niveles francamente espectaculares con etiquetas como el Finca Zuccardi Piedra Infinita, cuya cosecha 2016 logró los anhelados 100 puntos Parker, o el Finca Zuccardi Canal Uco, cuya cosecha 2013 tuve la oportunidad de probar con Pepe Zuccardi y, la verdad, me impresionó muchísimo.



Rematando: en esto del vino uno puede echar el cuento que quiera, pero al final, los vinos son los que hablan. Y en el caso de Zuccardi hablan con mucha autoridad y contundencia. Así que ¡salud por la visión y por los grandes vinos de la bodega Zuccardi!

VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA

Editor de la Edición Domingo de EL TIEMPO y periodista de vinos.

En instagram: @vicvar2