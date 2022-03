La magia del pollo asado está en el color dorado de su piel, su textura crocante por fuera y la jugosidad de la carne. Esto se consigue metiendo el pollo marinado previamente al horno.

Sin embargo, no hay que privarse de los placeres de un buen pollo dorado, bañado en especias y hierbas, si acaso no hay horno o este no funciona.



Hay a la mano suficientes recetas que proponen la solución ante la ausencia del horno. Las hay en olla, en cacerola (en este caso, algunas hablan de envolver el pollo marinado en un papel de hornear, otras no lo usan) y hasta en olla exprés, con la promesa de tenerlo listo en apenas media hora.



Casi todas coinciden en tres grandes pasos:



1. Marinarlo con suficiente antelación. Ya sea con una abundante salsa o con especias y mantequilla, el pollo -entero o despresado, según el espacio que permita el recipiente en el que va a cocinarse- debe ir a la nevera durante un tiempo, que puede ser de un día o de unas pocas horas para que los sabores se impregnen y de una receta apetitosa. Hay que contar también con mínimo media hora antes de cocinar, para que el pollo recupere temperatura cuando se saca de la nevera.



2. Dorarlo. Puede ser en una cacerola o en la misma olla donde va a cocinarse. El caso es que, se realiza este proceso a fuego alto -como si se fuera a sellar una carne-, el pollo va girándose, sobre la superficie del sartén para que sus diferentes partes vayan dorándose (si está despresado también vale).



3. La cocción propiamente dicha. Una vez dorado va con algún caldo adicional (además de los jugos propios de esta proteína), incluso con tragos como brandy, cerveza o vino, según la receta, a la olla tapada. Primero a fuego alto (mientras se evapora el alcohol y se reduce el líquido) y luego a fuego bajo durante 20 minutos. Después, hay que darle la vuelta y continuar (revisándolo cada cierto tiempo) hasta que tenga el aspecto que todos conocemos del pollo asado.

Una receta de pollo 'asado' en olla para 4 personas

Esta receta sugiere usar el pollo entero y, además, buscar un pollo pequeño para facilitar su manejo dentro de una olla profunda. También es importante dejarle la piel.

Ingredientes:



1 pollo entero y limpio

Hierbas al gusto (puden ser desde solo pimienta y romero, hasta otras mezclas como currys, salsas, pimentón en polvo y hasta cúrcuma, además de comino, tomillo).

1 limón

6 dientes de ajo con piel

300 mil de vino

Sal

Aceite de oliva



Preparación:



1. Sazonar el pollo por dentro y por fuera. Se agregan las especias que vayas a usar.



2. Se corta el limón en trozos y se introduce en el pollo.



3. Reservarlo en nevera, la sugerencia es que sea durante un día, para que tome el sabor de las especies (puede dejarse por menos tiempo, pero la idea es que este le dé sabor).



4. Sacarlo de la nevera entre media hora y 45 minutos antes de cocinarlo.



6. Al sacarlo para la preparación, hay que untar el pollo de aceite (algunos usan mantequilla), luego se pone a fuego alto en una olla o cazuela. El pollo, con piel, debe dorarse por todas partes, así que hay que darle vuelta por partes hasta que cada lado esté dorado.



7. Una vez dorado, hay que ponerlo con la pechuga hacia abajo de la olla.



8. Agregar el vino y el ajo. Cocinar hasta que el vino se reduzca durante un minuto.



9. Tapar el recipiente de la cocción y dejarlo a fuego medio-bajo por 20 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, hay que darle la vuelta (se puede cocinar con los ingredientes que lo van a acompañar en el plato, como papas y vegetales. En ese momento es el momento de echarlos a la olla) y cocinar durante unos 40 minutos más, según el tamaño del pollo. Por eso es bueno, revisar cada cierto tiempo.



10. Cuando esté en su punto, apagar el fuego y reposar unos 5 minutos.



11. Salpimentar.

Redacción de Cultura

