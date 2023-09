La calabaza o auyama, como se le conoce en Colombia, es uno de los vegetales que contiene múltiples beneficios para el organismo, ya que contiene zinc, hierro, potasio, fósforo, vitaminas A y C, cobre, entre otros nutrientes.

Con este alimento se pueden realizar diferentes preparaciones como tortas, sopas, croquetas, jugos y postres, los cuales beneficiarán a su salud. En esta ocasión se le darán los ingredientes para realizar una deliciosa torta o quesillo.

Ingredientes:

Para realizarla necesita 450 gramos de auyama, 395 gramos de leche condensada (1 lata), ½ de una taza de leche, 5 huevos, esencia de vainilla, 1 cucharadita de canela en polvo, 2 cucharadas de ron (opcional).

Para potenciar su sabor, prepare una rica y sencilla salsa de caramelo, para esto debe alistar en su cocina los siguientes componentes: 230 gramos de azúcar blanca (1 taza), y ½ de una taza de agua.

Preparación:

Primero, corte en cubos los 450 gramos de auyama, una vez hecho esto, en una olla vierta agua y, déjela cocinar hasta que esta se ablande, si desea puede agregarle una pizca de sal. Este procedimiento también lo puede realizar a vapor, en su horno o freidora de aire. Una vez esté cocida, retire el agua sobrante y deje que se enfríe.

Segundo, vierta en una cacerola aparte los 230 gramos de azúcar blanca, junto al ½ de taza de agua, y deje que la salsa se caliente a fuego medio, una vez esté ubicada en su fogón no revuelva la mezcla, deje que tome un color café claro o amarillo oscuro. Al tomar el tono deseado, retírela del fuego y vierta la salsa en un molde de metal.

Tercero, en su licuadora vierta la lata de leche condensada, ½ de taza de leche, añada la auyama, los 5 huevos, 1 o 2 cucharaditas de vainilla, 2 cucharaditas de ron (opcional), 1 cucharadita de canela en polvo, seguido a esto, encienda la máquina hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

Cuarto, vierta la mezcla anterior sobre el molde metálico en el que se sirvió la salsa de caramelo y tape el molde. Luego, prepare una olla y llénela con suficiente agua para realizar un baño maría. Deje que esta se cocine por aproximadamente 1 hora y 20 minutos, no destape la preparación hasta que no cumpla con el tiempo estimado. Debe estar pendiente de que el agua de la olla no se seque mientras se cocina.

Quinto, pasado este tiempo, apague el fuego, destape el molde, e introduzca un palillo o un cuchillo delgado y sáquelo para comprobar que la torta está lista. Si en este no hay residuos de la mezcla, significa que ya puede llevarla a la nevera.

Sexto, deje que la preparación repose en el refrigerador toda una noche, pasado este tiempo, ya puede desmoldar para disfrutar la deliciosa y nutritiva torta de auyama con caramelo.

