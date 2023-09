El arroz con leche es un postre típico en varios países. En Colombia, es muy común comerlo durante la época de las novenas en el mes de diciembre, o bien de sobremesa en cualquier otra época del año.



(Además: ¿Antojo de postre? Prepare una deliciosa torta de auyama y sorprenda a su familia).

A continuación, le daremos una receta sencilla de arroz con leche colombiano, que se caracteriza por ser dulce y cremoso y aprovecha de una manera distinta uno de los cereales que se encuentra en la base de la dieta en muchas culturas, el arroz.



Esta es la receta del cocinero colombiano Santiago Cañas:



(No deje de leer: Descubra la hierba que le ayudará a descansar mejor).

Facebook Twitter Linkedin

El arroz con leche es un postre típico en varios países. Foto: iStock

Ingredientes:

- 1 taza de arroz blanco

- 1 litro de leche

- 1 taza de leche condensada

- 1 cucharada de mantequilla

- 1 limón

- 1 naranja

- 2 cucharadas de azúcar

- 2 cucharas de canela en polvo

- ½ taza de arándanos

- 2 ramas de canela

- 1 pizca de sal

Facebook Twitter Linkedin

Receta de arroz con leche. Foto: iStock

Preparación

Poner a calentar en la estufa, a fuego medio, una olla y agregar la leche, la canela y dejar que se caliente un poco.



A parte, debe pelar la naranja y el limón para agregar las cáscaras a la preparación con la leche, lo que servirá para aromatizar el arroz.



(También: 'All you can eat' en Bogotá: cuatro restaurantes en los que puede comer 'lo que quiera').



Luego de unos dos minutos, agregue el arroz a la mezcla y revuelva constantemente. También debe colocarle la leche condensada. No olvide remover constantemente el arroz para que suelte el almidón y no descuide la olla.



Cuando vea que el arroz está un poco más ‘meloso’, puede agregarle la canela en polvo y los arándanos, si no le gustan las uvas pasas. Continúe mezclando, colóquele la mantequilla, lo que le va a aportar más sabor. También le puede agregar la pizca de sal.



Por último, retire las astillas de canela y la ralladura de naranja y limón.



Cuando la leche haya reducido, pruebe el arroz y, de ser necesario, agregue más azúcar.



Sáquelo de la olla, lo puede dejar durante una hora a temperatura ambiente y luego introdúzcalo en el refrigerador. También lo puede consumir caliente si desea.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO