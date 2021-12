Saborear a Colombia en Madrid es ahora tan fácil como atravesar una puerta y sentarse en una mesa de Quimbaya, el primer restaurante de cocina colombiana contemporánea que alcanzó la estrella Michelin en España. Lo logró tras poco más de un año en la escena madrileña, hecho que sorprendió gratamente a críticos, cocineros y comensales ibéricos y a los mismos colombianos que durante el 2021 celebramos una inusitada racha de triunfos gastronómicos internacionales.

En Quimbaya se puede degustar desde arepa de yuca hasta carimañola de carne. Por supuesto que hay una fusión: hay changua y también bogavante. Hay desde vieira con tamarindo y mango hasta pato, mote de queso y guineo verde. O bollo de mazorca y foie. Sí: una mezcla exótica que sirven en el restaurante del chef colombiano Edwin Rodríguez, artífice de esta cocina de estrella Michelin que debuta en la guía 2022 de los mejores sitios para comer en España y Portugal.

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Rodríguez y Bibendum, la mascota emblemática de Michelin. Foto: Mariluz Cabeza Jabba. Quimbaya

“No hago cocina tradicional –explica–. Me inspiro en los sabores de Colombia para crear una cocina muy personal”. Sus platos, en efecto, son vanguardistas y tienen un sello que lo llevó al corredor de la fama.



El restaurante, situado en el céntrico barrio de Chamberí, ofrece un espacio tranquilo y sobrio como escenario de una fiesta de sabores. Hay una barra de recepción donde se pueden disfrutar tapas y raciones. Luego una sala que alberga las mesas con mobiliario adusto, donde hay réplicas del Tesoro Quimbaya. “Hemos decidido que no haya nada más en las paredes porque el cuadro más importante es la cocina a la vista”, explica Maryluz Cabeza, socia del chef. “Queremos que los comensales viajen con nosotros por Colombia viendo cómo el equipo prepara paso a paso todos los platos del menú degustación”.



(Puede interesarle: Antes de Quimbaya, hubo otro restaurante de cocina colombiana con estrella Michelin: ElCielo de Washington).

Sirven un menú degustación por 70 euros (poco más de 300.000 pesos), compuesto por 12 pasos, que suele cambiar cada tres meses.



Para este 31 de diciembre hay un menú especial, por el que cobrará el equivalente a 745.000 pesos, dedicado especialmente a despedir el año: lleva tamal, carpaccio de brevas, paté y sancocho de gallina, ajiaco, posta, natilla y buñuelos, entre otros platos.

Todavía con la felicidad del premio obtenido, el chef Rodríguez habló con EL TIEMPO en Madrid y confesó que una sombra opaca el momento: se trata de una polémica que se desató por lo que él llama un “teléfono roto”.



Comenzó con una entrevista que dio hace un año y medio al portal Directo al Paladar, que puso en su boca la siguiente frase: “En Colombia sí hay algún restaurante de alta cocina, pero hasta hace tres años no se hacía nada”. Rodríguez explica que se trata de una mala interpretación. “Yo le dije al periodista que había salido de Colombia 13 años antes y que cuando estudiaba allí, hace 25 años, la cocina colombiana no era la que teníamos hoy en día”. También asegura que luego dirigió elogios a sus colegas en Colombia y que fueron omitidos.

La chef Leonor Espinosa, que leyó el artículo de Directo al Paladar, respondió con un trino: “Felicitaciones por la estrella Michelin, @Edwinrodriguez_chef, enhorabuena para la cocina colombiana. Sin embargo, tu desconocimiento de la realidad nacional es muy desalentador para colegas que han venido aunando esfuerzos”, y agregó una lista de profesionales que trabajan en cocina colombiana contemporánea y desarrollan –indicaba la chef– una labor “en pro de una cocina basada en ingredientes de la biodiversidad, en productos tradicionales antes de la llegada de apreciados colegas españoles”.



Rodríguez aclara el malentendido y se saca la espina que le ha causado congoja. Y habla del camino que ha recorrido hasta llegar a la estrella que en diciembre le otorgó la Guía Michelin que recibió en una gala en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.

¿Cómo comenzó su relación con la comida en Colombia?



Tengo recuerdos de mi infancia, cuando mi madre me llevaba a la cocina y me enseñó a amasar. Hacíamos arepas. Como todas las amas de casa en Colombia, le gusta cocinar, guisar, y yo siempre estaba a su lado y ella me hacía partícipe. Me acuerdo de amasarlas, armarlas, asarlas y comerlas. La suavidad de la masa es algo que me acompaña. Después estudié en el Sena y fue espectacular. No había mucha gente que se dedicara a la cocina y yo me arriesgué. Conocí la cocina profesional y me enamoré. Estuve trabajando en hoteles y restaurantes de Bogotá.

¿Cómo fue el salto a España?



En el 2007 decido viajar a España con la idea de buscar nuevas cosas porque el boom de la cocina española estaba en apogeo y era interesante venir a verlo. Me surge una oportunidad, llego a Madrid y en el restaurante donde estoy conozco una persona que me pone en contacto con Pepe Rodríguez Rey, que hoy es presentador de MásterChef España.

Facebook Twitter Linkedin

Viera, tamarindo y mango del menú de degustación Hojarasca, en Quimbaya (Madrid). Foto: Tatiana Cuéllar

Comienzo a trabajar con él, me uno a su equipo y conozco de primera mano lo que pasaba en su restaurante, en El Bohío (de una estrella Michelin). Hago toda la formación y me fascino con ese mundo gastronómico acorde al que estaba buscando. Llegué al lugar indicado y fue espectacular la experiencia.



Durante nueve años trabajé con Pepe en diferentes proyectos. En algún momento decido hacer mi propia cocina, después de haber visto y haber aprendido técnicas y comprender la filosofía. Surge la idea de preparar cocina colombiana vanguardista.

¿Entonces abrió Quimbaya?

​

Primero fue una página web para mostrar mi trabajo. Recibo una llamada de ProColombia en Seúl para que cocinara en un evento relacionado con la Alianza del Pacífico. Cuando vuelvo a Madrid, la esposa del embajador Fernando Carrillo me ficha y empezamos a hacer pruebas: en las reuniones veíamos cómo reaccionaba la gente y salía muy contenta; preguntaba dónde queda el restaurante. También trabajé con ProColombia en Londres y Madrid. Esto ayudó a consolidar el proyecto. Entonces tomo la decisión de abrir al restaurante y lanzarme a hacer una cocina totalmente diferente, muy nuestra, inspirada en los sabores de mi país.

¿Cuándo abrió las puertas?



Durante el 2019 se hizo el proceso de organizar el local a medida para que fuera experiencial. Todo está diseñado para transmitir. El primer evento, antes de abrir, tuvo lugar el 2 de diciembre: un coctel para la celebración de los 100 años de Avianca. Oficialmente abrimos en enero de 2020 al público y en marzo el Gobierno de España declara que tenemos que cerrar. Nos puso al límite porque teníamos mucha ilusión y ganas de trabajar. Cuando nos permitían salir, venía al restaurante para ver que se mantuviera intacta la propuesta. En el quinto mes no sabíamos qué hacer; estábamos desesperados. Nos dan la luz y regresamos en agosto. Sobrevivimos y mantuvimos el barco a flote con la tripulación, que para nosotros era muy importante. Volvimos con todas las ganas para hacer lo que teníamos planeado.

Facebook Twitter Linkedin

Texturas de tomate de árbol, mora y anchoas, del menú de Quimbaya en Madrid. Foto: Quimbaya

¿Cuál es el plato estrella de Quimbaya?



No hay un plato en concreto que sea estrella porque nosotros entendemos que Colombia tiene una gran diversidad, con un prisma enrome de culturas y en cada zona hay una representación muy interesante. Lo que hacemos en el restaurante es ofrecer un viaje a través de Colombia y esto se ve representado en el menú degustación.



Contamos la historia de cada plato y la influencia que tiene. Comenzamos con amasijos, porque Colombia no es un país de panes, sino de amasijos –lo servimos con mantequilla casera–, y empezamos el recorrido. Podemos comenzar por Bogotá y en el siguiente paso nos vamos al Caribe, nos desplazamos al Pacífico, nos trasladamos a los Llanos Orientales, vamos a la zona del Eje Cafetero y así hasta que completamos 12 pasos.



Y contamos la historia en algunos de los menús cuyos nombres están relacionados con los platos. En los menús –Origen, Mestizaje, Hojarasca y más– contamos la herencia africana, española, árabe, indígena que nos ha marcado y que nos ha dado identidad. Todo ha sido como un proceso. Todas estas mezclas dieron luz a una cocina muy particular. En los menús se lo contamos y explicamos al comenzar.

¿Ofrecen un maridaje especial?



Por ahora lo hemos tenido que aparcar porque los restaurantes nos hemos tenido que reinventar con esta situación tan compleja para la hostelería en España. Pero tenemos una buena carta de vinos y nos hemos enfocado en una rica bodega para que realcen los sabores.



¿Cómo es el proceso creativo?



El proceso creativo ha sido largo. Llevo ocho años trabajando en este proyecto. Hace un año abrimos puertas, pero ya llevábamos ocho haciendo pruebas. Es un camino que consiste en coger un tema, una idea y empezar a analizar. Ver de qué manera encontramos los ingredientes. Por ejemplo, buscamos un tomate que sepa a tomate chonto, que tenga las mismas características. Es complicado porque estamos a larga distancia y no contamos con el producto colombiano ciento por ciento. Pero adelantamos la investigación para que los sabores que tenemos sean lo más fieles posible a los de Colombia. Y lo hemos conseguido, afortunadamente.

¿Cómo consiguen esos ingredientes?

​

Hay que estar en comunicación con los proveedores; muchos tienen importación interesante. La fruta viene directamente de Colombia y se puede tener en 48 horas: la uchuva, el lulo, el maracuyá, el carambolo… llegan a Madrid. Conocemos a los proveedores y encargamos lo que necesitamos.



¿Cómo es el perfil de los clientes?

​

Tenemos de todo: mucho cliente español, cliente extranjero que viene a visitarnos y que está de paso por la ciudad, y cliente colombiano también. El comensal colombiano viene a vivir la experiencia y cuando ve el plato nota que es diferente, pero luego lo prueba y dice: “Esto me sabe a Colombia”. Es muy bonito porque en muchas ocasiones la gente llora. Mi cocina es eso: yo trato de emocionar.

Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid