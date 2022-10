En los últimos días el abogado especialista en Derecho Público, Daniel Briceño, dio a conocer los costos de las fiestas de posesión del presidente Gustavo Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Márquez. A través de sus redes sociales, expuso que el valor total de las celebraciones alcanzó los 52 millones de pesos.



De esos valores, casi el 43 por ciento del presupuesto se fue en gastos de alimentación, es decir, unos 23 millones de pesos, de los cuales fueron distribuidos en las cenas de un centenar de invitados que asistieron a la Casa de Nariño para acompañar a la caucana en el festejo del triunfo de su llegada al poder.



Si bien la velada ha causado sentimientos encontrados entre la opinión pública, lo cierto es que quien se ha llevado la mayoría de las miradas ha sido Rey Guerrero, chef que se encargó de la realización de la cena el pasado 7 de agosto, cuando se confirmó la victoria del Pacto Histórico como nuevo partido de gobierno.



Y es que el nombre de este cocinero caleño puede ser desconocido para los gustos culinarios de la población del interior del país, pero no para la región del pácifico, donde es muy famoso por intentar llevar a la alta cocina las delicias gastronómicas que han pasado de generación en generación en las comunidades afrodescendientes de Colombia.



Gracias a su trabajo como un chef de alta categoría, se ha permitido abrir varios restaurantes en Bogotá en los que, orgulloso, saca a relucir los valores culinarios de una cultura que ha sido históricamente olvidada y golpeada por los diferentes actores del conflicto armado.



‘Llevo esto en las venas’

En su página oficial, Rey Guerrero, sabor pacífico, nombre el cual también ostenta su restaurante, cuenta la historia de su vida y cómo, a pesar de las dificultades , se ha posicionado como uno de los cocineros más reconocidos de la cocina del pacifico a nivel Latinoamericano, pues ha logrado llevar su sazón a eventos internacionales de gran magnitud.



“Nací en Cali, pero toda mi familia es de Buenaventura. Yo pasaba mis vacaciones allá con mis primos. Cogíamos cangrejos en el patio de la abuela y los cocinabamos en agua caliente. Recuerdo ver a mi mamá con esa alegría cocinando y así comencé a enamorarme de la gastronomía. Llevo esto en las venas”, escribió Guerrero en su blog.



“En el pacífico tuve experiencia, pero trabajando en una cocina no la tuve sino hasta cuando llegué a Bogotá. Recuerdo que llegué pelao, sin peso y desde ahí empecé a involucrarme con el tema de la cocina porque ya lo veía como necesario y además me encantaba”, agregó.



Según dice, empezó como domiciliario de un restaurante capitalino; sin embargo, pudo ir escalando en el medio hasta que abrió su primer restaurante que le dio la visibilidad suficiente para participar en el reality show, ‘La Prueba, del ‘Canal Caracol’.



“Cuando comienzo en el reality el restaurante ya tenía 4 años y obviamente el reality popularizó aun más mi trabajo. Imagínate tener una exposición mediática de una hora, todos los días y por un mes; más que ganar el reality el verdadero premio era eso, acotó.



“Le dije a mi mujer si no me gano ese reality hacemos la publicidad más grande para nuestro restaurante… No gané, pero llegué hasta donde llegué satisfecho porque la imagen que se dejó fue muy buena. Hoy en día las personas me siguen preguntando por el reality, los niños que son los mayores fans vienen queriendo conocer y eso es muy bonito”, dijo.



La esencia

Según narró en su página oficial, la discriminación y el racismo fue algo con lo que tuvo que toparse en sus inicios como empresario independiente, un contexto el cual jamás vivió en Cali, pero que no fue impedimento para seguir luchando por su sueño de abrir su comercio con un enfoque cultural que lograra enfrentarse con este tipo de estigmas.



“Con el restaurante también quise cambiar la imagen de los afros en Bogotá. Cambiar la realidad de que no somos emprendedores, o que debemos lucir de cierta forma para ser aceptados por la sociedad, incluso con mi propia apariencia he intentado cortar esquemas porque soy un chef con el pelo larguísimo, con tatuajes, aretes, muy fresco; sin embargo así somos los africanos y los del pacifico y a la gente le ha gustado esa singularidad”, puntualiza.



“Venir a Rey Guerrero es sentirse como en el pacífico, con la música en vivo, escuchando soul, reggae, currulao, todo esto te hace transportar a la cultura, hemos tenido éxito y gracias a las buenas energías, a la atención que le damos a la gente y al sazón que le ofrecemos a la gente; pero sobre todo haciendo un trabajo honesto y transparente”, dijo.



Hoy puede ostentar que es uno de los chefs de cabecera de la presidencia de la república, un logro más en su lucha por posicionar la comida ancestral del pácifico en un palacio de gobierno que promueve la iniciativa de poder “vivir y comer sabroso”.

