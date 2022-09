Para conmemorar el día mundial de la paella, que se celebró el 20 de septiembre, el chef Isarel Arétxiga habló de los ingredientes que no pueden faltar en este plato.

Originaria de Valencia, España, con el tiempo se consolidó internacionalmente y hoy se prepara en muchas partes del mundo.

Según Arétxiga, los siguientes ingredientes no pueden faltar: lo primero, es que una verdadera paella no lleva mariscos, pero sí se debe tener “aceite de oliva virgen extra, azafrán, conejo, garrofó que es un tipo de alubia, judía que se puede sustituir por chícharo japonés, pollo, tomate, pimentón dulce no picante, caracoles, romero, ajo y en menor cantidad se le pueden agregar alcachofas y costillas de cerdo”, dice el portal Gastrolab.



Igualmente, se le pone puerro, champiñón, ajo, cebolla, zanahoria, garbanzos, papa, pimienta entera, clavo, jengibre, limón y hueso.

“Para que un arroz quedé perfecto, es mucho mejor calcular bien los ingredientes: 115 gramos de arroz por persona y 30 gramos de aceite por persona. Sofreír 1 diente de ajo, 2 cucharadas soperas de tomate rallado por persona y azafrán”, agrega el portal.



“La cocción es uno de los pasos más importantes de la paella, ya que un arroz pasado dará como resultado un arroz pegajoso y sin textura. Dependiendo de las variedades, deberás dejar cocinar entre 17 y 18 minutos. Al iniciar deberás poner un fuego fuerte y después de unos 4-5 minutos bajarás, vuelve a subir a falta de 1 minuto y medio antes de terminar y vuelves a subir la temperatura”, sigue.

Cuando se evapore el caldo del arroz, se deja a fuego bajo 3 y 4 minutos y luego revisar si se está tostando. Posteriormente, se debe dejar en reposo entre 4 y 5 minutos.