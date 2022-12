A continuación, algunos planes para despedir el año en Bogotá. Además, lugares recomendados que estarán abiertos el primero de enero.

Para el 31 de diciembre

Guadalupe Latina, del chef José Castro Mendivil (conocido también por Qun) tiene preparado para este 31 de diciembre un brunch en siete pasos, desde las 11 a.m. a las 5 p.m. Incluye ponche de bienvenida (y otras bebidas), canasta de panes (entre ellos almojábanas, pandebonos, buñuelos), huevos benedictinos al estilo Guadalupe sobre croqueta de jaiba y camarones u omelettes, además de abrebocas, rompebocas (a elegir entre calentado, chilaquiles, quesadillas de camarón, entre otros) y tentaciones (chocobaileys, tres leches o enycado) y más bebidas. Valor: 139.000 pesos. Instagram: @guadalupelatinbog

La Fragata giratoria tiene preparada una noche de San Silvestre muy especial. Este 31 de diciembre habrá música en vivo y un menú especial que consta de ensalada de granada, carpaccio de pulpo, surf and turf (lomo al vino tinto con virutas de trufa negra y langosta grillada) y crema catalana achocolatada, además de una copa de champaña Moet & Chandon. Valor. 430.000 por persona. Instagram: @Lafragatagiratoria

Cortes y Cortez, especializado en carnes maduradas y un ambiente nocturno de fiesta, tendrá también su gran celebración de año nuevo. Para este 31 de diciembre tendrán orquesta en vivo y cena de cuatro tiempos con dos entradas y dos fuertes, por un valor de 280.00 pesos por persona, bebidas aparte. Instagram: Cortesycortez

Parchadero 70 tiene una verbena de fin de año, con alll you can eat y all you can drink, este 31 de diciembre. El lugar anunció que "cada mesa contará con media de aguardiente Antioqueño, un pollo entero al horno marinado y ahumado en la casa para el centro de mesa y una tabla de quesos y jamones". Además, habrá barra libre de comida en las estaciones de postres, de frutas y panes, comida típica y bebidas que van desde chicha o masato hasta mojito, carajillo, ponche y sodas. La noche cuenta con una agenda que va así: 8 a 9 p.m.; recepción y agüeros de finde año. 9 a 10 p.m.: cuentero o stand up comedy navideño, durante la cena. 10 p.m. final de cena y preparación para quema de año viejo. 11. Dj invitada Paquita Gallego y brindes con copa de espumante. 12 A 1: Quema de año viejo, tragos y festejo. Termina a la 1 p.m. Carrera 6 No. 49-51. Reservas e información: Whatsapp: 3207671503.

Para el primero de enero de 2023

Facebook Twitter Linkedin

Auténtiko Restaurante Español, en la vía a La Calera. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Autentiko, restaurante español, en el km 9 vía a La Calera, estará abierto el primero de enero, desde las 12 m. También estará abierto entre el 3 y 8 de enero. Este lugar campestre, cercano a Bogotá. es ideal para salidas familiares. Tiene una carta de sabores españoles clásicos, a cargo del chef Juanxu Alonso. Entre sus preparaciones famosas está el cochinillo. Además de diferentes arroces y paellas, jamones y embutidos y tapas clásicas españolas para consumir en el lugar con bebidas tan tradicionales como una sangría, el lugar tiene una tienda y oferta de comida para llevar a casa. Reservas: 3115733684. Instagram: @autentiko.restauranteespanol

Lancaster House preparó para el 1o. de enero un brunch familiar, a un precio de 125.000 pesos por persona o a 95.000 pesos para quienes también hayan participado de su fiesta y cena de gala de año nuevo en la noche del 31 de diciembre. Instagram: hotel-lancasterhouse-bogota. Reservas. 3175173188. Dirección. Av Cra 45 # 106B-28, Bogotá.

Al Agua Patos. Con un provocador video de sus platos y la pregunta: ¿Quién se apunta a empezar el 2023 con calentado y ajísito casero?, este restaurante anunció que estará abierto este primero de enero desde las 8 a.m. Instagram: @Alaguapatosrestaurante

Carlota y Josefina, la oferta de piqueteadero del chef Carlos Gaviria, estará abierta en su sede de Toberín (Calle 166 20-15), en Bogotá. Será la oportunidad de disfrutar de sus deliciosos choricitos santandereanos con un toque dulce y sus famosas carlotas de maduro relleno. También Coloraá Pollera, del mismo chef y en el mismo local, estará abierta con sus pollos de sabor muy colombiano. Instagram: @Coloraatoberin

LILIANA MARTINEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET