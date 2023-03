La champaña suele elaborarse a partir de uvas francesas de las variedades chardonnay, pinot noir y pinot meunier. Su proceso de producción inicia con la fermentación de las uvas en barricadas de roble y, posteriormente, se les agrega levadura y azúcar para ser embotellada. Así lo informa en su blog la Escuela de Estudios Superiores Abiertos de Hostelería (ESAH) de Sevilla, España.

Una vez envasada, el azúcar añadido se disuelve dentro del contenedor y se crea alcohol y dióxido de carbono. Debido a que no se destapa la botella hasta que vaya a ser consumida la champaña, las burbujas creadas en el segundo proceso de fermentación permanecen y le dan su característico sabor.



De acuerdo con el portal de ESAH, existen cuatro tipos de champaña:



-Prestige Cuveé: sus uvas se dejan envejecer durante más tiempo de lo habitual y es de la variedad de champañas de más alta calidad.



-Blanc de noirs: esta champaña se produce con uvas tintas de pulpa blanca y su resultado es un vino espumoso blanco.



-Blanc de blancs: las uvas utilizadas para producir esta presentación son las Blancas Chardonnay y la categoría aplica a otros vinos espumosos que son producidos por fuera de la región de Champagne en Francia.



-Rosé champagne: su característico color rosa la hace fácil de distinguir y se obtiene a través de la mezcla de champaña tinta y champaña rosa o por medio de la maceración del mosto (zumo) de uvas tintas.



La forma de preparación no es la única forma de distinguir champañas, también se pueden clasificar por su nivel de dulzor. Esta información se puede encontrar en la botella y comprende las categorías Brut, Extra Sec, Sec, Demi Sec y Doux.



Además de esto, también existen champañas que no tienen azúcar. Esta clasificación se hace en las asignaciones Ultra Brut, Extra Brut, Brut Zero, Brut Nature y Brut Sauvage.



Según los expertos de la ESAH, cualquiera de estas champañas se prestan para disfrutar de un brindis. La institución educativa hace énfasis en que lo importante de la champaña a servir para brindar, es que sea del agrado de las personas con las que se celebra.



