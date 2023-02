El viche (o biche) se convirtió en la joya por descubrir de los destilados artesanales colombianos. De alguna manera, ha pasado décadas o quizás siglos confinado -como parte de toda una sabiduría ancestral y una cultura que lo ha integrado incluso a la espiritualidad- en el seno de las comunidades del Pacífico, que preservaron desde siempre su tradición.

Esta bebida, en otro tiempo prohibida, está saliendo al mundo, de la mano de la coctería, que empieza a llevar sus misterios al paladar de sus clientes. De paso, con él, los mixólogos le dan un toque distintivo a sus propuestas.



En Bogotá, cada vez es más frecuente encontrar el viche en una barra de coctelería. De hecho, han empezado a darse pequeñas competencias de bartenders con este destilado. El objetivo es que algún día, esta bebida llegue a ser tan valorada en el mundo como el mezcal, el vodka o la ginebra, que tenga sus embajadores de marca y que el mundo lo aclame.



Por el momento, presentamos cinco barras que han trabajado con este destilado para ofrecer al público cocteles que marcan una nueva etapa de coctelería colombiana, en la que los protagonistas son nuestras bebidas ancestrales.





La sala de Laura: una gama de cocteles con viche

Coctelería de La Sala de Laura, bar del restaurante Leo, en Bogotá. Foto: Jorge González

La Sala de Laura, el bar del multipremiado restaurante Leo, está desde el año pasado en la lista de los 100 Mejores Bares del Mundo -según los conteos especializados de la marca 50 Best-, en la posición número 70.



También allí hay viche. No un coctel o dos, sino toda una gama. Desde su trabajo al lado de la chef Leonor Espinosa, la sommelier Laura Hernández ha sido una de las pioneras en Colombia en este trabajo de llevar las bebidas ancestrales colombianas a las barras de élite como la suya.



Tiene entonces un Manhattan del Pacífico con viche curado, un Puerto Sour, con tomaseca (derivado del viche) y otros cocteles bautizados como ‘La Perla’, o el #4 de la serie Territorio, además de uno de los maridajes del menú hecho exclusivamente para combinar con la comida de La Sala de Laura, combinado con hidrolato de toronja, licor de naranja y limón mandarino lacto fermentado.



“Todo (el trabajo de coctelería con viche) está conceptualizado para lograr equilibrio -dice Hernández-. Por ejemplo, en el Manhattan del Pacífico quise ofrecer una versión de este coctel pero utilizando ingredientes locales. En el Puerto Sour quise brindar un New York Sour con sabores locales. Esos dos pertenecen a los “casi clásicos”. El de la serie territorio es un coctel de autor, se basa en la búsqueda de equilibrio y presentar una propuesta innovadora. La perla tiene que ver con Tumaco, por eso usé productos de Tumaco para llevar un recuerdo de mis experiencias allá. El maridaje está pensado para exaltar sabores de un plato”.



Sala de Laura. Dirección: Calle 65 Bis No. 4-23,

'Negroni del Pacífico', de Humo Negro

'Negroni del Pacífico', coctel de la barra de Humo Negro, en Bogotá. Foto: Cortesía Humo Negro

Mientras el chef Jaime Torregrosa se dedica a la creatividad en cocina, su socio, Manuel Barbosa se encarga de toda la coctelería del aplaudido restaurante bogotano Humo Negro. Dice Barbosa que para él la coctelería siempre ha sido un trabajo educativo. Por eso buscó una mezcla que le permitiera hablar del viche y de su apasionante historia.



“A través de un negroni de viche mi idea es educar a las personas sobre este destilado, ya que el lugar trabaja sabores locales. Intento que estos sabores sean agradables a la hora de probar un destilado autóctono nuestro. Es también una forma de salir del aguardiente y de otras bebidas que ni siquiera son nuestras”.



A Barbosa le gusta trabajar con viches traslúcidos, no curados, en su “laboratorio” de recetas. “Estos son más frescos, combinan con frutas colombianas como el limón mandarino, la naranja agria, el tomate de árbol rojo. Así, introduzco creaciones que gustan y cuento un poco de historia de los territorios”.



Su coctel, el “Negroni del Pacífico” (de 36.900 pesos) es también traslúcido (y no rojo como la mezcla original). “Me gusta unir el viche con el concepto del negroni -explica-, desde los tiempos en los que estaba en Amen Ramen. Allí tenía 12 negronis diferentes e iba introduciendo variaciones, una vez hice un negroni sour, cambiando ginebra por viche y usaba naranja agria. Era interesante”.



El de Humo Negro es con jerez, vermouth blanco y viche del señor Onésimo González, un productor que es legendario entre los bartenders que han sucumbido ante la versatilidad del viche. Además, cuenta el autor, con este negroni del Pacífico buscaban una bebida, un aperitivo, que abriera la experiencia de comida con sabores locales. La primera sorpresa es que no lleva el color rojo de un negroni”.



No es la única de sus mezclas con viche. Tiene otro coctel, con viche curado, a vase d ela marca Víbora de viche. “Simplemente le hago una soda de limón mandarino y le agrego el viche curado. solo hecha con ingredientes nacionales, pero las personas siempre dicen: Waoooo”.



Humo Negro

Dirección: Cra. 5 no. 56-06,

Mambo Latin Nikkei

La barra de este nuevo restaurante de fusión oriental latina integró al viche en su oferta de coctelería, pensando no solo en el sabor, sino en sostenibilidad y trabajo con las comunidades. Así lo explica el bartender Óscar Corredor: “Manejamos Viche Sur, un destilado de licor de caña, que usamos porque el restaurante tiene una filosofía de trabajar con producto artesanal y esta marca va muy bien con esa filosofía. Ellos compran el producto a familias de campesinos en el Pacífico Colombiano. Y la otra razón, es que tienen un proyecto de sostenibilidad: sus botellas son de 500 mil, una vez las usamos, les regresamos las botellas y ellos nos entregan los vasos en los que servimos el coctel Sosu".



Según Corredor, no fue fácil integrar el viche a la coctería para el paladar colombiano, porque seguimos acostumbrados a un toque dulzón, “tipo ron o aguardiente”. “En cambio -explica- el viche es cítrico y seco. Entonces, lo combinamos con uno de los almíbares artesanales que hacemos en casa”:



Sosu, el coctel de viche que ofrecen en Mambo Latin Nikkei usa justamente un almíbar de hierbas y cítricos. En este caso, un limón mandarino, que le da notas especiales. Se combina con un vermouth rojo, Yzaguirre, y se potencializa con ginebra. “En este coctel, queremos resaltar las notas ahumadas -explicó el bartender-. Y como trabajamos en equipo con la cocina y ellos usan mazorca, en el bar nos quedamos con los ameros, esa piel que suele cubrirla, y usamos ese envoltorio para ahumar la receta”.



Por ahora, es el único coctel de viche en esta nueva propuesta bogotana, abierta a finales del 2022 en la zona del Parque de la 93. “Pero nuestra idea es integrar más tragos locales. Aparte del viche, trabajamos con Asawa y chuchuguasa, queremos darles protagonismo a nuestras bebidas ancestrales”.



El precio de los cocteles de Mambo es de 45.000 pesos.



Mambo Latin Nikkei

Dirección: Cl. 93a n°. 13A-06,

El 'viche negroni' de Tres Cuatro Cinco

El viche negroni de Tres Cuatro Cinco. Coctel con viche. Foto: Cortesía: Numa Studio

El bartender José Sosa conoce el destilado por medio de un colega hace años y desde entonces busca incorporarlo. “Para mí, el viche es básicamente un licor ancestral, un aguardiente o más como un ron agrícola”, describe.



En la barra del restaurante Tres Cuatro Cinco, especializado en carnes maduradas, Sosa tiene con viche dos recetas. Bautizó el primero con el nombre de ‘Yo soy Pacífico’, en alusión a una de las letras de ChocQuibTown: “Es una combinación de viche, chontaduro y limón mandarino -describe-. El viche es representativo de la región de Cali, Buenaventura, Tumaco y Nariño, a lo largo de ese territorio hay diferentes estilos de este destilado. Pero, para resaltar su origen, quise combinarlo con emblemas de la región, por eso el chontaduro. El limón mandarino sí lo usamos más en el eje cafetero, así que es una manera de interacción de dos culturas. El vaso se escarcha con sal de limón mandarino, teniendo en cuenta que el “servicio perfecto” del chontaduro es con miel, limón y sal”.



El otro coctel es el “viche negroni”, una reedición de la receta mundialmente famosa, pero cambia uno de sus componentes canónicos por viche. “Cambiar ginebra por viche da notas más concentradas, más graduación alcohólica. “Este tipo de cocteles les gustan mucho a los extranjeros -concluye Sosa-, sobre todo a la gente que ama los negroni. Por eso tengo el negroni clásico, el de viche y el clarificado, porque siempre tenemos una base en la coctelería clásica”.



Tres Cuatro Cinco. Dirección: Calle 69A n° 5-81

El 'Pacífico coctel', de Cortes & Cortez

'Pacífico coctel' de Cortez & Cortes. Foto: Cortesía Cortez & Cortes

El bar manager de Cortes & Cortez en Bogotá, Yonathan Arenas, integró el viche a su coctelería de autor, con la intención que tiene en común con las propuestas anteriores: resaltar el sabor local.



"En este caso opté por utilizar como base alcohólica Viche Monte Manglar, un destilado premium de caña de azúcar, en paladar siento que no es tan potente y quise aprovechar su delicadeza y frescura acompañándolo con un shurb echo en casa de lulo con vinagre de arroz, jengibre, almíbar de canela y zumo de limón para balancear -explica-. Este es uno de estos cócteles minimalistas donde nos concentramos en la técnica de preparación resaltado principalmente una de las frutas exóticas de nuestro país como es el lulo y que se produce principalmente en departamento del Huila. Es un cóctel muy fácil de tomar y que tiene un retro gusto muy agradable".



El Pacífico coctel tiene un valor de 43.200 pesos.



Cortes & Cortez: Cra. 15 n° 99-23,

Viche y hoja de coca en Oda

Luna ciervo, coctel del restaurante Oda. Foto: Cortesía Oda Lounge

En Oda, también la coctelería es uno de sus fuertes. Vanesa Ariza, su jefe de barra y creadora de la carta de cocteles tiene dos cocteles de viche bautizados como Luna ciervo y Panacea, cada uno tiene un valor de 40.000 pesos.



Luna ciervo es el más suave de la carta. Fue pensado como un coctel refrescante, en el que se buscaban resaltar las notas del trago y combinándolo con el sabor de la hoja de coca. "Para esto, lo infusionamos con hoja de coca durante 48 horas -dice Ariza-, entonces toma notas de aroma y sabores de un coctel muy cítrico y es refrescante. Se acompaña de cordial de guanábana".



Panacea es, en contraste, el más fuerte de la propuesta de cocteles de Oda: lleva además whisky escocés y aperol. Tiene alto contenido alcohólico y se acompaña de cordial de açaí. "En este, el viche cumple la función de realzar las notas alcoholicas de los otros tragos", dice Vanesa.



Oda. Calle 140 N° 11-45 Torre HHC, Bogotá

Viche y mandrágora, en Irreverente

Nicolás Rengifo, creador de la carta de cocteles de Irreverente, en la zona rosa de Bogotá, incluyó el viche en una bebida inspirada en la cultura de la India, a la que el destilado artesanal le da un toque local.



"Zen-Do tiene aromas herbales y notas fuertes -describe-. Usamos el viche Mosquerazo, de una familia de Buenaventura. Resaltamos el alcohol con whisky Jack Daniels y una infusión de tés herbales y flores. Es dulce, fresco y fuerte al mismo tiempo".



Este coctel, de 50.000 pesos, se sirve en un cáliz decorado con dos formas de elefante cuyas trompas apuntan hacia el cielo, en un significado de prosperidad y abundancia. Este coctel se ahuma en la mesa con mandrágora y romero seco.



Irreverente: Calle. 84A n°. 12-72

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin