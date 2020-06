Una receta de Albóndigas familiar y confortable

Aunque su experiencia en cocina la ha llevado por el mundo editorial y la gestión de restaurantes, Juliana Salazar se enfocó en transmitir sus conocimientos en cocina a través del taller culinario que lleva su nombre. El objetivo no era una educación formal sino era compartir truquitos para cocinar mejor y ofrecer espacios de socialización.

Por ahora, sus clases son virtuales. En estos meses la chef le dio vida a su servicio #Cateringdecuarentena, en vista de que muchos le pedían platos preparados.



“Hice platos que no fueran muy costosos y de comida casera –dice–. Quise que pudieran comerse un estofado o una boloñesa hecha con vino. Son recetas de confort, con calidad profesional y fáciles de calentar y servir, para tener el plato en 15 o 20 minutos, sin necesidad de un kit de cosas para armar que hacen otros colegas pero que necesita una logística más grande”.

Así, empezó a enviar panzas de cerdo, carnes a la mexicana, pavos y una oferta variable de platos vegetarianos, además de algunos postres como pan de banano, torta de manzana, peras al vino o torta de pan.



“No es el servicio a domicilio de un restaurante sino de un taller -explica Salazar-. El trabajo que se ha hecho en redes es acercar a la gente a la comida casera y el mensaje es entender que la cocina puede ser un espacio para relajarse y aprovechar los ingredientes”.



Ha sido una labor agradecida. La semana pasada, la chef guardó silencio virtual mientras preparaba sus pedidos del Día del Padre, y sus seguidores reclamaron. “Estableces un diálogo directo y se crea un compromiso de generar un contenido que a la gente le es útil”, dice.

Por lo mismo, decidió compartir una receta familiar, la de albóndigas con puré, “muy básica, justo lo que la gente está necesitando”, cuenta.



“Es una receta que conozco desde niña. Tengo la imagen de mi papá haciendo albóndigas. Se metía pocas veces a la cocina. Las primeras no salieron bien, pero fue mejorando. Es el mensaje que quiero dar: a la gente, un ceviche le puede parecer difícil. Pero pongo la receta en redes y me escriben 10 o 15 personas diciendo que no imaginaban que fuera tan fácil”.

La receta: albóndigas con puré (o pasta)

Ingredientes

500 g de carne de cerdo molida (puede ser res, ternera, pollo o pavo).

4 cucharadas de cebolla cabezona picada

2 dientes de ajo picados o en puré.

1 manojo de perejil liso

1/4 de taza de almendra picada (puede ser maní o cualquier nuez)

3 cucharadas de parmesano rallado.

Sal y pimienta.

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 tazas de puré

de tomates. (puede ser una lata de tomates licuada o tomates chontos cocinados).

Ralladura de media naranja, miga de pan y perejil.

pasta cocinada o puré de papas.

Preparación:



1. En un tazón, poner la carne molida, la cebolla, el ajo, el perejil picado grueso, almendras y queso parmesano y mezclar. Formar bolitas pequeñas y reservarlas en un plato.



2. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva. Echar las albóndigas separadas una de la otra y dejar que se doren por todos lados, dándoles vuelta. Salpimentar.



3. Una vez doradas las albóndigas, agregar el puré de tomate y dejar que se reduzca en una salsa y se conserve unos 8 minutos a fuego medio bajo, para que estén listas para servir.



4. Alistar el puré o la pasta.



5. Rallar media naranja, mezclarla con una cucharada de miga de pan (o calao, galleta o pan rayado) y una cucharada de perejil.



6. Poner de base la pasta o el puré; encima, las albóndigas, y decorar con la mezcla de naranja.

¿Quién es Juliana Salazar?

Juliana Salazar estudió cocina en el Culinary Institute of America en Nueva York. Autora del libro ‘Cocina para uno’ (2007), se ha especializado en crear recetas según las necesidades de la gente lo que le ha permitido vincularse en proyectos editoriales. Desde el 2018 ha generado un espacio de talleres en torno a la cocina a través de Juliana Salazar Taller Culinario.

Le pueden interesar otras recetas publicadas:



El calentado del chef Andrés Nieto que les gusta a los comensales de Gula. Una receta con pico e gallo y guacamole.



Ceviche de corvina del chef Daniel Jiménez, autor del mejor libro de pescados del mundo en el 2020, según los Gourmand CookBook Awards.



Un pescado al horno de la chef Catalina Vélez, chef del restaurante Domingo Mercado de Vereda.



La receta de un aguachile muy mexicano del chef de El Master Taquería, Juan Francisco Castañeda.



El pad thai vegano de Chef Is Back, marca del chef Pedro Fernández.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET