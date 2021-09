Receta: un steak tartare de la 'conversión' de Rausch a la cocina saludable

Para el célebre chef Jorge Rausch, el que los televidentes ven cada fin de semana en Master Chef Celebrity, lo que ha preparado a lo largo de su carrera y ‘la cocina saludable’ eran mundos diferentes. “Había un límite que no me interesaba cruzar –recuerda ahora–. Lo mío era cocinar rico en restaurantes y hacer libros para ocasiones especiales, que la gente quisiera comer sano era otro tema”.

La pandemia le dio el empujón para cruzar esa línea. “Los restaurantes quedamos parqueados –relata–. Entonces hubo que hacer mucho contenido digital, de recetas. La gente preguntaba mucho sobre qué hacer en la cocina”.



Rausch vio que era hora de realizar un proyecto: producir un master class, su propio curso en video. “No es una acumulación de recetas. Es un curso de cocina completo, en el que se enseña lo necesario para cocinar rico en casa”, explica.



En su primer master class se dio a la tarea de enseñar desde cómo usar el cuchillo hasta cómo almacenar alimentos, tratar carnes, pescados y mariscos. “Eso hace la diferencia con un curso de recetas”.

Pero algo pasaba en su vida personal. “Antes de pandemia había bajado de peso, pero estaba gordo, pesaba 86 kilos y me dolía todo –dice–. Un día me llevaron a urgencias por la presión y decidí que iba a adelgazar. Hice un poco de ejercicio e investigué sobre cocina y alimentación”.



Y surgieron varias recetas, las suficientes para decidir que ese sería el enfoque de su segundo master class: la búsqueda por un estilo de vida saludable.

“Soy experto en cocina, no en nutrición –admite–. Busqué a la doctora y nutrióloga Marcela Escobar, y la invité a acompañarme. La idea es enseñarle a la gente a comer saludable, algo que muchas veces no se hace porque se cree que es caro y feo.



Queríamos mostrar que no se necesitan ingredientes difíciles de conseguir. Descubrí que la comida saludable se puede hacer con lo que usamos a diario; pero hay que aprender unas técnicas de cocción y servir las cantidades correctas”.

La master class 'Come Rico y Saludable con Jorge Rausch' incluye 66 recetas y consejos para adoptar este estilo de vida. “Marcela explica lo básico y lo no tan básico. Desde las calorías, que muchos no saben qué son, hasta de balance entre proteínas, carbohidratos y grasas”.

Ambos, Rausch y Escobar aclaran diferencias entre aceites y grasas, por ejemplo. El objetivo es invitar al público a tomar “decisiones educadas”, según la opción que se busque: subir masa muscular, bajar de peso, mantenerlo o con objetivos medicinales.



Tuvieron en cuenta estilos de vida vegetarianos, veganos, paleo, ‘keto’ o mediterráneo.

