¿Los comería? Postres con insectos, una nueva propuesta gastronómica

Una joven pareja de emprendedores ecuatorianos está innovando con una muy atípica alternativa gastronómica. Se trata de BJ Power, una dulcería y pastelería que tiene como principal materia prima los insectos. Sus creadores son Jonathan Lema, estudiante de turismo, y Wendy Pacheco, bióloga.



“Nosotros somos una pareja de emprendedores que en la actualidad está tratando de sacar su idea adelante, para lo cual nos encontramos ya desarrollando nuestros productos basados en la entomófaga (consumo de insectos) como la gelatina, chocolates y pasteles”, explican en una de sus tantas publicaciones en redes sociales.



Los productos, que tienen presentaciones tradicionales, como cajas de chocolates, o vasos de gelatina, han sido exhibidos en diferentes ferias del vecino país. La iniciativa, que surgió en el 2019, de hecho ya tuvo un reconocimiento. Fueron ganadores de la rueda de negocios en la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Los insectos también son usados para hacer deliciosos chocolates. Foto: Tomado de la cuenta de Facebook BJ Power

Pero más allá de un interés económico por esta iniciativa, sus creadores han insistido en que se trata de anticiparse al futuro, ya que los insectos serían una alternativa alimentaria real ante los desafíos que enfrentará la humanidad en los próximos años en materia de hambrunas.



Así lo soporta un estudio de la FAO que indica que estos son una fuente importante y de fácil acceso de alimentos nutritivos y ricos en proteínas que se encuentra en los bosques.



“Se calcula que los insectos forman parte de las dietas tradicionales de al menos 2.000 millones de personas. La recolección y cría de insectos pueden generar empleos e ingresos en efectivo, hasta ahora sobre todo a nivel familiar, pero también potencialmente a nivel industrial”, se lee de un comunicado de la organización internacional.

Otros beneficios de consumir insectos es su carga de proteínas y que su producción, a diferencia de las vacas, por ejemplo, no implica un daño ambiental. Para el caso de la iniciativa de Jonathan y Wendy, los grillos son su principal materia prima, pero estos no los reúnen de manera silvestre, si no que los compran en un criadero en la ciudad de Quito.

