En Navidad, varios países de América y Europa tienen como tradición degustar de un buen pavo al horno en la cena de Nochebuena, acompañada de ensaladas, arroz, papas sancochadas o puré de manzanas. Pero, ¿se ha preguntado por qué hemos adoptado la costumbre de consumir esta ave en fiestas navideñas?

Pavo en salsa Foto: istock

Si bien algunas familias optan por preparar otros potajes en base a carne de pollo o de cerdo, casi siempre el pavo es el protagonista de la tradicional cena de Navidad. Cabe destacar que esta ave también es el banquete principal en el Día de acción de gracias que se celebra todos los años en Estados Unidos y Canadá.



La historia cuenta que la tradición de preparar el pavo en Navidad tiene un origen azteca. Posteriormente es llevada a Europa por los conquistadores españoles.



Si bien los los aztecas no celebran la Navidad, igual que la mayoría de culturas prehispánicas, festejan el solsticio de invierno, ya que este marcaba el comienzo de un nuevo ciclo.



Los aztecas durante fiesta denominada Panquetzalizlit conmemoraba la victoria del dios Huitzilopochtli sobre la diosa de la luna. Aunque en este tiempo ya se consumía el pavo, no era un animal para celebraciones.



El ave fue introducida a los españoles durante la Conquista y lo renombraron gallina de Indias, y más tarde con el nombre que se le conoce actualmente, “pavo”, debido al parecido con los pavos reales que ya era conocidos en Asia.



Se sabe que la tradición de consumir pavo en América y Europa se debe a que este tipo de ave son de gran tamaño y que su tiempo de engorde es mucho menor al de otro tipo de aves .



El peso aproximado de estas aves es de 10 kilos, suficiente para abastecer a toda una familia en Navidad. Incluso es común que este potaje dure días después de la fiesta navideña, dando pie a las tradicionales recetas a base de pavo.