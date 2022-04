Seguramente se ha preguntado por qué las cervezas son casi todas iguales en el exterior: una botella de vidrio oscuro con una etiqueta y una tapita difícil de retirar.



Lo cierto es que esta decisión es tomada por los fabricantes para conservar un mejor sabor y calidad en una de las bebidas más famosas del mundo, ya que este producto contiene una planta llamada lúpulo que, con contacto con el sol, se vuelve amarga. Bien dicen que no hay nada peor que una cerveza caliente.

Chuck Skypeck, director de proyectos técnicos de elaboración de cerveza de la Asociación de Cerveceros, le dijo a ‘CNN’ que con la luz intensa se genera una reacción de fotooxidación que crea el compuesto 3-metil-2-buteno-1-tiol, lo que genera un sabor “como a zorrillo”.



Es por esto que, para prevenir que ingresen los rayos UV a la bebida y alteren el contenido, se hizo un cambio de color a un vidrio más oscuro. Sin embargo, la cerveza al ser un producto alimenticio, también expira, por lo que es importante tener en cuenta su fecha de vencimiento.

(Lea además: El Poblado, sí y no / Buena muela).

¿Y las botellas verdes?

En un principio, las empresas cerveceras habían decidido implementar botellas verdes, pero con los años se dieron cuenta que entre más oscura era, mejor era su repelencia a la reacción. Y aunque algunas compañías aún conservan esta tonalidad, lo hacen porque es parte de su marca e identidad corporativa.



“Una buena cantidad de cerveceros europeos usan vidrio verde. Sus botellas verdes son su imagen. Y nuevamente, estamos hablando de hace décadas, había una cierta asociación de calidad y singularidad con el vidrio verde”, afirmó Skypeck.

(Lea además: McCormick, una tradición de especias y sazón).

Facebook Twitter Linkedin

Viteri y sus cervezas. Foto: Cortesía Viteri

El estudio ‘Efecto de la desinfección UV-C de la cerveza – Sensorial

Análisis y Ranking de Consumidores’, realizado por Journal of the Institute of Brewing, mostró que los consumidores tenían mayores preferencias por las cervezas que no habían estado expuestas al sol, por encima de las que sí lo habían sido.

(Lea además: Huun, una cocina del futuro en las mesas de hoy, en Bogotá).

En cuanto a la elección del vidrio, se dice que este material es percibido como uno más amigable con el medio ambiente, dado que se puede reciclar con mayor facilidad que el plástico.

En cuanto a la elección del vidrio, se dice que este material es percibido como uno más amigable con el medio ambiente, dado que se puede reciclar con mayor facilidad que el plástico.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

- Burgerville, mezclando las hamburguesas y la nostalgia

- La cocina en la era digital / El condimentario

- HAB, de la granja a la mesa, en El Caldero de Sancho

- Una tortilla vaga, en 'El Caldero de Sancho'

- El protocolo en el vino, más inteligente de lo que parece / Una copa