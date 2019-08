¿Por qué el Sushi Master no alcanzó el millón de rollos vendidos?

Aunque antes de que comenzara la competencia de los rollos de sushi, mucho se anunció que la meta era llegar a vender el millón de makis, durante la semana del Sushi Master, la cifra oficial tabulada por Tulio Recomienda fue de 798.838 rollos vendidos en las 12 ciudades que participaron.

"La meta no era llegar al millón", dice Tulio Zuloaga, cabeza de Tulio Recomienda, empresa organizadora de la competencia que tuvo lugar del 12 al 20 de agosto.



Durante esa semana, muchos restaurantes especializados en este tipo de comida, inscritos en la competencia, se concentraron en solo una receta -dejando de lado las demás opciones de sus cartas-.



Con esta estrategia buscaban responder ante la demanda de un público al que no le importaban las filas, con tal de disfrutar de varios rollos de sushi por 13.000 pesos y elegir, después, a sus preferidos.

"Mi meta siempre fue llegar a los 800.000 rollos vendidos", agrega Zuloaga. "Pero, en la expectativa, muchos seguidores del evento y periodistas me decían: Esta vez van por el millón. Pero no llegué a pensar que lo alcanzáramos, porque soy cauto y porque era sushi".

El top de favoritos del Sushi Master se dará a conocer el 30 de agosto. FACEBOOK

TWITTER

Durante el Burger Master, anterior al evento del sushi, Tulio se pudo la meta de llegar al millón y medio de hamburguesas y vendió medio millón más. Pero el influenciador y crítico gastronómico indica que con el sushi no se podía esperar una cifra parecida.



"Los restaurantes participantes en el Burger Master fueron más numerosos y superó los 2 millones. En comparación, un millón de rollos de sushi era un número demasiado grande, porque por ejemplo, en una ciudad como Villavicencio, solo había cuatro lugares participando".

Viene el resultado tras el conteo de los votos

Tulio agrega que de todos modos, la cifra de 798.838 rollos vendidos no le preocupa, pues de todos modos es lo suficientemente alta. Por lo pronto, para dar por cerrado este evento falta dar a conocer el top de favoritos del Sushi Master, que se darán a conocer en dos días, el 30 de agosto.



"Ya estamos en conteos. El 30 se sabrá quienes son los ganadores y exactamente cuántos fueron los votantes. En el Burger Master tuvimos 12.000 votantes y 6.000 votos válidos. Esta vez no sabemos todavía cuántos votos fueron válidos, porque estamos en el proceso de conteo y verificación".



Así, un equipo de ocho personas (tres en un equipo, tres en otro y dos de verificación) trabajan examinando cada cuenta de Instagram, Facebook o Twitter, en la que se etiquetó la palabra #sushimasterco y revisan minuciosamente que cada top de sushis preferidos tenga una comprobación real de haber sido visitados por el respectivo propietario de la cuenta.



"Es la parte más difícil del evento. Me encantaría encontrar una forma más sencilla que se pudiera cambiar la forma de votación con el tiempo. Pero es la única forma en que realmente el público vote y sesa muy real -añade el gestor del evento-. El equipo va poniéndole un chulito a cada votación válida".

A lo largo de este año, nuevas reglas entraron a contar en estos eventos. Una de las más recientes tiene que ver con lo que está permitido y lo que no a la hora de promocionar el producto con el que compiten los restaurantes, en busca de prevenir la posible compra de votos.



"Para mí, el tema delos 'Master' es democracia. Mi mayor ejemplo es que toda la vida he dicho que la mejor hamburguesa de Medellín es Tasty y no ha quedado jamás entre los 20 primeros -explica Tulio Zuloaga- Ahí se cumple el objetivo del Master, no se trata de la opinión del crítico diciendo que está con la mejor hamburguesa. Realmente se busca que la gente escoja. Yo no sería un buen jurado en el Sushi Master. Por ejemplo: se ha criticado mucho a un sushi que llevaba chicharrón y sin embargo, parece ir bien. Puede ser que a mí no me guste un sushi con chicharrón, pero no puedo cortar la libertad de las personas. ¿Cómo le corto yo las alas a la filosofía básica del Master que es la gente?".

Toda la vida he dicho que la mejor hamburguesa de Medellín es Tasty y no ha quedado jamás entre los 20 primeros. FACEBOOK

TWITTER

Número de rollos de sushi por ciudad

Las cifras del sushi master por ciudad son las siguientes:



Bogotá 331.062

Medellín 131.881

Cali 66.694

Barranquilla 61.126

Bucaramanga 56.315

Pereira 29.886

Ibagué 26.845

Cartagena 24.518

Cúcuta 20.137

Manizales 20.120

Montería 17.026

Villavicencio 13.228

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin