Por primera vez, dos restaurantes colombianos comparten posiciones en el prestigioso listado 'The World's 50 Bet Restaurants 2023'. Estos son El Chato, fundado por el chef Álvaro Clavijo, que ocupó la posición 33 y Leo, de la chef Leonor Espinosa, que ocupó la posición 43. Este restaurante había ocupado la posición 46 el año pasado.



Por su parte, el mejor restaurante del mundo fue Central, ubicado en Lima (Perú), que ocupó la primera posición, lo que lo hace el mejor restaurante de Sur América. Por su parte Disfrutar, de Barcelona (España), ocupó la segunda posición y se convirtió en el mejor restaurante de Europa. Así se anunció este martes en la ceremonia anual de entrega de estos galardones, que se realiza este año desde la ciudad de Valencia (España).

Por primera vez un restaurante latinoamericano llega al primer lugar. Central, la propuesta del chef Virgilio Martínez, le ha apostado siempre a la investigación sobre ingredientes de la diferentes territorios del Perú, puestos en un menú de degustación de vanguardia. Detrás de Central están diferentes proyectos de investigación que el chef denomina Mater.



Su chef, Virgilio Martínez, comenzó a hacerse reconocido por fuera de su país, cuando hacía parte del equipo de Gastón Acurio y se encargó de la internacionalización de sus restaurantes. Martínez fue el primer chef en la apertura de la sede bogotana de Astrid y Gastón (que duró varios años funcionando en la capital colombiana). Después decidió volver a Lima para abrir su proyecto propio: Central, que ha sido la base de un grupo gastronómico con propuestas en varias ciudades de Perú y el exterior.



Central, por su parte, ha sido el restaurante que ha durado más años en el número uno del listado latinoamericano de los 50 best.



Completando el Top5 de los mejores restaurantes del mundo, en la posición tercera se ubicó Diverso, de España; en la cuarta, el restaurante vasco Asador Etxebarri y en el quinto puesto Alchemist de Copenhague.



Sobre los colombianos, El Chato es una de las nuevas entradas del listado 2023, porque, aunque en ediciones anteriores, El Chato estaba en la lista del 51 al 100, estaba como haciendo fila para llegar a la selección de los 50 mejores. Y es una nueva entrada alta, porque ubicarse en la posición 33 indica que escaló bastante en el ranking mundial. Esto, quizás ayudado por si buena posición en el top 5 de la lista latinoamericana, que es la guía principal de los viajeros gourmet cuando visitan la región.



Leo, en cambio debutó en el 49, paso de ahí al 46 y ahora al 43, una escalada más lenta, pese al boom que fue el año pasado cuando ostentaba el título de mejor chef mujer del mundo.



Durante la ceremonia, Leonor Espinosa, escogida como la mejor chef mujer del mundo el año pasado, fue la encargada de entregar la posta a su colega mexicana Elena Reygadas, del restaurante Rosetta de Ciudad de México. Antes de hacerlo, Espinosa le pidió a "toda la fuerza latinoamericana" gastronómica de América Latina levantarse en el teatro.



Otros de los restaurantes de la región galardonados este año fueron Mayta (Perú), Boragó (Chile), Kjolle (Perú), Don Julio (Argentina), Pujil (México), A casa do porco (Brasi), Quintonil (México), Maido (Perú).



Leonor Espinosa, que en otro listado ha sido catalogado como la mejor cocinera del mundo, entró primeroal listado de los 51 al 100 en el 2021, en la posición número 98. Por otro lado, el chef Álvaro Clavijo, del restaurante El Chato, ubicado en Chapinero Alto, se estrenó el año pasado, en este mismo conteo en la posición número 86.