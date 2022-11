Hay nuevas recetas de pizza que se estrenaron en el Pizza Máster que comenzó este lunes 28 de noviembre. Muchas tardaron meses de pruebas en llegar a término.

Incluso hubo pizzeros que estuvieron a punto de tirar la toalla. Es el caso de Jimmy Vanegas, de Jimmy Burger Pizza, en Alamos (Bogotá), que pasó meses enteros probando sabores. Haciendo pizzas cuyos ingredientes pasaron desde el salmón, que después descartó, hasta llegar a un chorizo especial, diseñado solo para la competencia por un charcutero que se enamoró del proyecto desde que probó la hamburguesa con la que el establecimiento participó en el Burger Master.

El Pizza Máster -y en general los tres ‘Masters’ de Tulio Recomienda- son como unas olimpiadas. En las que, para sobrevivir a la fila, hay que hacer una línea de producción y dedicarse solo a elaborar una sola receta de pizza. Vanegas, por ejemplo, dice que espera tardar dos minutos en tener lista cada pizza que le pidan -y es poco, si se tiene en cuenta el nivel de elaboración y presentación de la pizza que ofrece a la que bautizó ‘La nostra’-. Y de paso, dice que cuando la fila se haga larga, pasará dando degustaciones -a manera de cariñito a sus clientes- de otros sabores del lugar. Y no es el único, así están muchos pizzeros que ven en este evento masivo una oportunidad para crear clientes fieles.



Al comenzar el segundo día de contienda -el Pizza Máster irá hasta el 4 de diciembre- Tulio Zuloaga, gestor del evento, canta victoria desde ya. Porque dijo que nunca esta contienda pizzera había movido tanto volumen de ventas en el primer día. “Es como si fuera un Burger Máster -dice en referencia al más fuerte de los eventos de este tipo-. Empezó suavecito, pero desde las 3 p.m., fue un boom importante”.

Dice Zuloaga que muchos restaurantes se vieron atendiendo a una clientela gigante: “Locales pequeños vendían hasta 150 y 200 pizzas, restaurantes más grandes iban entre 500 y 600 unidades”, relató el influencer y gestor gastronómico.



Esto, aunque no todos pudieron unirse a la fiesta como lo habían soñado. Ya que hubo casos como el de Frankies Pizza cuya cocina sufrió un incendio poco antes de la participación y por lo mismo tuvieron que anunciar que no participarán este año.



Ahora, los comensales no solo viven la oportunidad de probar nuevas combinaciones de pizza (de un tamaño que va entre 25 y 30 cm de diámetro) por 17.000 pesos. También tienen la posibilidad de votar y sobre este tema, es bueno tener en cuenta que se está dando un cambio. Una transición entre el voto que solía hacerse subiendo fotos de las pizzas consumidas y una lista en orden de gusto, descendente, de las mismas, y la posibilidad de votar en la aplicación de Tulio Recomienda, sin necesidad de abrir redes sociales.

La nueva forma de votar en el pizza máster

“Toda la vida me soñé que se pudiera votar a través de redes sociales -dice Tulio-. pero la gran mayoría de las personas, pedían: ‘Ey, no me obligues a subir fotos’ o ‘No quiero abrir cuenta en redes sociales’. Ese fue el problema de varios Máster”.



Zuloaga explicó también que en el pasado Burger Máster, pese a que se vendieron más de 2 millones 300 mil hamburguesas, solo se recibieron 7 mil votos. “El porcentaje es pequeño con respecto al número de comensales -explicó-, porque a la gente no le gusta votar poniendo fotos en redes sociales. Fuera de eso, anulamos 3 mil votos. Porque siempre estamos revisando y anulamos lo que no vemos tan verdadero. Quiere decir que al final, para ese montón de hamburguesas, solo tuvimos 4.000 votos. Así que hace rato veníamos explorando el tema de votar por la aplicación. Estábamos buscando fórmulas para que la votación fuera más real”.

Lo primero que combatir eran votos tan poco reales como aquellos que llegaron desde el exterior, donde quien votaba no tenía manera de probar las pizzas. También querían evitar que una misma persona se sentara “a votar y votar y votar por la misma pizzería”, explicó. Así que para hacer una votación más honesta estrenaron el voto por la app de Tulio Recomienda desde el pasado Sushi Máster.



Esta vez, los comensales interesados en emitir su veredicto gastronómico entrarán a la aplicación, registrarán su teléfono, les llegará un código de verificación, la app les dará un recorrido por las pizzas participantes y podrán armar su lista y enviarla.

“En el Sushi Máster anterior recibimos 22 mil votos. Aquí tenemos a dos personas especialistas en el tema, revisando métricas y estudiando cómo se moverán los votos”.



De paso, Tulio explica que desde mucho antes del comienzo del Pizza Máster tienen a varios aliados, muchos foodies entre ellos, visitando la mayoría de lugares que participan. Ellos dan informes de cómo está preparándose y de cómo es el movimiento alrededor de los participantes. “Tenemos más de 100 foodies en las calles, mirando, algunos de ellos sacan listados, esas listas no entran en la votación oficial, pero nos sirven para revisar métricas y nos muestran cuáles son los mejores lugares”.



Las votaciones del Pizza Máster comienzan el próximo 1° de diciembre. No se abren antes porque se espera darles tiempo a las personas para acudir a varias pizzerías antes de emitir su voto ya que el nuevo sistema solo permite un voto verificado por persona. Sin embargo, como hay personas que se acostumbraron al método anterior, se puede votar como antes. También hay un equipo de Tulio dedicados hacer el conteo y verificación de votos.

