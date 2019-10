Pizza Master reporta venta de cien mil pizzas en dos días

Tal como acostumbra, Tulio Recomienda, la aplicación de Tulio Zuloaga, va reportando los avances de los eventos que promueve. Y el Pizza Máster -que tiene lugar a lo largo de esta semana- no fue la excepción.

Este miércoles, al comenzar el tercer día, Tulio Recomienda indicó que entre lunes y martes, el Pizza Master alcanzó a vender cien mil pizzas, por un valor de 13 mil pesos cada una.



El anuncio indicó que pese a la lluvia que afectó a ciudades como Bogotá, es positivo el balance de los dos primeros días de esta competencia de pizzeros, en la que el público tiene acceso a un precio cómodo para poder votar después.



"Gracias a todos -indicó el comunicado de Tulio Recomienda-. Solo hasta ayer martes (22 de octubre), a las 10 de la noche, se habían amasado, horneado y servido más de 101.012 buenas pizzas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Armenia, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Montería y Cúcuta".

Indicó además que esto generó cerca de 2 mil millones de pesos para los colombianos. Aún quedan cinco días de Pizza Máster, el tercero de los 'máster' promovidos por el equipo de Zuloaga en el año (ya se hicieron el Buger y el Sushi Máster).



El otro reto que enfrentará este Pizza Máster será el domingo, su día de cierre, que coincide con las elecciones en el país.



Una vez terminada la fase de probar las diferentes ofertas de pizza (que puede consultarse en la aplicación móvil del evento), el público podrá compararlas, organizar su top cinco y compartirlo a manera de voto en sus redes sociales con la etiqueta #pizzamasterco. La tabulación dará una lista de pizzas preferidas en cada ciudad.

Cada vez más exigentes

"Esta vez nos extendimos a una ciudad más: Santa Marta -afirma Tulio Zuloaga-. Así que el Pizza Máster se desarrolla en 14 ciudades".

El influenciador indicó que la selección de participantes se hizo de forma más rigurosa. Tuvo un equipo revisando las pizzas. "Cuando teníamos dudas enviábamos a un blogger para que nos diera su opinión", cuenta.



El objetivo era ver masas artesanales, mejores ingredientes y la aplicación de una filosofía acorde con el "tema Máster". Por lo mismo, afirma Tulio, muchos se quedaron por fuera. Pero el evento ganó en detalles como la opción vegetariana implementada por muchos.



"Este año, por petición de la gente, no se pueden servir en platos de plástico o icopores, para acercarnos al tema ecológico", informó Tulio. Por eso, el Pizza Máster vinculó a una empresa que proveyó a los pizzeros de platos de caña de azúcar.



"Insistiremos en que las votaciones sean más grandes -añadió-. Y habrá un Top of The Top, que son una serie de personas comprometidas, comensales que han estado pendientes, comiendo, votando y apreciando calidades. Les pediremos que revisen las diez más votadas para tener una mejor radiografía. Esto no cambiará la votación ni el poder de la gente de decidir sobre lo que más le gusta".



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET

Lilang@eltiempo.com