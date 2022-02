Aunque se ha enmarcado en la música popular, la verdad es que Pipe Bueno no se ha encasillado en un solo género, alterna propuestas musicales y en su faceta de cantante ha sido más que disciplinado sobre la construcción de su carrera. Quizás, tener ese aspecto en orden, le ha dado la confianza para incursionar en otros campos artísticos, como la actuación.

Y aunque ya había actuado, es ahora, con 'Te la dedico', que el cantante busca consolidarse también como actor. Su presencia en el protagónico de esta producción -que cuenta con la música como contexto- ha sido uno de los atractivos para ver esta historia.

Justamente, en estos días de arranque de la telenovela que protagoniza al lado de Diana Hoyos, Pipe Bueno ha estado haciendo promoción, dando entrevistas, hablando de su vida y también de otros talentos suyos como el de la cocina. Así ocurrió en 'Buen Día Colombia', donde además cocinó en el set.

Esto motivó la pregunta sobre si aceptaría el reto de participar en un reality como 'MasterChef Celebrity', en el que ya participó su pareja, Luisa Fernanda W.



El cantante mantiene la mente abierta para proyectos como ese. Y lo manifestó diciendo que en algún momento disfrutaría de estar allí. De hecho, relató que lo han invitado, pero no ha podido aceptar debido a su agenda de trabajo.



“Me han invitado a MasterChef, pero no he tenido el tiempo para eso", dijo.

Por lo pronto, la popular competencia en la que famosos muestran sus habilidades culinarias ante un jugado de cocineros experimentados, ya está grabando una nueva edición, con el impulso que le dio la comentada versión del año pasado, en la que la ganadora fue la actriz Carla Giraldo.



Esta vez tampoco será la oportunidad de ver a Pipe Bueno en el reality, pero queda la esperanza de verlo en una edición futura y, verlo en estos tiempos, cantar y actuar en 'Te la dedico'.

Redacción EL TIEMPO

@ELTIEMPO