¿Le llegó el fin al pan de 200 pesos?

Gran revuelo ha causado en el país la posibilidad de que el pan de $ 200, el más popular y económico, desaparezca de las estanterías de las panaderías de Colombia.



Son muchas las voces de los panaderos que aseguran que los insumos se encarecieron por la subida del dólar y que por lo tanto mantener este precio será insostenible.

Los panaderos dicen que los precios de las materias primas importadas han llevado a que se analice el ajuste, ya que los costos de productos de la canasta básica como el huevo han subido en las últimas semanas.



Juan Manuel Martínez, vocero del Club del Pan, aseguró este lunes en una entrevista radial, que muchos panaderos se resisten a subir el precio del producto por mantener el margen de ventas, bajando la calidad y usando los ingredientes más baratos, pero que definitivamente esto no durará mucho.



"La presión por mantener un precio de pan bajo lleva a que algunos panaderos compren materia prima de menor calidad, bajen el tamaño e, incluso, a contratar personas por debajo del mínimo. Yo creo que es necesario que se suba el precio del pan para compensar costos de materia prima, mano de obra, y equipos", explicó Martínez, en RCN Radio.

El dólar y su impacto en el bolsillo

Para el analista Orlando Santiago Jácome, gerente de Fénix Valor, los movimientos del dólar tienen un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, ya que el valor de la divisa está implícito en buena parte de la canasta de consumo de los colombianos.



“Si se mira dentro de la inflación, el huevo ha incrementado muchísimo de precio porque el negocio avícola tiene insumos que provienen del exterior y eso no es otra cosa que un costo que debe ser trasladado en el precio final al consumidor”, señala el analista.



Según el experto, esto pasa con la mayoría de los alimentos y por lo tanto, cualquier movimiento en la negociación de la moneda estadounidense impactaría, de una u otra manera, a la inflación y los costos de algunos productos.

Baja la harina... pero

Una de las materias primas más importante para la producción de pan es la harina.

Según la Cámara de Fedemol de la ANDI, que agremia a los principales productores de harina del país, los precios de este producto no han subido, al contrario, han disminuido en un 15 %. La mayoría de las empresas reportan estabilidad en el valor del insumo, dicen.

“Hasta ahora no se observa ninguna tendencia de aumentos de precios de venta de la harina a panaderías y menos que justifique alarma respecto de fuertes efectos sobre los precios del pan. Si existen esas alarmas, las causas deben ser otras, en otros insumos o en otros rubros de los costos, no en los de la harina”, señala Fedemol.



En los costos de las panaderías hay muchos factores en los cuales la harina de trigo es solo una fracción.



Y es que factores como los arrendamientos, la mano de obra, los servicios públicos (gas, energía, y administración), los fletes urbanos, e incluso otros insumos como aceites y grasas, lácteos, azúcar, huevos, etc), tienen un mayor peso a la hora de fijar el precio del producto. Por tal razón las discusiones siguen abiertas y se elevan las probabilidades de que el pan de $ 200 se convierta en un recuerdo de los colombianos.





