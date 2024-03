Pan con Fe: con panela, cuajada y arequipe busca ser una insignia de los colombianos

Parece una flor hecha de panes. Son siete panecillos dulces rellenos de sabor a Colombia unidos y listos para que al llegar a la mesa, cada miembro de una familia o grupo de amigos pueda desprender uno, el que le corresponde al compartir. La forma unitaria -a quienes tuvimos la primicia de probarlos antes del primero de marzo de 2024- nos recordó a los famosos rollos de canela. Pero, su sabor es a panela, a arequipe a cuajada con melao y a partir de hoy, el gremio de las panaderías del país espera que se le reconozca como el pan con fe.

En efecto, es el día cero de lo que esperan convertir en una tradición de temporada, una más de las insignias colombianas, de esas que nos hacen sentir orgullosos. La iniciativa -un regalo de Levapan para el universo panadero- surgió del interés de reactivar el golpeado mundo de las panaderías de barrio y la panadería artesanal local en general, a partir de un esponjoso bocado dulce que reuniera un sabor de identidad colombiana.



Esa fue la idea primera, según cuenta Catalina Santana, gerente de mercadeo y panadería de Levapan. Siguió la tarea de preguntarle a la gente con qué pan existente en la tradición se sentía identificada. “Unos decían que el roscón, que el mojicón, que la mogolla chicharrona”, relata.

Pero tal como ocurre con los platos típicos, no había uno solo, no uno que fuera unánime en todo el territorio, uno del que todo colombiano pudiera decir: “Este me representa”, así como lo hace el pan de muerto en México, la rosca de reyes en España o el panettone en Italia.



Y desde el interior de Levapan -fundada en 1952, inicialmente como una empresa productora de levaduras y ahora tiene un portafolio de numerosos productos alimenticios- se decidió asignarle al equipo técnico crear un pan que tomara la bandera de sabores del país, “que fuera símbolo de compartir (por eso su forma) y de esperanza”.



“Pensamos -cuenta Santana- que una vez hecha la receta nos encargaríamos de hacer la campaña para que la gente se vuelque a comprar el pan, porque la razón de esto es apoyar a los panaderos”. Y subraya: “aunque no nos compren los insu,mos”. La idea, desde el comienzo es que todo el gremio, incluso empresas que son competencia, trabajen en equipo.

Otra decisión importante fue definir en qué temporada del año tenía que reinar esta creación panadera: ¿Día de las velitas? No, era muy decembrino, con Navidad y buñuelos. El 20 de Julio parecía interesante, pero se decantaron por la temporada de Semana Santa. “Tal vez por los días festivos y la mayoría católica, esta temporada es un momento de reunión familiar -expresó Santana-. En esa temporada el pan juega un papel importante. Además, la anteceden los días de cuaresma. Y vimos que podía ser el camino”.



Por eso decidieron que este pan se convirtiera en el pan por excelencia de marzo en Colombia. A eso le pusieron fe. Pero había que definir la receta.



Tenía que ser dulce. “Pensábamos en el carácter de los colombianos -dice el cocinero profesional y técnico especialista en innovación Carlos Aranda, al frente del equipo que desarolló la receta-. Queríamos algo que nos identificara tanto en el norte como en el sur, que la gente dijera: Este pan sí podría representarme. Por eso miramos los productos locales. Nos fuimos hacia la panela y vimos que Colombia es un gran productor de lácteos, abunda el queso fresco. Por eso incluimos la cuajada. Algunos panaderos dijeron que preferían el queso campesino y funciona, pero la receta original lleva cuajada. Y esto nos hizo pensar en un postre típico: la cuajada con melao, por eso, al final, cuando el pan sale del horno, con una brocha lo bañamos en melado de panela”.

Melao de panela y una tierra de galletas cucas, otra tradición colombiana que se integra como toque final.



A partir de los ingredientes y la receta base, cada panadero puede darle su toque, buscar sus ingredientes, más allá del pan, la harina y los huevos que usa en su día a día. “Integramos ingredientes locales para incentivar que le compraran a los productores locales, para que el que hace la panela o la cuajada, o incluso el arequipe vea incentivada su producción y venta al menos una vez al año. Fue pensado para Semana Santa para que la industria se mueva alrededor del pan-reitera Aranda-. Para que desde tres o cuatro meses antes, los panaderos empiecen a pedir ingredientes, a planear su producción y que los productores locales tengan un mercado. Este no es solo pan, es algo más social, para apoyar a los productores”.

Así se prepara el Pan Con Fe

La explicación, la dio Aranda en un taller para aprender los secretos de este pan hecho para periodistas, en la antesala de su lanzamiento. Aranda partió de mostrar los ingredientes mencionados, hizo que los invitados nos pusiéramos el delantal y aunque no hubiéramos elaborado un pan en la vida, entendiéramos la magia de prepararlo: Vimos mezclarse en un comienzo la harina, panela en polvo, sal, mejorador de pan, huevos con esencia de mantequilla que tenían un olor delicioso y la grasa (ellos usan margarina, pero se puede reemplazar por mantequilla u otras combinaciones).



Los periodistas seguimos con la mirada la forma como se integraban en una masa, a partir del movimiento de una máquina similar a una batidora gigante, la mojadora, que es de todos los días en las panaderías. Aranda nos enseñó a evaluar esta masa, a partir de evaluar su textura: al principio pastosa y quebradiza hasta llegar a lo que los panaderos llaman el “punto de velo” (al estirar un poco la masa, esta es flexible y adquiere transparencia, “como una media velada”, dijo, y no se rompe). Esto, después de que la máquina cambiara la velocidad y a la masa se le agregara agua (fría, casi con escarcha) y levadura.

En este proceso de amasado -que tardó alrededor de 20 minutos-, Aranda explicó por qué los panaderos dicen que “la masa habla”: al llegar a su punto ideal, empieza a sonar como burbujas de aire que se revientan. Esa alerta le permite al panadero, en su día a día, hacer otras cosas mientras la mojadora hace lo suyo.



Como la mayoría de panes, este pasa de ahí a la cámara de fermentación, un espacio húmedo y cálido donde la levadura pone de su parte. Más tarde llega la hora de darle forma y relleno.



Aranda nos dio la tarea de deshacer la cuajada, desmenuzándola con nuestras manos y mezclándola con arequipe, hasta que se volvieran una sola pasta. Luego hicimos bolas de la masa de harina, cada una de 375 gramos, que después estiramos sobre el mesón, hasta dejar un rectángulo de masa que se cubre 140 gramos de relleno de cuajada y arequipe. Hecho esto, nos enseñó a enrollarlo y nos enseñó un truco más:

El rollo se refrigera un rato para hacer más fácil la siguiente tarea -dividirlo en siete rodajitas, poco más grandes que un trozo de sushi-. Se hace para que el relleno no se desparrame por todos lados al cortar. Una ves listas, las rodajas se distribuyen en un molde redondo: una en el medio y las demás rodeándola y enviarlas 40 minutos al horno.



Dijo Aranda que en su taller, trabajando en línea -una persona hace las bolitas, otra las estira, otra pone el relleno, otra las dobla y así-, pueden sacar hasta 200 panes en dos horas. Así se lo mostraron a un centendear de panaderos, en ese mismo espacio, una semana antes del lanzamiento del que desde ahora será nuestro pan de marzo.

Ver salir del horno el Pan con Fe resulta emocionante, crece hasta adquirir el tamaño de una torta familiar, y el toque final es el brochazo de melado de panela y las galletas cucas trituradas que se adhieren a su superficie.

El sabor se me hizo maravilloso, más porque soy de las que suele preferir un roscón con bocadillo de guayaba antes que uno de arequipe. Pero, la combinación entre panela, arequipe y cuajada en medio de ese pan esponjosito, me resultó aditiva. El Pan con fe que se prepara en el taller donde nació -en la bodega de Levapán en Fontibón-, encanta desde el primer mordisco y no es hostigante.

Todos en equipo

“Nuestro Pan con fe glorifica el arte de hacer pan -explicó Catalina Santana- y busca apoyar la cadena, fortalecer la industria no solo del pan sino de sus ingredientes. Tenemos una red muy importante en el país. De las 20 mil panaderías que hay en el país, nuestra red llega a unas 18 mil. Así que los invitamos a unirse. Hicimos alabanzas con Fedemol -que asocia a las harineras de trigo (Haz de Oros, Tres Castillos, Harinera del Atlántico…), ellos apoyan la campaña. Y están Fedepanela y Fenavi, además de Adepan. Buscamos alianzas con empresas para generar equipo y enaltecer el oficio”.



Se unieron muchos. A dos semanas del día de salida, tenían reportes de numerosos panaderos que le dedicaron febrero a prepararse para lo que será el nacimiento del Pan con fe. De panaderías de barrio llegaban fotos de cómo les había quedado, algunos hasta hicieron cambios: alguno le echó coco rallado en vez de galleta cuca (“ese es un ingrediente que dejamos como opcional”, dijo la jefe de mercadeo), otro decidió no desmenuzar la cuajada, la usó en trozos.

El pan con fe se cubre de melao de panela y galletas cucas trituradas. Foto: Cortesía Levapán

En Levapán celebraban que Artesa había apostado por vender en el mes 500 de estos panes y que hasta la multinacional Bimbo iba a estrenar su versión este primero de marzo (también están Comapán, Santa Clara y otras marcas de este tipo). Se han vinculado panaderos famosos, foddies, influenciadores y celebridades, en esta campaña se ha montado hasta Rigoberto Urán.



En cuanto a las proyecciones de venta total, dice Santana que han hecho el cálculo de qué pasaría si cada una de las panaderías censadas vendiera tan solo uno de estos panes por semana… Obviamente, sueñan con vender más. “El Excel aguanta todo -dice-. Pero es la primera vez que hacemos algo así, para ayudar a los panaderos. Marzo del 2024 es nuestra etapa de aprendizaje y con los resultados prepararemos el regreso en el próximo año. Seguramente se harán ajustes, pero la idea es que el Pan Con Fe vuelva todos los años”.

El panecillo tiene con qué conquistar al público y tiene detrás un mensaje bonito: la palabra fe también es una manera de llamar al optimismo y la esperanza. Sus impulsores se refieren a ese optimismo que le han puesto todos los panaderos a la idea de que puede ser un camino para reactivar un sector que se vio golpeado por el alza en los precios de sus insumos -“cuando en 2022, el pan por unidad superó la barrera de los 500 pesos, los golpeó mucho”, dice Santana-, y un llamado a no darse por vencido.



“Nos referimos a ese rasgo característico del colombiano cuando emprende algo y dice: ‘Póngale fe’ -concluye Catalina Santana–. ¿Y ustedes? ¿Le van a poner fe?”

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO

@Lilangmartin