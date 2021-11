Confesiones de un chef español: Así adapta la paella al gusto colombiano

Cuando los platos viajan no suelen ser los mismos. Un ajiaco santafereño no sabe igual fuera del país, por ingredientes y calidades. Lo mismo pasa con la paella, emblema de la cocina española, que al viajar parece empezar una nueva vida, adaptándose al paladar local.

Así lo vive el experto en arroces españoles Luis Rodríguez Luna al frente de Socarrat, negocio de paellas a domicilio, en Bogotá. Explica, por ejemplo, que para un español, la única paella es la valenciana, de pollo y conejo. Y en realidad paella es el nombre de la olla extensa y panda en la que se elabora.



A su llegada a Colombia, hace 15 años, Rodríguez Luna descubrió que la idea del colombiano sobre su plato nacional era diferente. Por eso, desde hace tres años, con Socarrat, busca resaltar los puntos comunes entre ambos: cada día prepara sobre pedido un arroz en paella, que a veces él mismo lleva a las casas, con abundante alioli. Deja allí la sartén y la manda a buscar días después. Su trabajo diario transita por una delgada línea que busca mantener la esencia de su tierra y darles a los comensales lo que quieren, un ejercicio de equilibrismo culinario.

Luis Rodríguez Luna, chef español, tiene una carta con diferentes tipos de arroz que sirve en paella. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Cómo se hizo maestro arrocero?



Soy de Madrid, tras varios viajes por el país llegué a Málaga. Me ofrecieron un puesto en un restaurante llamado Socarrat, al frente del mar, que ya no existe. Allí me hice maestro arrocero, fui jefe de cocina por dos años, aprendí a manejar los arroces murcianos, que son más finos, más rojos, no tan amarillos. Aprendí que el término del arroz debe ser un poco al dente, debe crecer y absorber los jugos de la cocción. Cuando coges un granito por separado, al morderlo debe haber una parte al dente y el sabor de la mezcla de ingredientes elegido: si es un arroz marinero, debe tener sabor a mar; si es de monte, a carnes o conejo.

¿Cómo terminó haciendo arroces en Bogotá?

Arranqué con asesorías a hoteles. No abrí un negocio de inmediato. Socarrat lleva tres años, enfocado en los sabores de allá, para el comensal de acá.



¿Qué diferencias encontró en la preparación?

Me di cuenta, por ejemplo, de que muchos sitios preparan el arroz aparte y al final, cuando alguien pide cierto tipo de paella, le ponen el color, lo mezclan con los ingredientes y así se va. En España no hacemos eso. El arroz se prepara desde el principio con la mezcla de ingredientes que el comensal pide. Todo se cocina integrado. Por otro lado, aquí les gusta con más proteína. Me di cuenta de que en Colombia no ven el arroz como plato principal, sino como acompañante. En España sí es principal y nos gusta más arroz que proteína. Entonces tuve que dar el giro de ponerle más proteína de la que se sirve en España.

En Valencia se puede encontrar una paella en un sartén muy grande con una capa muy fina de arroz. Aquí es difícil ver una así.

Así gusta allá. En el fondo de la paella (sartén) debería estar la misma pega, el socarrat. Los arroces murcianos son los que más se destacan por llevarlo. Cuando pides para dos o tres personas te traen un sartén grandísimo para que todo el arroz sea socarrat. Aquí llevo una paella más pequeña, más llena de arroz, el colombiano quiere verla así. Son adaptaciones que he tenido que hacer.



Si vas a Valencia, en los sitios más gourmet o para locales encontrarás ese arroz más finito. Y está tan pegado que lo podrías inclinar 45 grados y no se debería mover. Por la forma como se sirve aquí, nadie podría inclinar la paella, se caería el arroz.

¿Cómo diferenciar entre lo que es paella y lo que es arroz?

Cuando me preguntan si tengo la paella original, la valenciana, pregunto: ‘¿La tuya o la mía?’. Porque para ustedes es la mixta: con carnes, camarón, de todo. Para nosotros, la paella valenciana lleva pollo y conejo. Tengo en carta una del monte, en la que puedes elegir entre uno de los dos y el cerdo. Es otra adaptación.



Tampoco se puede ser muy fiel a esta paella porque aquí no se consigue el garrofón, una alubia grande que sustituí por setas. Así que paella es la valenciana, los demás son arroces. Así los ves en una carta española: ponen “arroz negro, arroz lavanda, marinero”, pero paella es solo conejo y pollo.

Otra cosa es que usemos la paella, es decir, el sartén para preparar arroces. Paellera es la persona que hace los arroces. Por eso, cuando le puse a mi negocio Paella Socarrat, los amigos españoles me decían: “Tío, eso no es paella”, porque esperaban ver tres bocaditos de conejo. Pero le puse así aunque hago diferentes arroces para que el colombiano la identifique como sabor español.

¿Cuáles son sus arroces más vendidos?

El arroz marinero y el mixto. Pero clientes recurrentes empiezan a probar los otros. Cuando piden mitad y mitad, mando dos paellas. La negra es la que más se parece a los arroces de allí. También hago fideuá, que como es pasta, menos resistente que una preparación de arroz, la recomiendo solo si se come al momento porque recalentada no queda bien.



¿Qué debe saber un maestro arrocero?

Es solo el chef de una arrocería. Aquí he luchado tanto con la altura para encontrar el punto del arroz que si volviera a España, tendría que empezar de cero.

El gusto colombiano exige más cantidad de ingredientes acompañando estos arroces. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

REDACCIÓN DE CULTURA

