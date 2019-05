¿Por qué a Pacho Santos le dan nostalgia los tacos tex-mex?

El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos Calderón, se caracteriza por las, en ocasiones, sorprendentes respuestas que da en sus intervenciones públicas. La más reciente causa revuelo en las redes sociales.

Pacho Santos, como le dicen amistosamente, respondió a una pregunta del diario The Washington Post qué cuál era la comida que en su condición de embajador más nostalgia le daba. Él apeló a la sinceridad. Respondió que los tacos mexicanos y específicamente los de Taco Bell, una cadena de comida rápida 'tex-mex'.



“¡Soy un fenómeno para Taco Bell!", exclamó. "Voy al de Union Station porque está cerca de la embajada”, dijo. Contó, incluso, cuál era su opción favorita. “Combo # 1: un taco de burrito supremo y de cáscara dura con Diet Pepsi y el paquete rojo de salsa, fuego, obviamente”.



Pero, ¿por qué tan exótica respuesta? ¿Por qué no le da nostalgia, por ejemplo, un ajiaco o una bandeja paisa? El mismo dio la explicación. “Porque estudié en la Universidad de Texas en Austin y comencé a comer Taco Bell allí. Ahora me recuerda cuándo empezaba mi vida y todo era nuevo y lleno de ideas, durante los días en que tengo más recuerdos que ideas".



Para completar, Santos fue más allá y mencionó otra preparación texana: "También como las mejores fajitas de ternera del mundo en Cactus Cantina porque me recuerda a un lugar, el de Jorge, de Austin”, remató.



La respuesta de Santos no solo llama la atención por expresar públicamente su gusto por la comida de la región donde estudió sino porque difiere de gran parte de los demás embajadores consultados. En efecto, la mayoría provechó el espacio que dado por el influyente periódico para hacer una defensa de los alimentos de su país no solo de su riqueza nutritiva sino para revelar los aportes que han tenido en el desarrollo de sus respectivas sociedades.



Por ejemplo, Shaikh Abdullah bin Rashed Al Khalifa , embajador de Bahrein, dijo: “Las aceitunas ascolane servidas en Assaggi Osteria en McLean". ¿Cómo son? "Son aceitunas rellenas de ternera, empanadas, luego fritas a la perfección. Me recuerda a los bocadillos que disfruté mientras crecía en Bahrein, y evoca momentos en mi infancia sinónimo de actividades sin preocupaciones y una vida relajada en general”.



Cui Tiankai , embajadora de China, respondió: “Aunque vivo y trabajo en Washington, he mantenido mi estómago claramente chino. A menudo disfruto de un plato sencillo: mapo tofu. Es una reminiscencia de la historia de los chinos. En el pasado, teníamos recursos limitados. Muchos trabajadores se dirigían a sus tazones de arroz con el picante mapo tofu. A pesar de que estamos en mejores condiciones, el mapo tofu se ha mantenido como un elemento básico en muchas mesas chinas”



El argentino Fernando Oris de Roa respondió: “Hígado de ternera y cebollas en La Chaumiere . En Argentina tenemos 2.5 bovinos para cada persona. Comemos mucha carne. Cuando era niño, la gente temía la polio, y por eso mi madre me dio mucho hígado para que me mantuviera fuerte. Sé que el hígado no es para todos, pero para mí me recuerda el amor de mi madre”.

.

El embajador de India, Harsh Vardhan Shringla, contó: “El palak chaat en Rasika West End es uno de mis favoritos. Pero particularmente disfruto su curry de pescado bengalí con arroz, que es sabroso pero ligero. Me recuerda a mi estado natal de Bengala Occidental en la India". Él sugirió un local a los lectores del diario: "Para la cocina auténtica y barata del sur de la India, me gusta Woodlands Vegetarian Restaurant”.



Cho Yoon-je, embajador de Corea del Sur, respondió: “Naengmyeon. ¿Qué sería el verano sin este plato? Tallarines masticables en un caldo fangoso que es picante y un poco dulce; no hay nada más refrescante en un día caluroso, especialmente cuando se sirve con una rodaja de pera asiática. Y yuk gae jang. Puede que no sea una de las sopas más famosas de Corea, pero solía comerla todo el tiempo cuando era estudiante”.



Así, entre sabores, recuerdos de infancia, alimentos que ya no están tan frecuentes en su dieta por la diversidad de agendas, cada diplomático le reveló su nostalgia a The Washington Post que tituló el extenso y delicioso artículo: “Les preguntamos a los embajadores dónde comen cuando sienten nostalgia. No esperábamos a Taco Bell”.



CULTURA