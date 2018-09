De auténticos cocineros indios / El Caldero

Les voy a dar una buena noticia a los amantes de la cocina india y, en general, a los amantes de las especias, de las salsas que constituyen parte de la esencia de un plato y no simplemente un aderezo, de los sabores que se salen de los repertorios archiconocidos.

Acaban de abrir un nuevo restaurante indio, y esa, sin más, podría ser la noticia, ante la escasa oferta de restaurantes de ese país en Bogotá. Pero lo bueno es que se trata de un restaurante cuyos cocineros son indios auténticos: no aprendieron a partir de los videos de YouTube ni de las recetas que abundan en Google, sino que lo vivieron desde niños en sus propias casas.



Y algunos de ellos han pasado por cocinas exigentes de India y de Europa antes de aterrizar en Colombia, atraídos por una pareja de ese país que quería tener la oportunidad de seguir comiendo los platos de su infancia y tenía, así mismo, la ilusión de que los bogotanos pudiéramos disfrutarlos también.

El lugar se llama Bombay Lounge y, como su nombre lo propone, es un restaurante informal, juvenil, amable, que ofrece los platos emblemáticos de la cocina india. Y no solo de la que se prepara en los lugares públicos y forma parte del circuito internacional, sino también platos caseros, tan populares y aparentemente sencillos para los indios como curiosos y reveladores para nosotros.



En la carta de Bombay Lounge desfilan el cordero –infaltable en la gastronomía india, que lo prepara de maneras increíbles, como el korma, con azafrán y cardamomo–, el pollo, el pescado y los mariscos, con recetas en las cuales aparecen ingredientes tan atractivos como el jengibre, los marañones, el tamarindo, las semillas de mostaza, la leche de coco, y mezclas fascinantes como el garam masala y el curri. Y, atendiendo una de las tradiciones más extendidas en su país, este restaurante tiene un amplísimo capítulo de opciones para quienes no consumen proteína animal, y demuestran que pueden lograr platos fantásticos. Los desafío a probar las lentejas o la berenjena de este lugar para confirmarlo… aunque no sean vegetarianos.

¿Dónde y cuándo?

Calle 93 n.° 13A-28, Bogotá. Teléfono: (031) 9260365 / 66



SANCHO

CRÍTICO GASTRONÓMICO

elcalderodesancho@yahoo.com.co