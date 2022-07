Nueva York anunció que celebrará su ‘Semana de los restaurantes’ veraniega durante más de un mes, del 18 de julio al 21 de agosto, con motivo del 30 aniversario de este popular evento que ofrece comidas a precios asequibles en establecimientos de toda la ciudad.

La ‘Restaurant Week’, que nació en 1992, tendrá promociones en 600 restaurantes, algunos de ellos pioneros de esta tradición, como Barbetta, Carmine’s, Gage & Tollner, Sylvia’s, Tavern on the Green y The Russian Tea Room.



(Tal vez quiera leer: El milagro de Andrés Carne de Res (40 años) / Buena muela).

NYC & Company, la organizadora, informó que el evento, que se celebra dos veces al año, “coincide con la palpable vitalidad de la ciudad en este momento” tras el retorno del turismo internacional que se vio interrumpido por las restricciones de la pandemia.

Reconocidas figuras del mundo gastronómico se sumaron, como Tren’ness Woods-Black, la nieta de Sylvia Woods, fundadora de Sylvia’s, que destacó que el emblemático restaurante de Harlem cumple 60 años.



(Le puede interesar: Chef que expuso a ‘influencer’ colombiana ofrece descuento en su comida).



Los comensales pueden elegir entre unos 60 tipos de cocina en los 5 condados de Nueva York, incluidos restaurantes con estrella Michelin, para la hora del almuerzo, con un menú de 2 platos por 30, 45 o 60 dólares; o la cena, con menú de 3 platos por los mismos precios. Cien restaurantes ofrecerán botellas de vino a 30 dólares.



EFE

Más noticias

- Algunos secretos que no sabía de Andrés Carne de Res, en sus 40 años

- La alta cocina colombiana le da la bienvenida al pirarucú

- El maravilloso mar de Usaquén / columna El caldero

- La tentación de la carne / columna El condimentario