Se acerca la noche del 24 de diciembre y millones de familias en Colombia y el mundo se preparan para recibir la llegada del niño Dios o, en su defecto, celebrar con los seres queridos más cercanos una de las fechas más importantes del año.

Como es habitual, el ritual de Nochebuena viene acompañado con una gran cena, la apertura de regalos y alguna que otra fiesta de reencuentro.



Si usted quiere sorprender a su familia y tener una gran velada que esté fuera de lo común, le recomendamos estas tres recetas navideñas que los especialistas de algunos portales especializados recomiendan en tiempos decembrinos.



Cabe resaltar que según una encuesta realizada por la compañía ‘Oracle Retail’, el 70 % de las familias colombianas optarán por cocinar en casa, por lo que las siguientes recetas le pueden caer de ‘perlas’ si hace parte de ese porcentaje y aún no sabe qué preparar.

Coctel de camarones

Un coctel de camarones, como antesala al plato fuerte, siempre puede caer bien. Además de su fácil preparación, este aperitivo es un alimento muy popular entre los amantes de la comida de mar.



Ingredientes

- 3 libras de camarón limpios.

- Limón.

- Picante al gusto.

- Salsa de tomate.

- Mayonesa.

- Cebolla morada o blanca.

- Cilantro.

- Agua de ajo.

Cóctel de camarones Foto: iStock

Preparación:

Coloque los camarones al baño de María durante cuatro a cinco minutos a fuego no muy alto. Usted sabrá que el camarón ya está listo cuando tome un color rojizo.



Luego tome los camarones y viertalos en agua helada, esto para que no estén muy blandos a la hora de emplatar.



Este procedimiento puede hacerlo por tres a cuatro minutos.



Vierta los camarones en un plato hondo para empezar a preparar su cóctel.

Tome el limón y exprímalo sobre los camarones, un limón y medio o uno es recomendable para una persona. Luego aplique el picante a su gusto y vierta la salsa de tomate encima.



(Siga leyendo: Haga una cena diferente: ¿Qué tal un pato con un risotto en estas fiestas?).



Algunos prefieren hacer este platillo con salsa de tomate y mayonesa para darle ese sabor característico a la salsa rosada. Es una opción muy recomendable.



Aplique dos cucharadas de cebolla morada o blanca picada sobre el producto, una cucharada de cilantro y finalice con jugo de ajo.



Por último mezcle todo y listo. Su cóctel de camarón está ya se encuentra preparado para emplatar.

Brochetas de pollo tradicionales

Ingredientes:



- Jamón.

- 2 o 3 pechugas de pollo.

- Pimentón rojo o verde.

- Chorizo.

- Cilantro.

- Ajo.

- Pimienta.

- Palos para pincho largo



Cabe resaltar que este aperitivo puede realizarlo con cualquier tipo de carne.

Croquetas de pollo Foto: iStock

Preparación:



Lo primero que va hacer es cortar la pechuga en cuadros, de tal forma que pueda introducir una gran porción sobre el pincho. Cuando ya tenga los cortes los va a adobar con el cilantro, una pizca de ajo y un toque de sal. Preferiblemente realice esta acción sobre un bowl o plato hondo.



Revuelva el pollo y déjelo reposar una hora con el plato tapado para que el adobo sasone.



Luego corte el jamón y los pimentones en tacos medianos. Esto con el fin de que ambos ingredientes queden lo más proporcionales posible a los cortes de pollo.



(También: Llegó diciembre con su comida de Navidad).



Para finalizar agarre el palo de pincho y empiece a introducir los cortes de los ingredientes de forma intercalada: pollo, pimiento verde, jamón, pimiento rojo y pollo. Así hasta llegar a la cima, allí pondrá el chorizo como toque final.



Cuando tengan listo sus pinchos coloquelos sobre la parrilla durante unos 3 o 4 minutos por los dos lados del aperitivo y listo, ya tiene un platillo exquisito para llevar a la mesa principal.

Cócteles de navidad

En algunos hogares es común que se consuma alcohol para celebrar la Nochebuena. Usted puede sorprender a su familia con un par de cócteles rápidos y fáciles de hacer con tan solo algunos ingredientes.

Mimosa

Mimosa Cóctel Foto: YouTube: RSVP Excélsior





Ingredientes:

​

- Jugo de naranja.

- Cereza.

- Champagne.



Preparación:



Si usted desea puede adornar el vaso con una capa de azúcar sobre la superficie del vaso. Para ello puede tomar una naranja y pasarla por todo el borde como si fuera algún tipo de pegamento. Luego voltee el vaso y roce la boquilla con el dulce.



Cuando ya esté escarchado, introduzca la cereza, sirva el jugo de naranja hasta la mitad y luego finalice llenando la copa con el champagne o vino espumoso.

Mojito

Ingredientes:



​- Hierbabuena.

- Azúcar.

- Zumo de limón.

- Ron blanco.

- Hielo picado.

- Ginger o Soda.



Preparación:

Lo primero que debe hacer es tomar las hojas de hierbabuena e introducirlas en el vaso en el cual va a preparar la mezcla. Cuando ya tenga dentro las hierbas aplique dos o tres cucharadas de azúcar. Luego sirva el zumo de limón de tal forma que no sea una cantidad abundante.



(Puede leer: Lo mejor del año 2021, según Sancho).



Con este primer paso hecho, macere las hierbas, pero sin fuerza, con esto no maltrata la hoja y, a la hora de tomar el trago, no se tragará los trozos. Luego disperse con una cuchara o palillo las hojas por todo el envase.



Por último va a introducir el hielo picado y el ron blanco. La cantidad de licor será al gusto personal, pero medios especializados recomiendan de 4 a 5 onzas que vendría siendo más o menos cuatro copas de aguardiente desechables. Mezcle un poco y llene la copa con el ginger o soda.

