Julie Powell, autora de un bestseller culinario que se convertiría en una película protagonizada por Meryll Streep y Amy Adams, falleció el pasado 26 de octubre, a causa de un paro cardiorrespiratorio, a los 49 años.

Así lo informó su esposo, el editor de revistas Eric Powell, a los seguidores de la mujer que se hizo famosa a partir de un blog gastronómico que comenzó a escribir en sus tardes libres, mientras trabajaba en temas de administración.



Powell, nacida en Austin, Texas, en 1973, había estudiado teatro y escritura creativa. En su blog se propuso cocinar 534 recetas del libro de cocina Mastering The Art of The French Cooking, de una de las gurús de la cocina de la televisión estadounidense, Julia Child, y hacer comentarios sobre el desarrollo de las recetas.

El blog, abierto en el 2002, pronto adquirió una audiencia considerable: en su primer año tuvo más de 400.000 visitas.



El ejercicio con las recetas de Child -quien llegó a saber del proyecto de Julie, antes de morir en el 2004- generó la idea de hacer un libro.



El volumen en el que daba cuenta del desafío en el que se convirtió este desarrollo de las recetas de Child se tituló Julie & Julia: 364 días, 34 recetas, una diminuta cocina de apartamento.

Fue tanto el impacto de la publicación que no bastó con adquirir el status de bestseller, sino que llamó la atención para hacer la famosa película estrenada en el 2009. Meryll Strepp hizo el papel de Child, mientras que Julie Powell fue encarnada por Amy Adams.



Un día antes de morir, la escritora, de 49 años, compartió en su cuenta que había amanecido con una condición inusual. “Me desperté con algo que es literalmente una lengua negra vellosa. Gente, incluido mi médico, parecen pensar que noes gran cosa y que se irá pronto, pero es verdaderamente asqueroso”.

